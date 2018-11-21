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Московский листок

В России появится новая госпрограмма по освоению Луны

Опубликовано 21.11.2018 в разделе комментариев 5

В России появится новая госпрограмма по освоению Луны

России появится новая космическая государственная программа, посвященная освоению Луны, заявил председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.

"Изначально планировалось, что она (новая программа. — Прим. ред.) будет по сверхтяжелой ракете. Но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно. Это должна быть отдельная космическая госпрограмма", - цитирует Коптева РИА Новости.

По его словам, в программе будут расписаны задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к Луне в 2020-х, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

"Одна из задач обсуждений, о которых я говорил, — расписать всю эту целостную программу, чтобы было понятно, для чего мы все это делаем при достаточно серьезном нашем экономическом положении", - пояснил Коптев, отметив, что реализация программы потребует сотен миллиардов рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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В Питере таджик убил человека среди бела дня
ВЛКСМ (б) написал 21.11.2018 12:44
Какая Луна?
Во 1-х, она вам не нужна. Даже если появятся базы, даги и таджики заведутся и там, и установят свои порядки.
Во 2-х, никогда народ, представителей которого запросто уничтожают заезжие дикари, не был способен к покорению природы.
Рабы в своей массе не способны к творчеству.
А творческие люди достаточно умны, чтобы укреплять своим трудом недругов, "иных времен татаров и монголов" .
Творческим людям путь в Европу, Америку, где коп не боится стрелять в обезьяну.
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(без названия)
3авидонов Никодик написал 21.11.2018 12:37
Навозная, ванючая муха, скорее всего, не доживет когда ей в харю российские космонавты ткнут фотографии пребывания подло-лживых америкосов на Луне.
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а Вологодскую,Ярославскую,Архантельскую,Рязанскую область (и т,д.)
будут осваивать? написал 21.11.2018 12:34
Или все распродадут вместе с крепостным населением?
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 21.11.2018 12:26
"В России появится новая госпрограмма по освоению Луны" - читай по перекачке денег из госказны в карманы пизнесменов-друзей путина!!!
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(без названия)
3авидонов Никодик написал 21.11.2018 12:25
Рагозин со своим сыном начали зазрабатывать проект по созданию мощного батута- будут прям с земли забрасывать космонавтов на Луну.
Эти космонавты, заброшенные на Луну, соберут уже на самой Луне батут и смогут вертаться взад, на Землю.
После продажи Японии курильских островов японцы обещали для батута выдать бесплатно качественную резину.
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