В Госдуме предлагают штрафовать безработных россиян

В Госдуме подготовили поправки в Налоговый кодекс, согласно которым официально не трудоустроенных россиян обяжут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, а тех, кто откажется, будут штрафовать.

Законопроект подготовил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По его словам, в настоящее время около 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, при этом многие из них заняты неофициально, то есть, по сути, являются самозанятыми — людьми.

«А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости», - цитирует парламентария РГ.

По мнению депутата, неработающих граждан необходимо обязать самостоятельно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Взносы могут рассчитываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). А если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов. По его подсчетам, это ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей.