Эзотерика бюджета-2019 и внутренний голос Путина Экономист Владислав Жуковский и футуролог Максим Калашников обсуждают удушающий бюджет РФ на 2019 год и прогнозируют ближайшее будущее. Так будет ли в РФ фашизм – или его провальная имитация? Чего не учла расейская «илитка»?



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