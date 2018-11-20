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Московский листок

У трети россиян нет никаких сбережений

Опубликовано 20.11.2018 в разделе комментариев 1

У трети россиян нет никаких сбережений

Только трети россиян удается регулярно откладывать средства, 34% наших сограждан не имеют никаких накоплений, говорится в результатах исследования банковской платежной системы Visa.

"66% опрошенных имеют сбережения, треть откладывает деньги регулярно; 63% опрошенных хранят сбережения в рублях в безналичном виде, 45% хранят рубли в наличном виде. Почти половина откладывает до 10% ежемесячного дохода", - говорится в документе.

Эксперты отмечают, что большинство респондентов владеют базовыми навыками финансовой грамотности. Подавляющее большинство пользуются простыми финансовыми продуктами, такими как дебетовая карта, банковский счет и вклад, вовремя вносят платежи по кредитам, ведут бюджет.

При этом 35% опрошенных ведут бюджет регулярно, 44% — время от времени. У 10% граждан есть долгосрочные цели от 3 лет, на которые они хранят сбережения.

Онлайн-исследование по заказу Visa проводила компания Ipsos. Опрос проводился в 15 российских городах-миллионниках среди 2,4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Да
Имяя написал 20.11.2018 17:44
Преступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html
P/S
Просим у админов сайта прощения за вынужденный спам. Рассчитываем на взаимовыручку и благоразумие. Всех ждет одна участь, рано или поздно. Только вместе мы сила, по одиночке нас раздавят как ежиков в тумане.
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