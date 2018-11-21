ЦБ предупредил о риске двузначной инфляции в 2019 году

Инфляция в России в 2019 году может достичь двузначных цифр в случае падения цены на нефть до 35 долларов за баррель, усиления санкций и оттока капитала с развивающихся рынков, заявила председатель центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.

"Это не означает, что мы считаем этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае. Возможен кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, но это будет краткосрочный эффект, и у нас есть инструменты, чтобы с этим справиться", - цитирует главу ЦБ РБК.

При сохранении текущих цен на нефть на уроне 75 долларов за баррель прогноз несильно будет отличаться от базового. "При этом сценарии наш прогноз по росту цен незначительно отличается от базового сценария, что прежде всего объясняется бюджетным правилом, которое сглаживает влияние на экономику конъюнктуры на рынке нефти", - отметила Набиулина.

Базовый сценарий, по ее словам, предполагает снижение цены нефти в 2020 году до $55 за баррель. При этом сценарии годовая инфляция ускорится в 2019 году до 5–5,5% и в 2020 году вернется к целевому ориентиру в 4%.

Причиной ускорения инфляции, по словам Набиуллиной, станет накопленное ослабление рубля и повышение НДС. Последнее, по оценке ЦБ, увеличит инфляцию примерно на 1 процентный пункт (п.п.), в зависимости от конкретной ситуации вклад повышения НДС в рост инфляции может составить 0,6–1,5 п.п. Согласно базовому сценарию, рост ВВП в 2019 году может замедлиться до 1,1–1,7%.