"Золотая судья" Хахалева продолжит работу в суде

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, ставшая фигуранткой скандала из-за свадьбы дочери стоимостью около $2 млн, покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. "В структуре краевого суда произошли кадровые изменения, на должность председателя коллегии по административным делам назначен заместитель председателя Александр Пятигора. Ранее в этой должности работала судья Елена Хахалева. Речь не идет об отставке, она продолжает работу федеральным судьей", - цитирует Интерфакс пресс-службу суда.

Летом 2017 года получила широкий общественный резонанс свадьба дочери судьи Хахалевой, которая состоялась в резиденции "Галич-Холл". Согласно сообщениям в социальных сетях и некоторых СМИ, на мероприятие было потрачено порядка $2 млн. Для молодоженов выступали специально приглашенные гости: Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков. Гостем на мероприятии также стал Иосиф Кобзон.

Параллельно с этим была поставлена под сомнение достоверность диплома о высшем юридическом образовании судьи Хахалевой, выданного, как тогда сообщалось, Тбилисским государственным университетом.

Позже адвокат Алексей Салмин обнародовал документы, которые, по его мнению, свидетельствуют о полном отсутствии у нее юридического образования. По его словам, Хахалева не обучалась ни в абхазском, ни в грузинском вузах.

"Было установлено, что с 1985 по 1991 год Хахалева обучалась в Кубанском университете (Краснодар) на факультете биологии. Есть номер/серия диплома, приказ о зачислении, с 1985 по 1986 год она работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории", - рассказал об итогах своего расследования Салмин.

По его словам, есть также приказ о ее приеме на работу в июле 1985 года на должность ветсанитара. Юрист рассказал, что все эти сведения он передал в Следственный комитет России и рассчитывает на возбуждение уголовного дела.

В сентябре 2017 года председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк заявил, что Совет провел проверку и пришел к заключению, что публикации в СМИ о судье Хахалевой, ее поддельном дипломе и "золотой" свадьбе ее дочери в Краснодаре не соответствовали действительности.