Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Росгвардия будет разгонять митинги с помощью лазерных излучателей

Опубликовано 21.11.2018 в разделе комментариев 7

Росгвардия будет разгонять митинги с помощью лазерных излучателей

Федеральная служба войск национальной гвардии до конца ноября получит два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия (СКВН), способной разгонять митинги лазерными и шумовыми излучателями. Как сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на документы госзакупок, стоимость автомобилей - 65,2 миллиона рублей.

По данным издания, излучатели установлены на автомобилях "Газель". "Из документации госзакупки следует, что СКВН воздействует на нарушителей двумя способами. Во-первых, лазерный излучатель установки оказывает «акустическое давление» на расстоянии 10 метров в 135 дБ. Для сравнения, 135−145 дБ — шум, сопоставимый с тем, что возникает при взлете реактивного самолета и ракеты. Во-вторых, он создает мощный световой поток, способный на некоторое время ослепить человека. Судя по всему, Росгвардия станет одной из первых правоохранительных служб мира, получивших лазерное оружие", - отмечают журналисты.

Контракт на поставку спецтехники Росгвардия заключила с московским ООО АСБ Плюс. По данным базы «Контур. Фокус", компания принадлежит доктору технических наук и автору монографии "Методы и средства защиты важных государственных объектов от терроризма" Михаилу Анцелевичу. В 2010 году Анцелевич запатентовал «Способ и устройство акустического воздействия на нарушителя». В описании говорится, что оно предназначено для грызунов.

Отмечается, что за последние два года Росгвардия приобрела у АСБ Плюс 128 комплектов щитов системы "Шепот", которая способна акустически воздействовать на нарушителей.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Чингачгук написал 21.11.2018 14:28
Что лишний раз доказывает-нет у российской "элиты"врага страшнее,чем свой народ,осталось еще "возродить"-плаху,дыбу и остальные прибамбасы времен Ивана Грозного,ну очень глубокое погружение в "демократию"...
Ответить
(без названия)
киргуду написал 21.11.2018 14:15
привлекать в массы протестующих детей и родственников нац гвардии?.....
Ответить
Подслеповатым и тугоухим только в радость
С,П,Вдиван написал 21.11.2018 13:49
Технологический прорыв направлен на службу неблагоразумной части населения.
Ответить
(без названия)
Казарян Левон Георгиевич написал 21.11.2018 13:43
Следует заметить, что психофизическое оружие (ПФО), этого или других видов, никогда не применяется против террористов, только против безоружных демонстрантов. Террористам предоставляется захватывать и убивать заложников, с ними ведут переговоры, даже дают транспорт уехать. А вырубить их "лучами боли" (микроволновым облучением, воздействующим на нервные окончания) - ни в коем случае.
Ответить
народ
приравняли написал 21.11.2018 13:38
к грызунам.
Ответить
см. фильм Терминатор
voronivorona написал 21.11.2018 13:31
См. фильм Терминатор. Война машин против людей. Светлое будущее на дворе, мля.
Ответить
(без названия)
Дед Отмороз написал 21.11.2018 13:30
Готовятся т.в.а.р.и. Думают, что справятся. Так вот уроды, что я вам скажу. В задницу вам засунут ваши лазеры. И вам не помогут уже никакие придумки, слишком далеко уже все зашло. Вы как глисты и паразиты можете только кровь сосать с народа. Но даже если предположить, что вы весь народ уничтожите, то вы тоже сдохнете. Потому что паразиты без хозяина жить не могут. Ну не способны они сами что-то полезное делать, прибавлять и умножать. Они могут только отнимать, делить и отжимать. Так что готовьтесь к смерти м.р.а.з.и. и надеюсь эта смерть будет для вас соответствующая.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого бы вы выбрали президентом?:
Результаты
Интернет-ТВ
На что Кремль меняет Курилы?
На что Кремль меняет Курилы?
20.11.2018
Эзотерика бюджета-2019 и внутренний голос Путина
Эзотерика бюджета-2019 и внутренний голос Путина
21.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Золотая судья" Хахалева продолжит работу в суде (2)
Росгвардия будет разгонять митинги с помощью лазерных излучателей (7)
В России появится новая госпрограмма по освоению Луны (8)
Собянин поздравил с днем рождения, а также позавтракал и почистил зубы (4)
Только 4 из 12 нацпроектов Путина признали выполнимыми (4)
РАНХиГС: 22% россиян живут за чертой бедности (0)
Патриотические оды на фоне мировой бойни (11)
Эзотерика бюджета-2019 и внутренний голос Путина (4)
Полиция уже цензурирует искусство (7)
Предновогодняя распродажа Курил. Кто в доле? (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: Эшелон-интервью перед эгалите-фестом
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Когда демократически избранные руководители ведут себя с обществом, как со своей дворней
Максим Калашников Максим Калашников: ВСЕ НА БОРЬБУ С НАЛОГОВЫМ МАРОДЕРСТВОМ! И ОТ АПН СЕВЕРО-ЗАПАД
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Искусство принадлежит... полиции!
Дарья Митина Дарья Митина: МЭФ сдoх, а СПЭК ещё нет
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss