Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россиян стало на 83,5 тыс. меньше за девять месяцев

Опубликовано 20.11.2018 в разделе комментариев 3

Россиян стало на 83,5 тыс. меньше за девять месяцев

Население России в январе-сентябре 2018 года сократилось на 83,5 тыс. человек, сообщает Росстат. По данным на 1 октября, в РФ проживало 146,8 млн человек.

Число родившихся в январе-сентябре снизилось до 1 млн 210 тыс. человек (1 млн 271,6. в тот же период 2017-го). Число умерших за отчетный период возросло до 1 млн 383,4 тыс. (1 млн 377,8 тыс. год назад).

Таким образом, за девять месяцев 2018 года была зафиксирована естественная убыль населения на 173,4 тыс. человек (против 106,2 тыс. человек в январе-сентябре 2017 года).

Миграционный прирост лишь на 51,8% компенсировал численные потери населения.

Миграционный прирост за январь-сентябрь 2018 года составил 89,9 тыс. человек против 156,2 тыс. человек в январе-сентябре 2017 года.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
правфланговый написал 20.11.2018 19:06
Now Victor from Canada once again will direct us to Niger. Why not to Ughanda I can't understand.
Ответить
Долой ОПГ"Путин"!!!Долой РПЦ!!!Долой геноцид Народа!!!
Финни написал 20.11.2018 18:47
Вообще то это закономерный итог правления фашистской либерастни на всем пост-Советском пространстве.Вот например Герасимов пишет о том что позиции тех кто устроил Криминальную революцию только усиливаются но как известно твердое ломается а гибкое гнется.Власть стремительно становится анти-Народной ,посягнув на самое святое-детей,стариков и государственные территории.Все начнется с Национальной революции,которая перерастет в революцию Социальную.Если человек хочет жить то врач бессилен...Это война.Теперь либо мы их либо они нас.
Ответить
(без названия)
стоик1309 написал 20.11.2018 18:41
Россию покидают славяне, но сортирный Карлик загаживает русскую землю миллионами азиатов?
.
почему сортирный Карлик ненавидит русских?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого бы вы выбрали президентом?:
Результаты
Интернет-ТВ
На что Кремль меняет Курилы?
На что Кремль меняет Курилы?
20.11.2018
Юрий Мухин о бессмертии
Юрий Мухин о бессмертии
20.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россиян стало на 83,5 тыс. меньше за девять месяцев (3)
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян на 1,4% в октябре (2)
У трети россиян нет никаких сбережений (3)
Брянский сенатор Лахова призвала нищих россиян вспомнить об "ужасах войны" (19)
В Госдуме предлагают штрафовать безработных россиян (32)
Приморский избирком пообещал отказать Ищенко в регистрации на выборах (3)
При строительстве космодрома "Восточный" украли более 10 млрд рублей (3)
В Минздраве посоветовали россиянам есть поменьше колбасы (2)
Колонизаторы Москвы (10)
В Киеве подсчитали убытки от запуска "Турецкого потока" (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Об искусстве колониального управления столицей нашей родины
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Не исключено
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Немного геноцида по рекомендации американских друзей страны Рошен
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Рогозианский полет на луну мимо тещиного дома
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: "Не пряча лица" - 24 ноя, 19-нольноля
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss