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Московский листок

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян на 1,4% в октябре

Опубликовано 20.11.2018 в разделе комментариев 3

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян на 1,4% в октябре

Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4% в годовом выражении после снижения на 0,9% в августе и 1,5% в сентябре, говорится в материалах Росстата. "Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в октябре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,4%", - отмечают в ведомстве. При этом в январе-октябре показатель вырос на 1,6% в годовом выражении.

В 2017 году население России обеднело на 1,7%, в 2016 - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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ДА уж
Имяяя написал 20.11.2018 17:42
Преступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html
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Мы устали радоваться за этих россиян
алексс настоящийс написал 20.11.2018 17:40
С ними все уже всем понятно-обычное ворье.Вопрос один:где еще нам врет эта жалкая контора с глупым названием "Росстат"?
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(без названия)
Григорий Р. написал 20.11.2018 17:08
Фамилии этих россиян с израильской пропиской можно прочитать в россеянском списке Форбс, а вот остальные россеяне как обычно в глубоком анусе.
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