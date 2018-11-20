У трети россиян нет никаких сбережений

Только трети россиян удается регулярно откладывать средства, 34% наших сограждан не имеют никаких накоплений, говорится в результатах исследования банковской платежной системы Visa.
"66% опрошенных имеют сбережения, треть откладывает деньги регулярно; 63% опрошенных хранят сбережения в рублях в безналичном виде, 45% хранят рубли в наличном виде. Почти половина откладывает до 10% ежемесячного дохода", - говорится в документе.
Эксперты отмечают, что большинство респондентов владеют базовыми навыками финансовой грамотности. Подавляющее большинство пользуются простыми финансовыми продуктами, такими как дебетовая карта, банковский счет и вклад, вовремя вносят платежи по кредитам, ведут бюджет.
При этом 35% опрошенных ведут бюджет регулярно, 44% — время от времени. У 10% граждан есть долгосрочные цели от 3 лет, на которые они хранят сбережения.
Онлайн-исследование по заказу Visa проводила компания Ipsos. Опрос проводился в 15 российских городах-миллионниках среди 2,4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.
Имяя написал 20.11.2018 17:44
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