В Минздраве посоветовали россиянам есть поменьше колбасы

Минздрав не поддерживает инициативу экспертной группы при правительстве о введении акцизов на колбасные изделия, но при этом рекомендует россиянам сократить употребление подобных продуктов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Табак, алкоголь, сладкие газированные напитки и продукты переработки красного мяса являются канцерогенами и вызывают фактически скачкообразное увеличение риска онкологических заболеваний", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

При этом Скворцова отметила, что "для большинства россиян колбасы – самые разнообразные – являются доступной и вкусной пищей". "Именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы ее не предлагали", - сказала министр.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Минздрав поддержал предложение экспертного совета при правительстве ввести налог на продукты переработки красного мяса, к которым относятся колбасы, сосиски и бекон. В случае введения нового акциза колбасные изделия подорожают в среднем на 30%.