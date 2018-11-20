Россияне перестали доверять Госдуме и Совету Федерации

Число россиян, одобряющих деятельность Госдумы и Совета Федерации по сравнению с 2017 годом существенно снизилось, сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Так в ноябре 2017 года показатели одобрения Госдумы и Совета Федерации составляли 48,2% и 55,5% соответственно, а сейчас — 35,9% и 41,5%. По словам главы направления практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаила Мамонова, это результат пенсионной реформы.
Больше всего россияне одобряют деятельность вооруженных сил РФ (85,5% опрошенных), РПЦ (69,5%), а также правоохранительных органов (55,9%). Деятельностью политических партий удовлетворены 38,7% участников опроса, а работой СМИ — 55,4%.
Опрос проводили 19 октября 2018 года среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет во всех российских регионах.
киргуду написал 20.11.2018 12:39
5ю колонну написал 20.11.2018 12:36
Михаил Л. написал 20.11.2018 12:33
Единственным учредителем юридического лица АО "ВЦИОМ" (ОГРН 1037709076492) является МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ. Т.е. это 100 % государственный капитал. А, как известно, кто деньги платит, тот и музыку заказывает.
То что АО "ВЦИОМ" получает в ходе опросов и то что он официально заявляет - это одно и то же? Если фальсифицируют итоги выборов, то вполне логично предположить, что фальсифицируют и итоги соц. опросов.
Предлагаю редакции Форум-мск запустить опрос "Одобряете ли вы деятельность АО "ВЦИОМ"?"
Чингачгук написал 20.11.2018 11:47