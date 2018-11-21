В России появится новая госпрограмма по освоению Луны

России появится новая космическая государственная программа, посвященная освоению Луны, заявил председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.
"Изначально планировалось, что она (новая программа. — Прим. ред.) будет по сверхтяжелой ракете. Но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно. Это должна быть отдельная космическая госпрограмма", - цитирует Коптева РИА Новости.
По его словам, в программе будут расписаны задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к Луне в 2020-х, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.
"Одна из задач обсуждений, о которых я говорил, — расписать всю эту целостную программу, чтобы было понятно, для чего мы все это делаем при достаточно серьезном нашем экономическом положении", - пояснил Коптев, отметив, что реализация программы потребует сотен миллиардов рублей.
ВЛКСМ (б) написал 21.11.2018 12:44
Во 1-х, она вам не нужна. Даже если появятся базы, даги и таджики заведутся и там, и установят свои порядки.
Во 2-х, никогда народ, представителей которого запросто уничтожают заезжие дикари, не был способен к покорению природы.
Рабы в своей массе не способны к творчеству.
А творческие люди достаточно умны, чтобы укреплять своим трудом недругов, "иных времен татаров и монголов" .
Творческим людям путь в Европу, Америку, где коп не боится стрелять в обезьяну.
3авидонов Никодик написал 21.11.2018 12:37
будут осваивать? написал 21.11.2018 12:34
Несогласный Сергей написал 21.11.2018 12:26
3авидонов Никодик написал 21.11.2018 12:25
Эти космонавты, заброшенные на Луну, соберут уже на самой Луне батут и смогут вертаться взад, на Землю.
После продажи Японии курильских островов японцы обещали для батута выдать бесплатно качественную резину.