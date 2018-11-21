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Московский листок

РАНХиГС: 22% россиян живут за чертой бедности

Опубликовано 21.11.2018 в разделе комментариев 0

РАНХиГС: 22% россиян живут за чертой бедности

Почти все граждане России сегодня вынуждены экономить, а 22% населения живёт в условиях бедности и может себе позволить лишь минимальный набор продуктов, сообщает РБК со ссылкой на исследование РАНХиГС.

По словам одного из авторов исследования, старшего научного сотрудника Дмитрия Логинова, в зоне бедности находятся 22% участников опроса, то есть их доходы не позволяют приобретать товары сверх минимально необходимого набора базовых продуктов питания. "Значительная часть людей в зоне бедности вынуждены выбирать — купить минимальный набор самых простых продуктов (например, картофель, морковь, хлеб) или купить самые дешевые, но необходимые лекарства", - отметил Логинов.

Еще 35,6% участников исследования оказались в зоне "потребительского риска". Их текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать повседневную одежду, но приобретение предметов длительного пользования (к таким товарам относятся, к примеру, мебель, компьютер, холодильник, смартфон) вызывает "крайние сложности", а перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют.

Самая нестабильная часть населения попала в так называемую зону "возможных изменений". В нее эксперты включили россиян, которые затруднились оценить свои потребительские возможности. Для части респондентов в этой группе покупка предметов длительного пользования в настоящее время вызывает сложности, но они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности, для других же есть возможность приобрести товары длительного пользования, но они предполагают, что их материальное положение ухудшится в ближайшее время.

В категории "потребительского комфорта" оказались только 28,3% участников опроса. Они не опасаются падения уровня своего благосостояния и могут позволить себе покупать товары длительного пользования.

 



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