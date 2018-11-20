Колонизаторы Москвы

Более 1,3 млн нарушений правил парковки зафиксировали пользователи через приложение «Помощник Москвы», сообщили в МАДИ. С момента запуска приложение установили более 305 тысяч пользователей.

Интересно, а если выпустить приложение "враг народа"? Думаю, миллионы бдительных граждан кинутся на поиски врагов народа, и будут находить их также миллионами.

Сколько миллионов доносов написали бдительные советские граждане в эпоху культа личности? Но современные российские граждане уже превзошли. Если в сталинское время стучали все же "по делу" - все ж "врагов народа" выявляли, и доносили в любимые народом доблестные "органы", то сегодня миллионы "стуков" идут по совершенно пустковому поводу и хрен его знает кому - ну что такое это "МАДИ" как не предусмотренный никакими конституциями орган, выполняющий функции, которые должно исполнять вообще-то само государство.

МАДИ пишет ФОРУМу.мск по существу

Я уже не буду говорить про моральное растление, которым занимается государство, предоставляя гражданам возможность легко реализовывать свои "стукаческие" наклонности. Я - только по сути.

Городские власти разве обеспечили горожан достаточным количеством парковок? Нет, как и во времена Лужкова в центре города число парковочных мест куда меньше потребности, пожалуй, в разы. Городские власти лишь обложили эту важную потребность горожан непосильным оброком в виде системы платных парковок. Причем и обслуживание паркингов, и оплата, и само это МАДИ по сути осуществляются некими частно-государственными партнерствами. Устроенными также, как когда-то Вест-Индская, Ост-Индская да и Русско-Американская компании, создаваемые для эффективного ограбления подвластных колониальных территорий.

Посмотрите вокруг, на каждом шагу ведь уже такие "партнерства", когда государственные функции передаются частным структурам, а те за счет этого обогащаются.

Лозунг "Москва для москвичей!" давно уже признан почему-то "экстремистским". Да ведь и правильно - Москва давно уже существует не для москвичей. Это место свободной охоты для различного рода искателей удачи. Кто-то занимает верхние позиции во властных структурах - начиная с мэра Собянина и дальше вниз по вертикали, гляньте, много ли там тех, кто родился в Москве, ходил тут в школу, хотя бы закончил здешний вуз... Ну и дальше вниз до последнего таксиста или официанта - они что, за Москву болеют или приехали деньжат подзаработать?

Мне кажется, и обладатели приложения «Помощник Москвы» тоже в основном не местные - прекрасная возможность хоть в малом сквитаться с москвичами, которые "жируют". Почему я так думаю? Да потому что москвичи прекрасно понимают, что парковок явно не хватает, и всегда может сложиться экстренная ситуация, когда надо оставить машину вот именно здесь и сейчас.

У меня тоже с весны висит штраф за парковку, который я не буду оплачивать принципиально, хоть режьте. Жену срочно привез в поликлинику, и надо было у входа, потому что идти она далеко не могла. Она все равно умерла вскоре, не помогла поликлиника. А штраф зато пришел - ну нет парковки у лечебного учреждения, что поделать... Так вот хер вам в нос, а не штраф! И стукачам вашим - увижу руки обломаю, хотя это, конечно, нарушение общественного порядка и права личности быть гнидой.

Хотя, конечно, колонизаторов этих "дорогие москвичи" сами себе выбрали. Ну теперь кушайте, не обляпайтесь, как говаривала моя покойная супруга, места для которой в бесплатном московском здравоохранении не нашлось, только в платном.

Теперь граждане жалуются, что на митингах по коммунальным вопросам все чаще к разгону граждан подключаются сотрудники ЧОПов, как один бородатые, черноволосые и с кавказским акцентом. Тоже люди приехали зарабатывать копейку в Москву, кто чем умеет.

Почему не полиция, не Росгвардия, глава которой готов сам лично бить морду москвичу Навальному, а вот функцию поддержания общественного порядка почему-то передает аутсорсерам из южных регионов?

Тоже ведь колониальная практика - привозить на разгон граждан формирования, набранные из жителей других регионов, желательно иной национальности и вероисповедания. Какая уж тут "Москва для москвичей"... Ну а заодно колониальные власти провоцируют этим и национальную рознь, чтобы потом легче было управлять народишком.

Все это явления одного порядка. И ведь сами же и посадили себе на шею этих колонизаторов, вот что обидно. И сейчас спросишь - как же, как же, он нам метро роет...