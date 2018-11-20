Россиян стало на 83,5 тыс. меньше за девять месяцев

Население России в январе-сентябре 2018 года сократилось на 83,5 тыс. человек, сообщает Росстат. По данным на 1 октября, в РФ проживало 146,8 млн человек.

Число родившихся в январе-сентябре снизилось до 1 млн 210 тыс. человек (1 млн 271,6. в тот же период 2017-го). Число умерших за отчетный период возросло до 1 млн 383,4 тыс. (1 млн 377,8 тыс. год назад).

Таким образом, за девять месяцев 2018 года была зафиксирована естественная убыль населения на 173,4 тыс. человек (против 106,2 тыс. человек в январе-сентябре 2017 года).

Миграционный прирост лишь на 51,8% компенсировал численные потери населения.

Миграционный прирост за январь-сентябрь 2018 года составил 89,9 тыс. человек против 156,2 тыс. человек в январе-сентябре 2017 года.