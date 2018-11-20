Росстат заявил о росте реальных доходов россиян на 1,4% в октябре

Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4% в годовом выражении после снижения на 0,9% в августе и 1,5% в сентябре, говорится в материалах Росстата. "Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в октябре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,4%", - отмечают в ведомстве. При этом в январе-октябре показатель вырос на 1,6% в годовом выражении.

В 2017 году население России обеднело на 1,7%, в 2016 - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.