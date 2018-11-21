Росгвардия будет разгонять митинги с помощью лазерных излучателей

Федеральная служба войск национальной гвардии до конца ноября получит два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия (СКВН), способной разгонять митинги лазерными и шумовыми излучателями. Как сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на документы госзакупок, стоимость автомобилей - 65,2 миллиона рублей.

По данным издания, излучатели установлены на автомобилях "Газель". "Из документации госзакупки следует, что СКВН воздействует на нарушителей двумя способами. Во-первых, лазерный излучатель установки оказывает «акустическое давление» на расстоянии 10 метров в 135 дБ. Для сравнения, 135−145 дБ — шум, сопоставимый с тем, что возникает при взлете реактивного самолета и ракеты. Во-вторых, он создает мощный световой поток, способный на некоторое время ослепить человека. Судя по всему, Росгвардия станет одной из первых правоохранительных служб мира, получивших лазерное оружие", - отмечают журналисты.

Контракт на поставку спецтехники Росгвардия заключила с московским ООО АСБ Плюс. По данным базы «Контур. Фокус", компания принадлежит доктору технических наук и автору монографии "Методы и средства защиты важных государственных объектов от терроризма" Михаилу Анцелевичу. В 2010 году Анцелевич запатентовал «Способ и устройство акустического воздействия на нарушителя». В описании говорится, что оно предназначено для грызунов.

Отмечается, что за последние два года Росгвардия приобрела у АСБ Плюс 128 комплектов щитов системы "Шепот", которая способна акустически воздействовать на нарушителей.