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Московский листок

Полиция уже цензурирует искусство

Опубликовано 21.11.2018 в разделе комментариев 0

экстремизм полиция
Полиция уже цензурирует искусство

В Ростове-на-Дону на концерте рэпера Хаски отключили свет и звук из-за визита сотрудников полиции. Перед концертом на площадку пришли двое полицейских и несколько человек в штатском, которые потребовали от представителей Хаски подписать предупреждение о запрете экстремизма и ответственности за нарушение законодательства при проведении публичного мероприятия. 

После этого директор площадки потребовал от музыкантов покинуть здание, однако они отказались.

Сотрудники в штатском заявили, что «менты приедут», и пригрозили подбросить наркотики. В зале отключили свет и звук, охранники перестали пускать зрителей внутрь.

Хаски читал тексты песен без микрофона и музыки. Менеджеры артиста рассказали, что сотрудники управления по противодействию экстремизму угрожали клубам Краснодара и Волгограда, где запланированы следующие концерты исполнителя.

***

Итак, полиция уже занимается цензурой произведений искусства. Да-да, это именно цензура, та самая, что запрещена статьей 29 Конституции РФ. Конституция у нас хорошая, жалко, что не действует...

А рэп - это, даже если мне это и не нравится, но произведение искусства.

Наверно, все догадались, что это тоже плата за рекордный результат на выборах президента. Это граждане РФ сами и дали властям карт-бланш на все, что им придет в голову. Пока приходит в голову цензурировать рэп. Но, полагаю, на этом фантазия властей не остановится.

Кстати, вот что думают граждане о президенте.

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Зюганова (17)
 
Грудинина (216)
 
Шойгу (11)
 
Жириновского (4)
 
Навального (148)
 
Всех в ж... (544)

Как видим, кандидат "Всех в жопу" лидирует с большим отрывом, то есть набирает больше, чем все остальные вместе взятые.

Пора запрещать опросы, я полагаю...

А.Б.



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