На что Кремль меняет Курилы? Итак, передача Японии Малой Курильской гряды (острова Шикотан и архипелага Хабомаи) – дело уже решенное. Но к чему это приведет? Что пытается выторговать себе хозяин Кремля? И почему В.Путин заговорил о передаче части Курил Японии еще в начале своего правления. В студии Максима Калашникова – глава общественного движения «Русские Курилы», доктор исторических наук Анатолий и Кошкин и член Федерального совета Партии Дела, директор Института демографии, мирового и регионального развития Юрий Крупнов. Очень просим ставить «лайк» Ибо противостоим пропагандонским ботам, забрасывающим нас «фурами дизлайков».



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