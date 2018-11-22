Умер начальник ГРУ

Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни от тяжелой болезни", сообщает ТАСС.
Игорь Валентинович Коробов родился 3 января 1956 года. В армию пришел в 1973 году. В военной разведке — с 1985 года, проходил военную службу на различных должностях в Главном управлении, владел несколькими иностранными языками. Указом президента России в январе 2016 года он был назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
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Когда неожиданно умирает крупный военачальник, это всегда вызывает вопросы и подозрения. Тем более, если это начальник самой таинственной спецслужбы страны. Тем более, что ничто, как говорится, не предвещало - 2,5 года назад достаточно молодой генерал получил высокое назначение, и, нао думать, в тот момент был здоров. А потом заболел и умер...
Надо сказать, руководители ГРУ нередко гибнут при загадочных обстоятелствах. Скажем, начало войны в Сирии предварил загадочный инцидент - на базе в Латакии утонул один из заместителей начальника ГРУ генерал Иванов. А много раньше на МКАД неожиданно намерть разбился первый зам начальника ГРУ генерал Гусев.
Может ли это быть связано со скандалом в Солсбери?
Могли ли так асимметрично ответить британцы?
Кому в кремле (или на Арбате) мог мешать начальник военной разведки?
Вопросов много, ответов существенно меньше. Искренние соболезнования - само собой, но хотелось бы знать, что там случилось на самом деле.
А.Б.
Крис написал 22.11.2018 03:31
+++
Возможно в этом и весь ответ по каждому "мавру"
Михаил Т. написал 22.11.2018 03:27
Музичко г. Зопорожье написал 22.11.2018 03:09
Интересно, дожил ли до пенсии?
!!!!PQ!-TOT-VASQBOG!!!&- написал 22.11.2018 03:08
Могли ли так асимметрично ответить британцы?"
- То таки возможно - от этих ублюдков можно чего таки угодно ожидать - таки они начисто лишены всяких таки моральных устоев - то таки да! Это следствие их длительного следования морали древнеиудейского родоплеменного бошка, изложенной таки в сборнике древнеиудейских анекдотов с ником "библия" - то таки да!
Абиссинец Васька написал 22.11.2018 03:04
стоик1316 написал 22.11.2018 02:51
Золотов трусливо утерся, когда его назвали трусом и вором ?
Шойгу преступно продолжает губить русских воинов в Сирии ?
...
Можно таких назвать офицерами?