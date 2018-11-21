Украинцы разочаровались в Евромайдане

Подавляющее большинство жителей Украины заявили, что не приняли бы участие в протестных акциях Евромайдана зимой 2013-2014 годов, если бы можно было вернуться в прошлое. Таковы результаты опроса телеканала NewsOne, проведенного в эфире программы "Большой вторник".

За два часа прямой трансляции эфира программы проголосовало 9390 украинцев. Из них только 9% заявили, что вновь приняли бы участие в акциях протеста пятилетней давности. 91% ответили, что не хотели бы их повторения.

Напомним, 21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы. Его учредил в 2014 году президент Петр Порошенко в честь первой годовщины начала Евромайдана. Поводом к началу массовых протестов послужило решение Кабинета Министров Николая Азарова приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Вечером 21 ноября 2014 года на центральной площади Киева собралась небольшая группа активистов и выступила против этого решения. Последующие события превратили этот протест в многотысячные демонстрации, которые закончились в конце февраля 2014 года бегством теперь уже бывшего президента Украины Виктора Януковича из Киева и его отстранением от власти.