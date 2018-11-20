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Московский листок

Россияне перестали доверять Госдуме и Совету Федерации

Опубликовано 20.11.2018 в разделе комментариев 4

Россияне перестали доверять Госдуме и Совету Федерации

Число россиян, одобряющих деятельность Госдумы и Совета Федерации по сравнению с 2017 годом существенно снизилось, сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так в ноябре 2017 года показатели одобрения Госдумы и Совета Федерации составляли 48,2% и 55,5% соответственно, а сейчас — 35,9% и 41,5%. По словам главы направления практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаила Мамонова, это результат пенсионной реформы.

Больше всего россияне одобряют деятельность вооруженных сил РФ (85,5% опрошенных), РПЦ (69,5%), а также правоохранительных органов (55,9%). Деятельностью политических партий удовлетворены 38,7% участников опроса, а работой СМИ — 55,4%.

Опрос проводили 19 октября 2018 года среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет во всех российских регионах.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
киргуду написал 20.11.2018 12:39
Одобрямсы правоохранителям и особенно РПЦ - это либо поголовная шизофрения "электората" расейского либо наглая фальсикация подкремлевких вциомов.
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да эту толстомордую
5ю колонну написал 20.11.2018 12:36
все люто ненавидят,это озверевшие враги России,ставленники вашингтонского кагала,как и перевербованный крошечный гауляйтер.
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(без названия)
Михаил Л. написал 20.11.2018 12:33
А сколько русских одобряет деятельность АО "ВЦИОМ"?
Единственным учредителем юридического лица АО "ВЦИОМ" (ОГРН 1037709076492) является МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ. Т.е. это 100 % государственный капитал. А, как известно, кто деньги платит, тот и музыку заказывает.
То что АО "ВЦИОМ" получает в ходе опросов и то что он официально заявляет - это одно и то же? Если фальсифицируют итоги выборов, то вполне логично предположить, что фальсифицируют и итоги соц. опросов.
Предлагаю редакции Форум-мск запустить опрос "Одобряете ли вы деятельность АО "ВЦИОМ"?"
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(без названия)
Чингачгук написал 20.11.2018 11:47
То,что снизилось число "доверяющих"-карманной думе и совфеду,где засели одни упыри,как раз-неудивительно,непонятно другое,то,что этим антинародным "структурам"вообще кто-то "доверяет",это уже похоже на мазохизм...
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