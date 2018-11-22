Умер начальник ГРУ

Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни от тяжелой болезни", сообщает ТАСС.

Игорь Валентинович Коробов родился 3 января 1956 года. В армию пришел в 1973 году. В военной разведке — с 1985 года, проходил военную службу на различных должностях в Главном управлении, владел несколькими иностранными языками. Указом президента России в январе 2016 года он был назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

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Когда неожиданно умирает крупный военачальник, это всегда вызывает вопросы и подозрения. Тем более, если это начальник самой таинственной спецслужбы страны. Тем более, что ничто, как говорится, не предвещало - 2,5 года назад достаточно молодой генерал получил высокое назначение, и, нао думать, в тот момент был здоров. А потом заболел и умер...

Надо сказать, руководители ГРУ нередко гибнут при загадочных обстоятелствах. Скажем, начало войны в Сирии предварил загадочный инцидент - на базе в Латакии утонул один из заместителей начальника ГРУ генерал Иванов. А много раньше на МКАД неожиданно намерть разбился первый зам начальника ГРУ генерал Гусев.

Может ли это быть связано со скандалом в Солсбери?

Могли ли так асимметрично ответить британцы?

Кому в кремле (или на Арбате) мог мешать начальник военной разведки?

Вопросов много, ответов существенно меньше. Искренние соболезнования - само собой, но хотелось бы знать, что там случилось на самом деле.

А.Б.