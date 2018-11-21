Жители военных городков Подмосковья вторые сутки сидят без отопления

Жители военных городков Подмосковья встречают ноябрьские заморозки с холодными батареями. Котельная, отапливающая населенные пункты, в очередной раз вышла из строя.

В начале этой недели социальные сети заполонили жалобы от жителей сразу двух военных городков – Чехова и Солодовки. Вот уже вторые сутки, как в домах подчиненных Минобороны нет отопления. Пять тысяч жителей сейчас замерзают в собственных квартирах. Причина ноябрьского ЧП кроется внутри котельной, оборудование которой вышло из строя. Правда, в отличие от коммунальщиков, для жителей военных кварталов поломка не стала сюрпризом. Опасения горожан появились еще в конце сентября. Буквально за пару дней до официального старта отопительного сезона УК Минобороны ФГБУ «ЦЖКУ» затеяла ремонт. Причем не смутили военных коммунальщиков не только поджимающие сроки, но и то, что котельная снабжает теплом и горячей водой два крупных населенных пункта.

Такую ситуацию можно наблюдать во многих военных городках. Из-за аварийного состояния тепловых сетей каждый год ведомственные дома позже всех подключаются к отопительному сезону, проблемы возникают и с подачей горячей воды. В Солодовке, например, в марте 2018 жители на несколько дней остались без горячего водоснабжения. И, несмотря на высокий износ инженерных сетей, УК Минобороны не спешит приступать к ремонту. Так, коммунальные проблемы накануне зимы настигли жителей подмосковной Кубинки. На начало октября техники констатировали неготовность котельной к подаче тепла. Проблема в том, что военные передали объект в муниципальную собственность 1 октября, когда отопительный сезон уже начался. Местные власти и рады бы помочь жителям, но экстренно ремонтировать изношенное оборудование уже поздно. «Объявим о чрезвычайной ситуации и с помощью района и области поставим модульную котельную. А эту снесём, потому что другого выхода у нас нет», – заявил Глава городского поселения Кубинка Павел Здрадовский.

В Сергиевом-Посаде «ЦЖКУ» старательно оттягивало ремонт теплосетей, игнорируя подачу соответствующей документации. А брошенный военными коммунальщиками Серпухов и вовсе готовили к зимнему сезону калужские власти.

Тянут быт, в условиях далеких от комфорта, жители многих военных городков. Стараниями УК в квартирах офицеров нередко отключают не только горячую воду и отопление, но и газ, и даже электричество. «Света не было почти месяц. Столько лет отслужили, а нас забросили. 60 километров от Москвы, но мы забыты. Все это прекрасно знают», – жалуется житель Кубинки. Однако забывают коммунальщики лишь про свои обязанности, а вот про сбор квартплаты помнят каждый месяц.