Экономист Владислав Жуковский и футуролог Максим Калашников обсуждают удушающий бюджет РФ на 2019 год и прогнозируют ближайшее будущее. Так будет ли в РФ фашизм – или его провальная имитация? Чего не учла расейская «илитка»?
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Кто владеет информацией,
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Эзотерика бюджета-2019 и внутренний голос Путина
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стоик1310 написал 21.11.2018 09:46
То готовим всем ядерный Рай, то распродажа Курил... может его на принудительное лечение?