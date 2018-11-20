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Московский листок

В Минздраве посоветовали россиянам есть поменьше колбасы

Опубликовано 20.11.2018 в разделе комментариев 1

В Минздраве посоветовали россиянам есть поменьше колбасы

Минздрав не поддерживает инициативу экспертной группы при правительстве о введении акцизов на колбасные изделия, но при этом рекомендует россиянам сократить употребление подобных продуктов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Табак, алкоголь, сладкие газированные напитки и продукты переработки красного мяса являются канцерогенами и вызывают фактически скачкообразное увеличение риска онкологических заболеваний", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

При этом Скворцова отметила, что "для большинства россиян колбасы – самые разнообразные – являются доступной и вкусной пищей". "Именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы ее не предлагали", - сказала министр.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Минздрав поддержал предложение экспертного совета при правительстве ввести налог на продукты переработки красного мяса, к которым относятся колбасы, сосиски и бекон. В случае введения нового акциза колбасные изделия подорожают в среднем на 30%.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Мещанин написал 20.11.2018 13:28
Воздух- тоже вреден для человека. Мало, что туда сбрасывают что попало, загрязняют выхлопными глазами, а это даже без учета топливных присадок - канцероген, так мало того, 100 процентов людей, дышавших воздухом, померли. Нужно ввести акциз на воздух
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