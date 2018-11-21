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Московский листок

Эзотерика бюджета-2019 и внутренний голос Путина

Опубликовано 21.11.2018 в разделе комментариев 1

Экономист Владислав Жуковский и футуролог Максим Калашников обсуждают удушающий бюджет РФ на 2019 год и прогнозируют ближайшее будущее. Так будет ли в РФ фашизм – или его провальная имитация? Чего не учла расейская «илитка»?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1310 написал 21.11.2018 09:46
у сортирного Карлика климакс?
То готовим всем ядерный Рай, то распродажа Курил... может его на принудительное лечение?
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Эзотерика бюджета-2019 и внутренний голос Путина
Эзотерика бюджета-2019 и внутренний голос Путина
21.11.2018
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