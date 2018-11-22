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Московский листок

Звезда Поклонской закатилась под…чужую кровать

Опубликовано 22.11.2018 автором Екатерина Вострецова в разделе комментариев 0

поклонская семья развод
Звезда Поклонской закатилась под&#8230;чужую кровать

Я хоть и девушка православная, но не против разводов. Это Иисус Христос был против, ответив «партии фарисеев и саддукеев» (нынешней «Единой России»): «И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью» Мф.19:5–6).

Потому что вся политика государства направлена как раз против института семьи и брака. Отсутствие у молодежи своего жилья, перспектив и надежной работы, кризис.… Ну и ошибки молодости, конечно. Оттого у нас на 100 свадеб 60-70 разводов.

А уж когда оно устами начальницы свердловского департамента по работе с молодежью заявило: «Я вас рожать не заставляло», то сами понимаете. Количество абортов еще подскочит на миллиончик-другой в год.

Но бывают разводы и… разводы. Это когда «молодая красивая дрянь» вторгается в чужую семью с целью увести и затащить на себя чужого высокопоставленного мужа. Очень часто это удается.

«Дети выросли, - рассуждает высокопоставленный кобель. - В жене уже нет той прелести. Поживу-ка я с молоденькой для себя».

Видимо, так рассуждал президентский пресс-секретарь Д.Песков, тайком от жены бегая на случки с г-жой Навкой, приехавшей из США искать нового мужа. В сопровождении вооруженной охраны, конечно, каковая стояла за дверью и бдительно охраняя их оргазмы. Ибо Дмитрий Сергеевич у нас, как известно, лицо охраняющее и охраняемое.

А когда в результате этих случек 40-летня Навка забеременела, свет быстро об этом узнал. И 47-летний Песков с разрешения дорогого Владимира Владимировича затеял бракоразводный процесс с женой Екатериной, с которой прожил вторым браком около 20 лет. И которая родила ему двух мальчиков и одну девочку

А почему Владимир Владимирович будет против, если он сам развелся с женой после почти 30-летнего брака? Кому отдал свое старческое сердце - гадать не будем. Вместе с избранницей их видели на фотографиях 100 раз до того, а после ни разу. При этом злые языки утверждают, что мальчуган весь в него.

Поэтому уже совершенно неудивительно, что московский мэр Собянин, наконец, развелся с женой и полностью посвятил себя любовнице Раковой, каковая положила на него глаз еще в Ханты-Мансийске. Сегодня она его заместитель и начальница аппарата московского правительства. И по утверждению ряда СМИ, от его имени правит град-столицей. По ханты-мансийский естественно. А почему нет, если Владимир Владимирович не против?

Интернет-газета «Стрингер» вообще утверждает, что дедушка Собянин спроворил сожительнице малютку, каковой и оборудовали детскую комнату в одном из секретных помещений мэрии. Чтобы молодая мама могла туда периодически удаляться для грудного кормления.

Естественно, нам не было бы никакого дела до чужих свадеб и оргазмов, если бы, если бы… фигуранты все сами не выплескивали в соцсети. Ведь так хочется похвалиться перед толпой своим несказанным счастьем.

Вот и православная верующая Наталья Поклонская то и дело посвящала общественность в свои амурные дела. То, оказывается, у нее есть второй хороший муж, который для дочурки как отец родной.

То оказывается, что это был не муж, а так себе… сожитель, с которым она делила ложе два года и потому не указывала его оклад жалованья в своей декларации. А они все собирались пожениться, собирались да и, наконец, и расстались.

А в августе неистовая защитница «чувств верующих» рассказала о новом привалившем ей счастье. Будто сочетала себя законным браком с очень приятным мужчиной Иваном Соловьевым. Начальником аппарата Уполномоченного по правам человека. Расписались в Крыму да там же и «тихо» сыграли свадьбу. Да так тихо, что о ней рассказали многие ведущие и завидущие информагентства, газеты и соцсети.

Но вот какая вышла оказия. Тот же «Стрингер» раскопал, что к моменту счастливой свадьбы г-на Соловьев состоял в законном браке с женой, от которой имел трех совершенно несовершеннолетних детей.

Выходило, с подачи издания, что православная Наталья Поклонская просто увела чужого мужа. Это, в конце концов, дошло до омбудсменши Москальковой, и та потребовала от подчиненного объяснений.

Детали нам неинтересны, но вот как об этом поделился со СМИ сам счастливый новобрачный. Дескать, аргументы начальницы, потребовавшей от двоеженца ухода, «вызывали улыбку и удивление».

Сама православная верующая Наталья Владимировна вот что посчитала нужгным пояснить СМИ: «Когда его недавно не совсем красиво попросили уйти с государственной службы, то посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает. У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьемся вместе».

То есть вы поняли? Изгнанного со службы ее третьего мужа она взяла к себе на ставку помощника депутата.

А это, как минимум, 70 тыс. руб. в месяц, да еще плюс выслуга лет и т.п. прибавки. Не исключены, конечно, полторы и даже две ставки. Деньги, как вы понимаете, наши - налогоплательщиков. 

По словам счастливой новобрачный, проекты, которыми она планирует заниматься с новоприобретенным мужем, связаны с защитой прав крымчан, православных верующих Украинской православной церкви, оказанием помощи детям Донбасса и другими направлениями. 

Это все, разумеется, прекрасно. Да только наша разлучница зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и борьбы с коррупцией.

На этом-то поприще как? Пока получается, что она «поборола» только чужую жену и ее троих детей.



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