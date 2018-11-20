Приморский избирком пообещал отказать Ищенко в регистрации на выборах

Краевая избирательная комиссия намерена отказать в регистрации кандидатом на пост главы Приморья самовыдвиженцу Андрею Ищенко, выявив в представленных им документах "существенные нарушения", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на председателя крайизбиркома Татьяну Гладких.

По ее словам, комиссия установила, что у Андрея Ищенко "11 пересечений" в подписях депутатов муниципальных образований с другими кандидатами, а еще два человека, подписавшихся за самовыдвиженца, не являются депутатами или главами муниципальных образований. "Таким образом, из 147 представленных Ищенко подписей 13 являются недостоверными", - отметила Гладких. Между тем, для преодоления муниципального фильтра кандидату необходимо представить не менее 140 подписей в свою поддержку.

Кроме того, по ее словам, Ищенко не предоставил сведения об имущественном положении своем и несовершеннолетних детей. "Официальное решение о возможности регистрации Ищенко комиссия примет в субботу", - заключила председатель избиркома.

Сам Ищенко признает, что у него могут быть двойные подписи депутатов. "Я не скрываю, что среди них могут быть так называемые «двойные подписи», это не нарушение действующего законодательства, закон допускает использование подписи, отданные ранее за кандидата, в случае если этот кандидат не предоставил в избирательную комиссию данную подпись. Понимая все это, у штаба соперника остается единственный последний шанс, после подачи моего списка лиц «муниципального фильтра» поменять сданные ими заранее подписные листы. В этом случае мои двойные подписи будут недействительны, ведь кроме членов избирательной комиссии Приморского края никто на свете не видел список лиц, кто поддержал Олега Николаевича. Делайте выводы сами", - сообщил Ищенко у себя в Facebook.

Напомним, 18 ноября закончился приём документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. Из 22 человек документы подало только 11 кандидатов. На сегодняшний день зарегистрированными кандидатами являются Роза Чемерис («За женщин России»), Игорь Степаненко («Патриоты Россиии»), Олег Кожемяко (самовыдвиженец)