Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

СССР жив?

Опубликовано 22.11.2018 автором Павел Ярыкин в разделе комментариев 0

ссср социализм рф
СССР жив?

Сегодня можно найти много утверждений о том, что СССР жив, и мы все — граждане СССР и, соответственно, должны жить по законодательству СССР. А Россия — это фикция и обман космических масштабов. Давайте разберемся, а где тут есть рациональное зерно? Для начала сделаем краткий экскурс в историю вопроса, как создавался и как распался СССР.

В 1922г. 4 новых республики — РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР (Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика) — подписали договор об объединении в союзное государство — СССР. И именно этот договор трансформировался позднее в Конституцию СССР. Согласно последней ее редакции «законы СССР имеют одинаковую силу на территории всех союзных республик. В случае расхождения Закона союзной республики с общесоюзным Законом действует Закон СССР» (Статья 74 Конституции СССР от 1977 года/редакция 26 декабря 1990 года), т.е. выражаясь русским языком, СССР — это Союз РАВНЫХ в правовом статусе государств, которые решили вместе жить, вместе защищать друг друга, вместе строить экономику, и придумали единый свод правил-законов, по которым все они и будут жить. И надо сказать, что такое выгодное экономическое сосуществование длилось аж до 88 года.

В период с 1988 по 1991гг. по всему Союзу происходит так называемый «парад суверенитетов», т.е. почти все республики вдруг заявляют о верховенстве республиканского закона над общесоюзным. Республики отказываются выплачивать налоги в союзный и федеральный бюджеты, а это наносит удар по экономике Союза.

Это означает, что происходит саботаж в самых высоких кругах — на уровне Верховных Советов республик.

Т.е. сам народ к этому мало отношения имеет!

В 1990 г. РСФСР во главе с небезызвестным нам Ельциным Б.Н. принимает некую декларацию, согласно которой РСФСР не выходит из Союза, но соблюдать законы Союза отказывается. Представьте себе ситуацию, когда филиал фирмы заявляет: «Я оставляю название фирмы, фирменный знак, буду пользоваться всеми наработками фирмы и даже общей кассой, но при этом я вам больше не подчиняюсь». Понятно, что дармоеды СССР тоже не нужны. Чтобы как-то урегулировать ситуацию, в СССР прописывают закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», в котором четко прописано:

«Решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народного голосования)».

Т.е. хочешь отделиться — пожалуйста, но тогда не кучка людей пусть это решает, а народ. Ведь потеряет-то народ!

В случае успешного референдума и голосовании «ЗА» выход, устанавливается переходный 5-летний период, в который на территории выходящей республики все равно сохраняют действие и верховенство законы СССР! Гражданам СССР же, проживающим на территории выходящей республики, предоставляется право выбора гражданства, места жительства и работы, а если они сохраняют гражданство СССР и остаются проживать на территории выходящей республики, то РСФСР им ОБЯЗАНО обеспечить гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и иные права и свободы (ст. 16).

Кстати, «в последний год переходного периода по инициативе высшего органа государственной власти выходящей республики один раз может быть проведен повторный референдум по вопросу подтверждения решения о выходе союзной республики из СССР.

В 1991 г. референдум все-таки проводится — референдум ВСЕСОЮЗНОГО масштаба. Это первый и последний референдум в российской истории на сегодняшний день.

Согласно результатам референдума «ЗА» сохранение СОЮЗА высказалось 76,43 % граждан СССР. В крупнейших республиках Союза волеизъявление граждан было так же «ЗА» сохранение Союза в новой его форме (РСФСР — 71,3 %, УССР – 70,2 %, БССР – 82,7 %).

А дальше происходят странные и абсолютно незаконные события:

Горбачев создает непредусмотренный Конституцией СССР (высшим законом страны) временный орган государственного управления. И этот незаконный орган на первом же заседании признает независимость трёх прибалтийских республик — Латвии, Литвы и Эстонии, — но соответствующие поправки в конституцию СССР не вносит.

Это опять-таки в прямом смысле слова саботаж и госизмена!

Более того, был нарушен закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР», так как в этих республиках не проводились референдумы о выходе из состава Союза ССР и для них не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов. Понятно, что высшие административные чины пытаются всеми правдами и неправдами спасти страну, и происходит деление на лагеря в самых высших слоях партбюро. Отсюда и пошла вся неразбериха в стране: перевороты и волнения.

А 8 декабря 1991 года главами трёх союзных республик абсолютно безосновательно в нарушении многих положений действующего тогда законодательства, подписано Беловежское соглашение, в котором было заявлено о прекращении существования СССР. Получается, что наплевав на результаты референдума (законного волеизъявления своих граждан), высокопоставленные лица 3-х стран (РСФСР, УССР и БССР) превышают свои полномочия и подписывают этот абсолютно незаконный документ.

В чьих интересах они развалили СССР? Что это, если не измена Родине?

Сам же документ об упразднении СССР юридической силы не имеет. К примеру, вы и иные партнеры по бизнесу учредили фирму для взаимовыгодного сотрудничества. Т.е. вы и еще несколько коллег — учредители. Вы назначили начальника производственного цеха, транспортного… и так вплоть до уборщицы бабы Мани. И тут спустя 70 лет успешного существования, начальник производственного, транспортного цехов и уборщица баба Маня подписывают бумажку, что они признают вашу фирму недействительной. И эти трое попросту распускают всех ваших рабочих, а кассу оставляют себе. Вы подаете в суд — и ни один суд бумажку ими подписанную не признает законной! Это логично. Так и в СССР произошло.

Съезд народных депутатов России 3 раза отказывал в ратификации этого Беловежского соглашения. К чему все привело — к разгону Верховного Совета России Ельциным в 1993 году. Т.е. попросту произошел рэкет, рейдерский захват!

Следующий вопрос, а что же такое Россия? Ведь нет ни документа о выходе РСФСР из СССР, ни признанного документа о прекращении деятельности СССР, а все вдруг почему-то стали гражданами России и живут по проекту Конституции РФ (ведь в 1993 г. мы голосовали только за проект Конституции).

25 декабря 1991 года принят закона РСФСР №2094-I «Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика». А подписывается он президентом РФ (т. е. России) Ельциным. Вас ничего не смущает? Если это закон РСФСР, то что же это за должность в РСФСР такая — президент РФ? Кто этот человек? РФ как государство еще ни на одном уровне законодательных актов не зафиксирован! Ну представьте — фирму «ДЕД МОРОЗ» требую теперь именовать фирмой «СНЕГУРОЧКА» и подпись — директор СНЕГУРОЧКИ. Какую юридическую силу может иметь такой документ? Правильно, НИКАКОЙ. А больше всего интересна дата — 25 декабря 1991 г. Ведь последний съезд народных депутатов проводился в 1991 году в период с 28 октября по 2 ноября 1991 года. А первый съезд в 1992году проводился 21 апреля. Так на каком съезде приняли этот закон в декабре месяце? И кто его все-таки принял?

Итак, в подведении итогов получается, что РСФСР с юридической точки зрения не прекратила свое существование. Она из СССР не выходила. А СССР юридически не распался. Мы все продолжаем де-юре жить в СССР.

А значит, и действовать должно законодательство СССР, которое обеспечивает своих граждан бесплатной медициной, бесплатным образованием, ресурсами (кстати, чьими хозяевами тоже являются граждане, а не группа лиц). Получается, что все мы — граждане СССР, и только от нас зависит — будем мы пользоваться своими гражданскими правами или махнем рукой и останемся под властью иностранных капиталистов!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого бы вы выбрали президентом?:
Результаты
Интернет-ТВ
О бархатных репрессиях и протестах-2019. Развалится ли КПРФ?
О бархатных репрессиях и протестах-2019. Развалитс...
22.11.2018
Эзотерика бюджета-2019 и внутренний голос Путина
Эзотерика бюджета-2019 и внутренний голос Путина
21.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Звезда Поклонской закатилась под…чужую кровать (0)
О бархатных репрессиях и протестах-2019. Развалится ли КПРФ? (0)
СССР жив? (0)
Украинцы разочаровались в Евромайдане (9)
ЦБ предупредил о риске двузначной инфляции в 2019 году (8)
"Золотая судья" Хахалева продолжит работу в суде (5)
Росгвардия будет разгонять митинги с помощью лазерных излучателей (21)
В России появится новая госпрограмма по освоению Луны (19)
Собянин поздравил с днем рождения, а также позавтракал и почистил зубы (8)
Только 4 из 12 нацпроектов Путина признали выполнимыми (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прoведем эксперимент:)))
Максим Калашников Максим Калашников: О бархатных репрессиях и протестах-2019. Развалится ли КПРФ?
Дарья Митина Дарья Митина: Рoлевуха
Дарья Митина Дарья Митина: Дарья Митина: "КПРФ повела себя в ситуации с Ищенко не лучше, чем Кремль"
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: Эшелон-интервью перед эгалите-фестом
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss