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Московский листок

Только 4 из 12 нацпроектов Путина признали выполнимыми

Опубликовано 21.11.2018 в разделе комментариев 1

Только 4 из 12 нацпроектов Путина признали выполнимыми

Рабочая группа Госсовета накануне его заседания 23 ноября составила замечания и претензии к приоритетным национальным проектам, разработанным на основе "майских указов" президента.

Как сообщает газета "Коммерсант", эксперты признали исполнимыми только 4 из 12 нацпроектов.

Так, нацпроект "Жилье" признан вообще не выполнимым реализации его в суммах, доведенных Минстроем до регионов. Еще четыре проекта - цифровая экономика, наука, культура и поддержка экспорта - признаны исполнимыми. Остальным семи проектам прямая оценка не дана.

Так, в случае с нацпроектом по экологии мнение выглядит скорее положительным. Нацпроекты по производительности труда, по поддержке малого и среднего предпринимательства критикуются в форме, предполагающей несогласие с самой идеей и ее непонимание. Так, в программу по повышению производительности труда должны быть включены 50% крупных предприятий, подходящих под установленные критерии, 43% из них в 2021г. должны будут реализовывать программу самостоятельно. В регионах заявляют, что это практически нереально. Для поддержки малого бизнеса нереальны сроки достижения ключевых показателей. По мнению специалистов, достичь контрольных цифр по увеличению доли малого бизнеса в ВВП регионы смогут в лучшем случае через год-два после 2024г.

Рабочая группа также отметила «низкую комплексность» национальных проектов и «отсутствие нормативно-правовой базы» для их исполнения.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Несогласный Сергей написал 21.11.2018 12:23
Да и это 4 - сказки, как и ВСЕ мультики "гаранта", которыми ОН задурил головы населению, 18.03.2018г. проголосовавшему за ЭТО!!!
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