Предновогодняя распродажа Курил. Кто в доле?

Слышали, конечно, по радио слащавое воркованье «взяточника Пескова» насчет распродажи Южных Курил с предвкушением своей доли?

Оказывается, его патрон будет толкать их не все сразу, не «автоматически», а ручным способом, поштучно. И это правильно. Острова-то все разные по площадям и разведанным в них запасам.

А то, что «первый взяточник Кремля» в доле - сомневаться не приходится. Фонд борьбы с коррупцией и его правдоруб Леша не раз публично обвиняли его в незаконном обогащении и что? Прохвост стыдливо отмалчивается.

Еще четыре года назад он указывал в декларации одну иномарку да одну квартиру. В ней и проживал с женой и тремя детьми. Но супруга Екатерина оказалась непригодной для легализации нахапанного. Поэтому «усатый нянь» с ней развелся и сослал во Францию. Там, по сведениям ФБК, купил ей квартирку в Париже за 1, 77 млн. евро. Женился на сбежавшей из США международной профурсетке и… понеслось.

Сегодня за ним четыре квартиры, три иномарки, земельные участки, два дома. Один из них - тот самый двухэтажный теремок на Рублевке за 1 млрд. руб. площадью свыше 700 кв. м.

Да еще нал читатель подметил, как быстро 47-летний новобрачный спроворил квартирку в треклятой Америке на Манхэттене за 2,5 млн. «баксов». Она тоже в декларации. Теперь с легкой душой можно в интересах Госдепа агитировать за продажу Курил.

В журналистском обращении к директору ФСБ А.Бортникову почти три года назад мы обращали внимание на то, что все владельцы «запасных аэродромов» в странах НАТО, по сути, «агенты влияния» западных разведок. В первую очередь ЦРУ, конечно, (https://forum-msk.org/material/kompromat/11380359.html) .

Назвали в обращении и фамилию кремлевского пресс-толмача. Но не только его. В серии публикаций повторяли простую мысль: всякий министр - владелец зарубежной собственности суть взяточник и «подпиндосник». И что?

Хоть ответа по существу, как того требуют законы, мы с Лубянки не получили, а только уклончивые уверения - полагаем, нас услышали.

Во всяком случае, в новый состав правительства после самоназначения 18 марта г-н загребной «не включил» почти всех вице-премьеров и министров, имеющих в недружественных странах квартиры, дачи, яхтклубы и т.д. Речь о таких миллиардерах, как Шувалов и Абызов, Хлопонин и Кузнецов.

Совсем тихо ушла с должности пресс-секретаря премьера красотка Наталья Тимакова. Полагаем, и ей было сделано предложение, от которого она не смогла отказаться. Или продавай двухэтажный теремок в натовской Латвии, каковой ты купила за незнамо откуда свалившийся 1 млн. евро, или уходи с госслужбы. Девушка предпочла второе. Трудоустроилась в известном банке.

Ну, а раз Навкин муж усидел в кресле - значит, предвкушает свой кусок от курильского пирога.

После закулисных торгов 14 ноября г-на Путина и Синдзо Абэ против продажи Курил выступили многие известные политики и журналисты. Так, А.Невзоров напомнил, что эта Россия никакого отношения не имеет к победе СССР во Второй мировой войне. Она вообще висит в пространстве. Так что не ей распродавать Курилы.

Сахалинский обком КПРФ заявил мощный протест МИДу и потребовал объяснений. А что МИД? В нем еще со времен Козырева не выветрился предательский душок. Тем более сам Лавров больше 10 лет работал в США. Вы уверены, что он не стал «агентом влияния»? У меня такой уверенности нет.

Кто еще из государственников выступил против национального предательства? Генерал Леонид Ивашов и лидер РОСа экс-депутат Госдумы Сергей Бабурин в особом представлении не нуждаются.

В свое время Сергей Николаевич рассказывал: «Одной из причин расстрела Верховного Совета РСФСР как раз было то, что мы сорвали Ельцину сделку по продаже Курил». А сумма там была совсем смешная. Дерьмокрадам не терпелось избавиться от «проклятого наследия СССР».

Однако за неделю не проронили ни звука те, кто по долгу службы должен выступить против нарушения территориальный целостности страны, ее Конституции, пересмотра послевоенных границ. Не выступил - значит, то в доле. А как иначе?

Значит, следом идет глава нелегитимной администрации Кремля, А.Вайно, сподобившийся в 2017-м «заработать» 255 млн. руб. То есть в 15 раз больше своего работодателя. А каким образом «заработал»? На этот вопрос счастливчик широкой общественности не сказал. Но вкус бабла, видать, почувствовал.

Следом за курильским пирогом, ясен пень, стоит «маргариновой король» В.Володин, по недоразумению исполняющий обязанности спикеры Госдумы. Его многомиллионные «доходы» в 80-90 млн. руб. у «хозяина Кремля» давно не вызывают изжоги. А как будут вызывать, если тот брякнул фантастически подхалимскую фразу: «Путин - это Россия»? Вам бы, наверно, тоже понравилось.

Володин тут почему? Потому что Дума должна ратифицировать продажу Курил. И если мультимиллионер ее не осудил - значит, одобряет. Одобряет, видать, и бабушка Валя из СовФеда, которая у Кремля давно на крючке.

Ну, вы помните, как ее талантливый сынок потихоньку-полегоньку стал миллиардером. И, как писали СМИ, «купил себе немного Эстонии в виде маленького уютного островка».

Несколько лет назад Валентина Ивановна вдруг сподобилась ежегодного дохода в 160 млн. руб., о происхождении которых народу тоже ничего не рассказала.

А всякие «пояснения» пресс-секретарей типа «продала квартиру» - это для лохов. Нет у нас, вопреки требованиям международных конвенций, специального антикоррупционного органа по проверке доходов депутатов и чиновников и их деклараций. Ври в них что хочешь - все сойдет с рук.

Совет Федерации, как вы понимаете, вслед за Думой тоже должен одобрить продажу Южных Курил самураям.

Ну, а 75-летний начальник КС В.Зорькин, говорят, впал в такую летаргическую спячку, что его не могут разбудить даже пушки Петропавловской крепости.

Нет у нас больше, товарищи, Конституционного суда. Мир праху его.