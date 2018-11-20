При строительстве космодрома "Восточный" украли более 10 млрд рублей

По фактам нарушений при строительстве космодрома "Восточный" возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб от преступлений составил 10 млрд рублей, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"С 2014 года возбуждено свыше 140 уголовных дел, установленный ущерб составил 10 млрд рублей", - цитирует Куренного ТАСС.

По его словам, генеральная прокуратура выявила при строительстве космодрома 17 тыс. нарушений закона. "С 2014 года выявлено 17 тыс. различных нарушений закона, более 1000 человек привлечены к ответственности, в том числе должностные лица. Прокуратура осуществила свыше 14 тыс. мер прокурорского реагирования, в том числе направлялись иски в суд", - сказал Куренной.

По его словам, среди нарушений как затягивание сроков строительства, так и многомиллиардные хищения бюджетных средств.