Почему Атамбаев не стал киргизским Дэн Сяопином

Официально не занимая никаких постов Дэн Сяопин сумел направить Китай на путь рыночных реформ не отказываясь от руководящей роли Компартии. Примерно о том же мечтал в бытность своего президентского срока Алмазбек Атамбаев. И на это у него были все основания. Он был лидером самой крупной в Киргизии политической партии - СДПК (социал-демократическая партия Киргизии), и самой крупной фракции в киргизском парламенте. Фракция СДПК совместно с другими партиями на протяжении шести лет формировала правительство, расставляла кадры в областях и районах Киргизии. Казалось бы, ничего не может помешать Атамбаеву по окончанию президентского срока оставаться незыблемым авторитетом в киргизской политике.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, после почти годового молчания, дал полуторачасовое интервью местному телеканалу "Апрель".

Откровенно отвечая на самые острые и злободневные вопросы он признал, что совершил роковую ошибку выдвинув себе на смену премьер-министра Сооронбая Жеенбекова. Став Президентом Киргизии Жеенбеков возродил семейно-клановое правление. Не прошло и полугода -контроль над фракцией в парламенте оказался в руках брата президента -Асылбека Жеенбекова. Дальше - больше. В районах начали проводить партконференции под лозунгом "СДПК - без Атамбаева". А в парламенте начали муссировать вопрос о снятии неприкосновенности с экс-президента.

В подконтрольных Жеенбековым СМИ запустили слух о том что Атамбаев выехал за границу и не вернется в Киргизию.

Все эти действия Атамбаев прямо назвал предательством. Реакции от Жеенбекова пока не поступило, поэтому интрига только завязывается. Понятно, что на стороне нынешнего президента административный ресурс и подконтрольные СМИ. В тоже время у Атамбаева все же сохранился авторитет в партии и среди населения.

В комментариях по поводу интервью одни говорят, что Атамбаев сделал себе своеобразное харакири и дни его сочтены.Другие утверждают, что Атамбаев провел несколько сильных мячей в ворота Жеенбекова. Таким образом самое интересное еще впереди.