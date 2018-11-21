Полиция уже цензурирует искусство

В Ростове-на-Дону на концерте рэпера Хаски отключили свет и звук из-за визита сотрудников полиции. Перед концертом на площадку пришли двое полицейских и несколько человек в штатском, которые потребовали от представителей Хаски подписать предупреждение о запрете экстремизма и ответственности за нарушение законодательства при проведении публичного мероприятия.

После этого директор площадки потребовал от музыкантов покинуть здание, однако они отказались.

Сотрудники в штатском заявили, что «менты приедут», и пригрозили подбросить наркотики. В зале отключили свет и звук, охранники перестали пускать зрителей внутрь.

Хаски читал тексты песен без микрофона и музыки. Менеджеры артиста рассказали, что сотрудники управления по противодействию экстремизму угрожали клубам Краснодара и Волгограда, где запланированы следующие концерты исполнителя.

***

Итак, полиция уже занимается цензурой произведений искусства. Да-да, это именно цензура, та самая, что запрещена статьей 29 Конституции РФ. Конституция у нас хорошая, жалко, что не действует...

А рэп - это, даже если мне это и не нравится, но произведение искусства.

Наверно, все догадались, что это тоже плата за рекордный результат на выборах президента. Это граждане РФ сами и дали властям карт-бланш на все, что им придет в голову. Пока приходит в голову цензурировать рэп. Но, полагаю, на этом фантазия властей не остановится.

Кстати, вот что думают граждане о президенте.

Кого бы вы выбрали президентом?: Путина (20) Собянина (4) Зюганова (17) Грудинина (216) Шойгу (11) Жириновского (4) Навального (148) Всех в ж... (544)

Как видим, кандидат "Всех в жопу" лидирует с большим отрывом, то есть набирает больше, чем все остальные вместе взятые.

Пора запрещать опросы, я полагаю...

А.Б.