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Московский листок

Собянин поздравил с днем рождения, а также позавтракал и почистил зубы

Опубликовано 21.11.2018 автором в разделе комментариев 2

выборы собянин
Собянин поздравил с днем рождения, а также позавтракал и почистил зубы

Наверно все уже обратили внимание, что в новостном концентраторе Яндекса, там, где должны быть новости из Москвы, размещается некая загадочная светская хроника, разбавленная городскими происшествиями. 

Вот на момент подготовки текста четвертое место в топе новостей Яндекса по Москве занимает сообщение "Сергей Собянин поздравил с днем рождения Константина Ремчукова". В группе три позиции, сообщающие об одном и том же - "Вечерняя Москва", Агентство "Москва" и "Москва 24". 

Кто такой Ремчуков? Видимо, великий человек, руководил избирательным штабом Собянина на последних выборах, иначе чем объяснить такое значение, которое отводится совсем не круглой дате его рождения? Ну 64 года исполнилось человеку, так что, трубить об этом на всю Ивановскую? Но главный новостной концентратор страны - трубит!

Наверно, поздравить руководителя своего предвыборного штаба, скажем, в Твиттере, это вежливо и культурно. Но палить об этом из главного информационного калибра?..

А что, хорошо ли позавтракал сегодня Сергей Семенович? Зубы почистил ли? Тоже достойная тема для главных информационных ресурсов страны. Интересуюсь спросить, со стулом все ли в порядке?

Нет, в принципе, хозяевам жизни всё можно. На то они и хозяева. Я б даже сказал, хозяевА.

Однако ж может произойти и конфуз, все же у нас не крепостное право пока, а как бы демократия, конституция и равенство граждан перед законом (ну не надо лыбиться, не надо!). И вот когда демократически избранные (просил же не скалиться!) руководители ведут себя с обществом, как со своей дворней, нехорошо может получиться.



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Всего комментариев к статье: 2
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Уж Собянин не волен в своем твиттере?
ВЛКСМ (б) написал 21.11.2018 12:56
Баранов же не публикует новость из СПб, что узбек зарезал человека, а другого изрезал до реанимации.
Сми стали тенденциозны и необьективны.
Удивительно, но вата ненавидит прогрессивного грузина Саакашвили, сумевшего даже из мусоров сделать людей, и дрочит на хача джугашвили, бандита и душегуба, превратившего пятую часть русских в лагерную пыль!
Это просто невероятно! Баранов же не публикует новость из СПб, что узбек зарезал человека, а другого изрезал до реанимации.
Сми стали тенденциозны и необьективны.
Удивительно, но вата ненавидит прогрессивного грузина Саакашвили, сумевшего даже из мусоров сделать людей, и дрочит на хача джугашвили, бандита и душегуба, превратившего пятую часть русских в лагерную пыль!
Это просто невероятно!
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старичок-блондинка С.Раков-дурилка картонная
его написал 21.11.2018 12:41
из слесарей выгнали за профнепригодность. Он не может даже оленей пасти. Но работает в Москвабаде "ОТКРЫВАЛКОЙ"-открывает все песочницы,развязки,завязки,сьезды,станции метро,автобусные остановки.
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