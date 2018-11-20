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Московский листок

Брянский сенатор Лахова призвала нищих россиян вспомнить об "ужасах войны"

Опубликовано 20.11.2018 в разделе комментариев 14

Брянский сенатор Лахова призвала нищих россиян вспомнить об "ужасах войны"

Член Совета федерации от Брянской области, единоросс Екатерина Лахова прокомментировала предложения саратовского депутата Николая Бондаренко увеличить сумму потребительского продуктового набора. По ее словам, выводы, сделанные парламентарием, который в течение месяца питался на 3,5 тыс. рублей, являются обычным популизмом.

"Обычно перед выборами выбрасывают такие вопросы. Понятно, что прожиточный минимум очень маленький, как и потребительская корзина, хотелось бы лучше. Но надо смотреть, каким образом этого добиться, а не популизмом заниматься. Конечно, питаться на 3500 рублей трудно. Я, например, иногда весь день питаюсь гречкой. Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующий день желания уже нет продолжать в том же духе. Понятное дело, что организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, то организм «спасибо» не скажет ", - заявила сенатор.

При этом она напомнила, что люди, пережившие голод и ужасы войны, не знали, что такое потребительская корзина.

"Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?", - отметила сенатор.

 



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Всего комментариев к статье: 14
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ПОРА БЫ ЧИНОВНИКАМ ЗАДУМАТЬСЯ О МЕСТЕ НА КЛАДБИЩЕ А ЛУЧШЕ О СЕМЕЙНЫХ СКЛЕПАХ
Верааа написал 20.11.2018 17:51
Преступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html
P/S
Просим у админов сайта прощения за вынужденный спам. Рассчитываем на взаимовыручку и благоразумие. Всех ждет одна участь, рано или поздно. Только вместе мы сила, по одиночке нас раздавят как ежиков в тумане.
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(без названия)
киргуду написал 20.11.2018 17:38
вот падлюче племя.....нет привести в пример питание путина и строить на этом корзину ....
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Очередная шлюха фашистского режима эрэфии
вякает о пользе рациона питания написал 20.11.2018 17:24
концентрационных лагерей фашистской германии.
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Re: голодный люд войны уже не боится
сиваттвя написал 20.11.2018 17:17
Он еще и революций не боится..вспомним 1917 и 1992 года. Терять то особенно когда нечего....но видимо не поняли или не бояться считая что подготовлены к любому повороту событий. Хотя офшоры создали, валюты как пылесосы банкиры собирают, друзьям путина разрешено не возвращать валютную выручку в страну...
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Re: политики видимо соревнуются в самом провокационном высказывании
1354375 написал 20.11.2018 17:12
С "пенсионным геноцидом или освенцимом" у них прокатило и кому за 50 походили на акции поплакались, а молодые футбол смотрели под пиво и чипсы и кричали ГООООЛ. Но это был пробный пинок в сторону простых людей, молодым пофиг на "старичье" и их типа это не касается (хотя это их родичи на самом деле). Режим всех мастей вздохнул, расправил плечи и непрерывно шлет такому безвольному и рабскому народу свои ляпы и потешается..."вот мы вас как нагибаем и все это только начало, потом будет и кнут и ползанье на коленях и привет феодализм"... Надо было костьми лечь на "пенсионной реформе" как это сделали в никарагуа польше и т.п. где отменили рост пеннсионного возраста, а где-то замедлили его до 1-2 месяце в год.
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(без названия)
Григорий Р. написал 20.11.2018 17:04
Дура Катька безмозглая, дабы не понимает ссучье отродье, что голодный люд войны уже не боится. Как говорится: Голодное брюхо пули не боится. И в случае шухера в стране болтать она уже будет не языком, а ногами на фонарном столбе, рядом с такими же выблядками рода человеческого.
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Да эта Катькя....б***дь
bn написал 20.11.2018 16:54
И что все эти Катьки Лаховы,Сергуни Степановы,все отираются при доходных местах, так они отирались при Ельцине,а Катькя так вообще была в заведующей по женским вопросам, а в те времена ,демография была не на высоте,и попадись баба на стол хирурга, по западным методичкам, выскребыали ей все женское.Так она оказывается еще теплее нашла местечко, а почто шлепать губенками, покажи собственным примером, питайся на три с половиной тыщи.Катькя Лахова покажи свою светлую душу, питайся на три с половиной тыщи,покажи на своем личном примере, что стрессы и лишения двигатель прогресса,Катькя...а начальство в военные годы вместе с рядовыми жителями защищали страну, реально производило материальные ценности, а не объясняло рядовым жителям, что денег нет,а выдержитесь, а сам содержит во враждебной стране поместье/Тоскана/ а другие и семьи и деньги во враждебных странах.Также выплыл Ельцинскицй прихвостень Степашин,все что то считает.. считает, а деньга как при Ельцине ..да и сейчас уплывает за бугор, сколько можно содержать этих ельцинистов.
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такое чувство что эти "народные" избранники ведут войну со своим народом
корнхолио написал 20.11.2018 16:50
предлагаю ликвидировать обе палаты в виду их абсолютной бесполезности и враждебности к россиянам. Да и денег уйму сэкономим
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Нужно всех депутатов посадить на такое питание за 3500 руб в месяц
Katykat написал 20.11.2018 16:42
Это их "просветлит" может быть. Если серьезно- политики видимо соревнуются в самом провокационном высказывании, то жить можно только на макарошках, то государство никому ничего не обязано, но до президента им далеко, ибо в рай только мучеников пускают. А сдохнут только успешные, сытые и довольные жизнью ЛЮДИ.
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(без названия)
стоик1309 написал 20.11.2018 16:38
Лахову в окопы в Сирию, пусть жрет вместе с сортирным Карликом песок , спасая преступный Израиль?
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(без названия)
Ну написал 20.11.2018 16:33
Фашизм в чистом виде, власовская банда в край обнаглела. Сидит эта харя прожирает деньги народа и воняет. Последнее время экстрмизм сырьевой колонии зашкаливает
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(без названия)
Арата Горбатый написал 20.11.2018 16:25
Да, да, да! Посадить на блокадный рацион эту путинскую сучку Лахову, а также и всех остальных сенаторов, депутатов, членов правительства и прочих пуйловских прихвостней и посмотреть- какая у них будет светлая голова и здравые суждения хотя бы месяцев через 6 такой жизни. Пусть устроят себе и своим личинкам жизнь в голоде и постоянном стрессе, раз это, по их мнению, так полезно для здоровья.
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(без названия)
лайон написал 20.11.2018 16:21
*****
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Страна докатиласть с петиным-медведевым до ручки.
сиваттвя написал 20.11.2018 16:21
А может сенаторам и депутатам всем видов и чиновникам зарплату сделать "среднюю по стране"? Уж им то надо в первую очередь "постоять за родимую страну". И пенсии как в те времена в 3-4 раза чтобы отличались (от 40 до 132 руб. в месяц)? Раз заговорили о "военном положении" значит в стране совсем все плохо. В ссср непрерывно пропаганда пугала мировой войной с сша и нато и повсеместно слышалось "лишь бы не было войны". И не важно что полки магазинов пусты а жировали только советские чиновники и их семьи. В общем мкдицина пенсии льготы деньги - только отдельным кастам, а остальные должны молиться "чтобы не было войны" и просто молиться.
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