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Московский листок

Конституция установила право на жилище. ДГИ города Москвы право на его взлом

Опубликовано 22.11.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

власть жилье
Конституция установила право на жилище. ДГИ города Москвы право на его взлом

19 ноября жильцы общежития по Аминьевскому шоссе , д. 11 пришли в Никулинскую межрайонную прокуратуру. Причина возмущения граждан было достаточно проста:

«Мы пришли сюда по поводу ситуации, которая возникла в нашем здании, в котором мы проживаем уже долгое время.

ДГИ наняли подрядчиков, которые приходят и говорят нам выселяться. Если мы отказываемся, то они проникают в помещение. Применяют силу. Выламывают двери. А когда мы говорим, где решение суда – они говорят, мы вас можем выселять без решения суда. Мы здесь – собственники. (отметим, раньше ДГИ пыталось выселять жильцов через суд, но суд в выселении отказал)…

… У нее девочка 12 лет была. Они захватывали комнату. Ребенок пережил такой стресс. Потом 12-летней дочке приходилось давать лекарства. Давление поднялось у девочки маленькой!

… На улице зима! Куда пойдет человек?

… Конституция установила права на жилище!»

***

Весь ход долгой и продолжительной дискуссии помощник прокурора сводил лишь к тому, что ответ жители получат в установленный законом срок. Когда жители попросили – «Докажите ваши права на это жулью!» и т.д., то помощник прокурора всё же согласился, что насильственные действия, совершаемые охраной в целях выселения жильцов, полиция должна пресекать. И даже обещал уведомить об этом отделение полиции. Также он заявил, что за действиями ДГИ должна надзирать прокуратура города и советовал обратиться туда. Примем к сведению. Обратимся. 



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