Россияне перестали доверять Госдуме и Совету Федерации

Число россиян, одобряющих деятельность Госдумы и Совета Федерации по сравнению с 2017 годом существенно снизилось, сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так в ноябре 2017 года показатели одобрения Госдумы и Совета Федерации составляли 48,2% и 55,5% соответственно, а сейчас — 35,9% и 41,5%. По словам главы направления практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаила Мамонова, это результат пенсионной реформы.

Больше всего россияне одобряют деятельность вооруженных сил РФ (85,5% опрошенных), РПЦ (69,5%), а также правоохранительных органов (55,9%). Деятельностью политических партий удовлетворены 38,7% участников опроса, а работой СМИ — 55,4%.

Опрос проводили 19 октября 2018 года среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет во всех российских регионах.