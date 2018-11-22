Сегодня можно найти много утверждений о том, что СССР жив, и мы все — граждане СССР и, соответственно, должны жить по законодательству СССР. А Россия — это фикция и обман космических масштабов. Давайте разберемся, а где тут есть рациональное зерно? Для начала сделаем краткий экскурс в историю вопроса, как создавался и как распался СССР.

В 1922г. 4 новых республики — РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР (Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика) — подписали договор об объединении в союзное государство — СССР. И именно этот договор трансформировался позднее в Конституцию СССР. Согласно последней ее редакции «законы СССР имеют одинаковую силу на территории всех союзных республик. В случае расхождения Закона союзной республики с общесоюзным Законом действует Закон СССР» (Статья 74 Конституции СССР от 1977 года/редакция 26 декабря 1990 года), т.е. выражаясь русским языком, СССР — это Союз РАВНЫХ в правовом статусе государств, которые решили вместе жить, вместе защищать друг друга, вместе строить экономику, и придумали единый свод правил-законов, по которым все они и будут жить. И надо сказать, что такое выгодное экономическое сосуществование длилось аж до 88 года.

В период с 1988 по 1991гг. по всему Союзу происходит так называемый «парад суверенитетов», т.е. почти все республики вдруг заявляют о верховенстве республиканского закона над общесоюзным. Республики отказываются выплачивать налоги в союзный и федеральный бюджеты, а это наносит удар по экономике Союза.

Это означает, что происходит саботаж в самых высоких кругах — на уровне Верховных Советов республик.

Т.е. сам народ к этому мало отношения имеет!

В 1990 г. РСФСР во главе с небезызвестным нам Ельциным Б.Н. принимает некую декларацию, согласно которой РСФСР не выходит из Союза, но соблюдать законы Союза отказывается. Представьте себе ситуацию, когда филиал фирмы заявляет: «Я оставляю название фирмы, фирменный знак, буду пользоваться всеми наработками фирмы и даже общей кассой, но при этом я вам больше не подчиняюсь». Понятно, что дармоеды СССР тоже не нужны. Чтобы как-то урегулировать ситуацию, в СССР прописывают закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», в котором четко прописано:

«Решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народного голосования)».

Т.е. хочешь отделиться — пожалуйста, но тогда не кучка людей пусть это решает, а народ. Ведь потеряет-то народ!

В случае успешного референдума и голосовании «ЗА» выход, устанавливается переходный 5-летний период, в который на территории выходящей республики все равно сохраняют действие и верховенство законы СССР! Гражданам СССР же, проживающим на территории выходящей республики, предоставляется право выбора гражданства, места жительства и работы, а если они сохраняют гражданство СССР и остаются проживать на территории выходящей республики, то РСФСР им ОБЯЗАНО обеспечить гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и иные права и свободы (ст. 16).

Кстати, «в последний год переходного периода по инициативе высшего органа государственной власти выходящей республики один раз может быть проведен повторный референдум по вопросу подтверждения решения о выходе союзной республики из СССР.

В 1991 г. референдум все-таки проводится — референдум ВСЕСОЮЗНОГО масштаба. Это первый и последний референдум в российской истории на сегодняшний день.

Согласно результатам референдума «ЗА» сохранение СОЮЗА высказалось 76,43 % граждан СССР. В крупнейших республиках Союза волеизъявление граждан было так же «ЗА» сохранение Союза в новой его форме (РСФСР — 71,3 %, УССР – 70,2 %, БССР – 82,7 %).

А дальше происходят странные и абсолютно незаконные события:

Горбачев создает непредусмотренный Конституцией СССР (высшим законом страны) временный орган государственного управления. И этот незаконный орган на первом же заседании признает независимость трёх прибалтийских республик — Латвии, Литвы и Эстонии, — но соответствующие поправки в конституцию СССР не вносит.

Это опять-таки в прямом смысле слова саботаж и госизмена!

Более того, был нарушен закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР», так как в этих республиках не проводились референдумы о выходе из состава Союза ССР и для них не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов. Понятно, что высшие административные чины пытаются всеми правдами и неправдами спасти страну, и происходит деление на лагеря в самых высших слоях партбюро. Отсюда и пошла вся неразбериха в стране: перевороты и волнения.

А 8 декабря 1991 года главами трёх союзных республик абсолютно безосновательно в нарушении многих положений действующего тогда законодательства, подписано Беловежское соглашение, в котором было заявлено о прекращении существования СССР. Получается, что наплевав на результаты референдума (законного волеизъявления своих граждан), высокопоставленные лица 3-х стран (РСФСР, УССР и БССР) превышают свои полномочия и подписывают этот абсолютно незаконный документ.

В чьих интересах они развалили СССР? Что это, если не измена Родине?

Сам же документ об упразднении СССР юридической силы не имеет. К примеру, вы и иные партнеры по бизнесу учредили фирму для взаимовыгодного сотрудничества. Т.е. вы и еще несколько коллег — учредители. Вы назначили начальника производственного цеха, транспортного… и так вплоть до уборщицы бабы Мани. И тут спустя 70 лет успешного существования, начальник производственного, транспортного цехов и уборщица баба Маня подписывают бумажку, что они признают вашу фирму недействительной. И эти трое попросту распускают всех ваших рабочих, а кассу оставляют себе. Вы подаете в суд — и ни один суд бумажку ими подписанную не признает законной! Это логично. Так и в СССР произошло.

Съезд народных депутатов России 3 раза отказывал в ратификации этого Беловежского соглашения. К чему все привело — к разгону Верховного Совета России Ельциным в 1993 году. Т.е. попросту произошел рэкет, рейдерский захват!

Следующий вопрос, а что же такое Россия? Ведь нет ни документа о выходе РСФСР из СССР, ни признанного документа о прекращении деятельности СССР, а все вдруг почему-то стали гражданами России и живут по проекту Конституции РФ (ведь в 1993 г. мы голосовали только за проект Конституции).

25 декабря 1991 года принят закона РСФСР №2094-I «Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика». А подписывается он президентом РФ (т. е. России) Ельциным. Вас ничего не смущает? Если это закон РСФСР, то что же это за должность в РСФСР такая — президент РФ? Кто этот человек? РФ как государство еще ни на одном уровне законодательных актов не зафиксирован! Ну представьте — фирму «ДЕД МОРОЗ» требую теперь именовать фирмой «СНЕГУРОЧКА» и подпись — директор СНЕГУРОЧКИ. Какую юридическую силу может иметь такой документ? Правильно, НИКАКОЙ. А больше всего интересна дата — 25 декабря 1991 г. Ведь последний съезд народных депутатов проводился в 1991 году в период с 28 октября по 2 ноября 1991 года. А первый съезд в 1992году проводился 21 апреля. Так на каком съезде приняли этот закон в декабре месяце? И кто его все-таки принял?

Итак, в подведении итогов получается, что РСФСР с юридической точки зрения не прекратила свое существование. Она из СССР не выходила. А СССР юридически не распался. Мы все продолжаем де-юре жить в СССР.

А значит, и действовать должно законодательство СССР, которое обеспечивает своих граждан бесплатной медициной, бесплатным образованием, ресурсами (кстати, чьими хозяевами тоже являются граждане, а не группа лиц). Получается, что все мы — граждане СССР, и только от нас зависит — будем мы пользоваться своими гражданскими правами или махнем рукой и останемся под властью иностранных капиталистов!