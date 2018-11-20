В Госдуме предлагают штрафовать безработных россиян

В Госдуме подготовили поправки в Налоговый кодекс, согласно которым официально не трудоустроенных россиян обяжут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, а тех, кто откажется, будут штрафовать.
Законопроект подготовил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По его словам, в настоящее время около 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, при этом многие из них заняты неофициально, то есть, по сути, являются самозанятыми — людьми.
«А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости», - цитирует парламентария РГ.
По мнению депутата, неработающих граждан необходимо обязать самостоятельно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Взносы могут рассчитываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). А если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов. По его подсчетам, это ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей.
а надо вот как - написал 20.11.2018 16:10
1354375 написал 20.11.2018 16:05
Сергеев написал 20.11.2018 15:56
Чингачгук написал 20.11.2018 15:50
kerg написал 20.11.2018 15:21
корнхолио написал 20.11.2018 15:15
стоик1309 написал 20.11.2018 15:11
сортирный Карлик - типичный сотрудник КГБ - тупое аморальное животное на службе врагов русского народа?
кекшпс написал 20.11.2018 14:45
Работал человек всю жизнь, откладывал себе на старость, уплатив все налоги, в 55 лет уволили, работу нормальную хрен найдешь, ну думает, накопления есть, дотяну до пенсии, а государство думает:"хрен, не дадим дотянуть, плати налоги с пустоты, а не заплатишь и квартиру отнимем, пойдешь бомжевать на вокзал и там тебя с налогами достанем".
А недавно эти же депутаты перенесли рассмотрение на 2022 год вопрос о выплате компенсаций по вкладам Сбербанка. "Компенсационный рубль" стоит чуть больше 400 рублей нынешних. К примеру в 1992 было 15 000 на счету или это 6 лямов нынешних. Вот пусть 2 ляма мои отдадут в сбербанке и по 2 лямя отчислят в пенсионный и медсоцстрах.
Но отдавать государство медведева-путина не хочет при дополнительных доходя в 2-3 трлн в этом только году, даже пенсии у 60-летних стариков отжали в 8 тысяч.
сиваттвя написал 20.11.2018 14:36
Это возмутительно!
Молчаааать!
Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир,
с громом и молнией — триста лир.
1354375 написал 20.11.2018 14:34
Доход: 1 901 360,67 руб. Ребенок: 134 712,19 руб.
Недвижимое имущество: Земельный участок садовый, 813 кв. м Земельный участок садовый, 1316 кв. м Дом (незавершенное строительство), 290 кв. м (безвозмездное пользование) Квартира, 35.8 кв. м Квартира, Болгария, 50.5 кв. м Квартира, 51.8 кв. м Квартира, Болгария, 71.1 кв. м Квартира, 126.5 кв. м (наем на срок полномочий депутата) Ребенок: Квартира, 51.8 кв. м (безвозмездное пользование) Ребенок: Квартира, 51.8 кв. м (безвозмездное пользование) Ребенок: Квартира, 126.5 кв. м (безв-ое поль-ние на срок полн-чий деп-та) Ребенок: Квартира, 126.5 кв. м (безв-ое поль-ние на срок полн-чий деп-та)
Транспортные средства Автомобиль легковой, Honda CR-V Автомобиль легковой, Volvo XC90
Григорий написал 20.11.2018 14:34
-Что это? написал 20.11.2018 14:33
1354375 написал 20.11.2018 14:32
Депутаты читали конституцию РФ? Сначала надо ее изменить.
Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Согласно Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
Геннадий написал 20.11.2018 14:30
между прочим написал 20.11.2018 14:27