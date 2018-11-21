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Московский листок

ЦБ предупредил о риске двузначной инфляции в 2019 году

Опубликовано 21.11.2018 в разделе комментариев 4

ЦБ предупредил о риске двузначной инфляции в 2019 году

Инфляция в России в 2019 году может достичь двузначных цифр в случае падения цены на нефть до 35 долларов за баррель, усиления санкций и оттока капитала с развивающихся рынков, заявила председатель центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.

"Это не означает, что мы считаем этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае. Возможен кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, но это будет краткосрочный эффект, и у нас есть инструменты, чтобы с этим справиться", - цитирует главу ЦБ РБК.

При сохранении текущих цен на нефть на уроне 75 долларов за баррель прогноз несильно будет отличаться от базового. "При этом сценарии наш прогноз по росту цен незначительно отличается от базового сценария, что прежде всего объясняется бюджетным правилом, которое сглаживает влияние на экономику конъюнктуры на рынке нефти", - отметила Набиулина.

Базовый сценарий, по ее словам, предполагает снижение цены нефти в 2020 году до $55 за баррель. При этом сценарии годовая инфляция ускорится в 2019 году до 5–5,5% и в 2020 году вернется к целевому ориентиру в 4%.

Причиной ускорения инфляции, по словам Набиуллиной, станет накопленное ослабление рубля и повышение НДС. Последнее, по оценке ЦБ, увеличит инфляцию примерно на 1 процентный пункт (п.п.), в зависимости от конкретной ситуации вклад повышения НДС в рост инфляции может составить 0,6–1,5 п.п. Согласно базовому сценарию, рост ВВП в 2019 году может замедлиться до 1,1–1,7%.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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абориген Хренов, ты - дурак?
Тетерин написал 21.11.2018 16:29
Или просто йобнутый?
Чего хамишь неизвестным? Погодь, Аннушка уже расплескала для тебя пальмовое масло...
Учить же тебя не хочу, особенно бесплатно. Оставайся, как есть, мразью и быдлом.
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Тетерин (...15:27):''Цены... для бедняков... вырастут в 1,6-2 раза'' - А ты, буржуй недорезанный
абориген Хренов написал 21.11.2018 16:11
не oбocpeшься? А то размечтался! Любимое занятие буржуев при каждом удобном случае пугать обывателей тем, что они поднимут цены. Вот куй им! Не ты и никто другой не сможет поднять цены выше тех, которые смогут уплатить покупатели. Если у покупателей денег нет (а у бедняков их точно нет, иначе все цены уже давно бы выросли и высосали эти излишки), то, задирая цены, ты сам останешься без штанов. Закатай губенки - цены на ''бедняцкий'' ассортимент ты сможешь поднять в 2(!) раза не раньше, чем в два раза вырастут доходы населения. Суровый, но справедливый закон рынка.
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ВСКОРЕ РУБЛЯМИ ОБКЛЕЯТ ПУТИНСКИЕ СОРТИРЫ ЗА КОТОРЫЕ ДРУЖНО ГОЛОСОВАЛИ В 1999 г.
Матвей написал 21.11.2018 15:56
реступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
P/S
Просим у админов сайта прощения за вынужденный спам. Рассчитываем на взаимовыручку и благоразумие. Всех ждет одна участь, рано или поздно. Только вместе мы сила, по одиночке нас раздавят как ежиков в тумане.
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Цены продуктов для бедняков в 2019 вырастут в 1,6-2 раза
Тетерин написал 21.11.2018 15:27
Менее подорожает продукция, изготовленная из пальмового жира: моющие средства, сладости и молочносодержащие продукты (сыры, молоко...)
А потом вас отправят в путинский рай.
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