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Московский листок

В Госдуме предлагают штрафовать безработных россиян

Опубликовано 20.11.2018 в разделе комментариев 15

В Госдуме предлагают штрафовать безработных россиян

В Госдуме подготовили поправки в Налоговый кодекс, согласно которым официально не трудоустроенных россиян обяжут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, а тех, кто откажется, будут штрафовать.

Законопроект подготовил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По его словам, в настоящее время около 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, при этом многие из них заняты неофициально, то есть, по сути, являются самозанятыми — людьми.

«А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости», - цитирует парламентария РГ.

По мнению депутата, неработающих граждан необходимо обязать самостоятельно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Взносы могут рассчитываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). А если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов. По его подсчетам, это ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 15
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Это какие-то полумеры,
а надо вот как - написал 20.11.2018 16:10
- если посмел родиться, тебя тут же обрабатывают дубиками, и ты с готовностью подписсываешь любые кредиты, обязательства и ипотеки, и завещаешь свою жизнь и имущество великому кормчему (не путать с титькой), который единственный способный правильно этим распоряиться. А то ***** развели тут сахарную водичку. Тьфу, *****, противно.
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Re: Обыкновенный фашизм
1354375 написал 20.11.2018 16:05
Абсолютно с Вами согласен. 29 августа один политический деятель пряча глазки и руки в карманах торжественно благославил это, теперь чиновники и депутаты соревнуются в "издевательских предложениях" по поводу старых, больных, безработных, одиноких и всех прочих "не таких как он и они успешные", цель избавиться от них побыстрее и это называется фашизм, полпотовщина и т.п. Было уже в истории все это и "законы и предложения подобных депутатов" тоже.
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Обыкновенный фашизм
Сергеев написал 20.11.2018 15:56
То, что творится в стране есть ничто иное как обыкновенный фашизм, с которым наши деды воевали в Великой отечественной войне.
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(без названия)
Чингачгук написал 20.11.2018 15:50
По логике вещей,чтобы кого-то "штрафовать за неофициальный труд",надо сначала предоставить всем возможность "трудиться официально",а уж если власти на это неспособны,то и спрашивать нечего и не с кого.А вот насчет "штрафов с безработных",идея настолько "оригинальная",что еще никто в мире до такого пока "не додумался".Это уже смахивает на откровенное рабство,впрочем,если Россия уже твердо встала на путь "феодальных преобразований",тогда и рабство-в порядке вещей,только тогда необходимо "сменить вывеску",потому,что-такого "капитализма"нигде нет и быть не может и "законные капиталисты"с таким феодальным государством никогда считаться не будут...
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тем временем...
kerg написал 20.11.2018 15:21
Всекитайское собрание народных представителей увеличило порог доходов физических лиц, не облагаемых налогом &#171;с целью добиться справедливого распределения доходов&#187;. Теперь китаец с зарплатой меньше 5 тыс. юаней в месяц (750 долларов или 49237,5 рублей) освобождается от подоходного налога.
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оч умиляет остервенелое желание так называемых народных избранников
корнхолио написал 20.11.2018 15:15
пошарить в карманах беднейших слоев населения, при этом всячески сопротивляясь это делать в карманах самых богатых
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(без названия)
стоик1309 написал 20.11.2018 15:11
у сортирного Карлика ботокс выровнял последнюю извилину в его головке, и ту от презерватива?
сортирный Карлик - типичный сотрудник КГБ - тупое аморальное животное на службе врагов русского народа?
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Re: Это налог на то,что ты еще живешь в этой стране.
кекшпс написал 20.11.2018 14:45
Больничные тоже платят безработным?
Работал человек всю жизнь, откладывал себе на старость, уплатив все налоги, в 55 лет уволили, работу нормальную хрен найдешь, ну думает, накопления есть, дотяну до пенсии, а государство думает:"хрен, не дадим дотянуть, плати налоги с пустоты, а не заплатишь и квартиру отнимем, пойдешь бомжевать на вокзал и там тебя с налогами достанем".
А недавно эти же депутаты перенесли рассмотрение на 2022 год вопрос о выплате компенсаций по вкладам Сбербанка. "Компенсационный рубль" стоит чуть больше 400 рублей нынешних. К примеру в 1992 было 15 000 на счету или это 6 лямов нынешних. Вот пусть 2 ляма мои отдадут в сбербанке и по 2 лямя отчислят в пенсионный и медсоцстрах.
Но отдавать государство медведева-путина не хочет при дополнительных доходя в 2-3 трлн в этом только году, даже пенсии у 60-летних стариков отжали в 8 тысяч.
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Re: Это налог на то,что ты еще живешь в этой стране.
сиваттвя написал 20.11.2018 14:36
За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать.
Это возмутительно!
Молчаааать!
Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь &#8212; сто лир, за проливной дождь &#8212; двести лир,
с громом и молнией &#8212; триста лир.
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Re: Страна докатиласть с петиным-медведевым до ручки. С безработных брать дань за то что живут?
1354375 написал 20.11.2018 14:34
СОСТОЯНИЕ самого депутата:
Доход: 1 901 360,67 руб. Ребенок: 134 712,19 руб.
Недвижимое имущество: Земельный участок садовый, 813 кв. м Земельный участок садовый, 1316 кв. м Дом (незавершенное строительство), 290 кв. м (безвозмездное пользование) Квартира, 35.8 кв. м Квартира, Болгария, 50.5 кв. м Квартира, 51.8 кв. м Квартира, Болгария, 71.1 кв. м Квартира, 126.5 кв. м (наем на срок полномочий депутата) Ребенок: Квартира, 51.8 кв. м (безвозмездное пользование) Ребенок: Квартира, 51.8 кв. м (безвозмездное пользование) Ребенок: Квартира, 126.5 кв. м (безв-ое поль-ние на срок полн-чий деп-та) Ребенок: Квартира, 126.5 кв. м (безв-ое поль-ние на срок полн-чий деп-та)
Транспортные средства Автомобиль легковой, Honda CR-V Автомобиль легковой, Volvo XC90
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(без названия)
Григорий написал 20.11.2018 14:34
Это налог на то,что ты еще живешь в этой стране.
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Вообще,комментировать нечего! Фашистских оккупантов- в расход...
-Что это? написал 20.11.2018 14:33
Твари
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Страна докатиласть с петиным-медведевым до ручки. С безработных брать дань за то что живут?
1354375 написал 20.11.2018 14:32
Во всем мире безработным, бомжам, людям старше 60-лет платят пособия и бесплатно оказывают медпомощь базовую и вот "в первой стране победившего социализма" власть докатиласть до такого!
Депутаты читали конституцию РФ? Сначала надо ее изменить.
Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Согласно Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
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(без названия)
Геннадий написал 20.11.2018 14:30
Тогда пусть идет стаж в трудовой ккнижке неработающего
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(без названия)
между прочим написал 20.11.2018 14:27
Страховой взнос в пенсионный фонд можно назвать налогом на баб, поскольку не всякий мужик доживет до пенсионного возраста, а кто доживет тот долго не протянет.
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