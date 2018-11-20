Анатолий Баранов: попытка геноцида не вызывает совершенно никаких эмоций у международного сообщества

Дал комментарий "Свободной прессе".

Советники из США рекомендуют украинским властям полностью перекрыть границу с Донецкой и Луганской народными республиками, а также отключить подачу воды и электричества для того, чтобы спровоцировать там революционную ситуацию. Об этом заявил изданию Obozrevatel бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Американцы предлагают Украине жёстко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс», — рассказал он.

Можно ли тут доверять словам Романенко? Стали бы американцы на полном серьезе такое советовать, и если да, зачем он об этом рассказывает?

— Я бы не идеализировал американцев, — отмечает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — В их истории и не такие вещи бывали. Сегодня становится ясно, что водная блокада Крыма, которую вполне можно квалифицировать как попытку геноцида, не вызывает совершенно никаких эмоций у международного сообщества. Как и призывы оставить Крым без еды, еще памятные по событиям 2014 года — тоже никаких возмущений в европейцев не наблюдалось. Я думаю, такая управляемая реакция общественного мнения совершенно понятна, прозрачна. Время от времени я выступаю в европейских медиа, там тема блокады, геноцида и прочего не вызывает вообще никакого интереса — говорят откровенно, это не в русле текущей политики. Вот про автокефалию — это давай… Я думаю, что в действиях украинских властей имеется четкая синергия с американской линией, и проводник ее Александр Турчинов, давний и откровенный американский агент, начиная со времен руководства им СБУ и организации на Украине секретных тюрем ЦРУ — тоже ведь давняя и доказанная история. Так что тема блокады Донбасса и организации там геноцида — вполне в духе этой политики.

— Республики все еще зависят от воды и электричества с Украины? Это будет болезненный удар.

— В плане генерации электроэнергии республики зависят. Нельзя сказать, что ситуация нерешаемая, но есть география, и тут никуда не денешься, какие-то объекты жизнеобеспечения на той стороне, какие-то на этой. С водоснабжением проще, опять география, доступ к водным ресурсам у республик Донбасса есть, можно организовать временный водозабор, это снизит качество воды, конечно, но в количественном плане ее будет хватать все равно. Можно, конечно, организовать и переброску ресурсов с территории РФ. Это дороже и хлопотно, но катастрофы не вызовет. «Братской любви» к киевскому режиму на Донбассе это не вызовет точно.

— Что они реально могут сделать, чтобы если и не революционную ситуацию спровоцировать, то просто сильно осложнить жизнь Донбассу?

— Можно много каких гадостей придумать, например, спускать нечистоты в водоемы, можно, в принципе, даже отравить воду. Можно использовать дефолианты, как во Вьетнаме — современные методы ведения войны этого не разрешают, но на Украине, по-моему, правилами ведения войны не сильно озабочиваются. Америка закроет глаза, так что все можно… Хотя, конечно, при настоящем скандале, как это бывало раньше, западные хозяева сдадут туземцев. Это самое важное — к своим киевским вассалам явно не относятся как к настоящим «белым людям», и перспективы у украинских друзей Америки самые неприглядные.