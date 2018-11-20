Брянский сенатор Лахова призвала нищих россиян вспомнить об "ужасах войны"

Член Совета федерации от Брянской области, единоросс Екатерина Лахова прокомментировала предложения саратовского депутата Николая Бондаренко увеличить сумму потребительского продуктового набора. По ее словам, выводы, сделанные парламентарием, который в течение месяца питался на 3,5 тыс. рублей, являются обычным популизмом.
"Обычно перед выборами выбрасывают такие вопросы. Понятно, что прожиточный минимум очень маленький, как и потребительская корзина, хотелось бы лучше. Но надо смотреть, каким образом этого добиться, а не популизмом заниматься. Конечно, питаться на 3500 рублей трудно. Я, например, иногда весь день питаюсь гречкой. Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующий день желания уже нет продолжать в том же духе. Понятное дело, что организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, то организм «спасибо» не скажет ", - заявила сенатор.
При этом она напомнила, что люди, пережившие голод и ужасы войны, не знали, что такое потребительская корзина.
"Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?", - отметила сенатор.
Верааа написал 20.11.2018 17:51
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киргуду написал 20.11.2018 17:38
вякает о пользе рациона питания написал 20.11.2018 17:24
сиваттвя написал 20.11.2018 17:17
1354375 написал 20.11.2018 17:12
Григорий Р. написал 20.11.2018 17:04
bn написал 20.11.2018 16:54
корнхолио написал 20.11.2018 16:50
Katykat написал 20.11.2018 16:42
стоик1309 написал 20.11.2018 16:38
Ну написал 20.11.2018 16:33
Арата Горбатый написал 20.11.2018 16:25
лайон написал 20.11.2018 16:21
сиваттвя написал 20.11.2018 16:21