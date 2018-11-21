В России появится новая госпрограмма по освоению Луны

России появится новая космическая государственная программа, посвященная освоению Луны, заявил председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.

"Изначально планировалось, что она (новая программа. — Прим. ред.) будет по сверхтяжелой ракете. Но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно. Это должна быть отдельная космическая госпрограмма", - цитирует Коптева РИА Новости.

По его словам, в программе будут расписаны задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к Луне в 2020-х, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

"Одна из задач обсуждений, о которых я говорил, — расписать всю эту целостную программу, чтобы было понятно, для чего мы все это делаем при достаточно серьезном нашем экономическом положении", - пояснил Коптев, отметив, что реализация программы потребует сотен миллиардов рублей.