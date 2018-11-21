Полиция уже цензурирует искусство

В Ростове-на-Дону на концерте рэпера Хаски отключили свет и звук из-за визита сотрудников полиции. Перед концертом на площадку пришли двое полицейских и несколько человек в штатском, которые потребовали от представителей Хаски подписать предупреждение о запрете экстремизма и ответственности за нарушение законодательства при проведении публичного мероприятия.
После этого директор площадки потребовал от музыкантов покинуть здание, однако они отказались.
Сотрудники в штатском заявили, что «менты приедут», и пригрозили подбросить наркотики. В зале отключили свет и звук, охранники перестали пускать зрителей внутрь.
Хаски читал тексты песен без микрофона и музыки. Менеджеры артиста рассказали, что сотрудники управления по противодействию экстремизму угрожали клубам Краснодара и Волгограда, где запланированы следующие концерты исполнителя.
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Итак, полиция уже занимается цензурой произведений искусства. Да-да, это именно цензура, та самая, что запрещена статьей 29 Конституции РФ. Конституция у нас хорошая, жалко, что не действует...
А рэп - это, даже если мне это и не нравится, но произведение искусства.
Наверно, все догадались, что это тоже плата за рекордный результат на выборах президента. Это граждане РФ сами и дали властям карт-бланш на все, что им придет в голову. Пока приходит в голову цензурировать рэп. Но, полагаю, на этом фантазия властей не остановится.
Кстати, вот что думают граждане о президенте.
|Кого бы вы выбрали президентом?:
|Путина (20)
|Собянина (4)
|Зюганова (17)
|Грудинина (216)
|Шойгу (11)
|Жириновского (4)
|Навального (148)
|Всех в ж... (544)
Как видим, кандидат "Всех в жопу" лидирует с большим отрывом, то есть набирает больше, чем все остальные вместе взятые.
Пора запрещать опросы, я полагаю...
А.Б.