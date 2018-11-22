Бешеные деньги чиновников приведут к революции

Силуанов потребовал от губернаторов как можно больше собирать налогов, даже там где налоги никогда не взимались. Премьер говорит, что основа экономического развития - сбор налогов. Президент поручает правительству разработать меры по поддержке и развитию "самбо" для самообороны. Надо заметить, что в наше время убивают из оружия. Самбо не спасёт, а вот спорт на бесплатной основе развивать надо.

Интересный монолог выдала сенатор Е.Лахова. "Я всё время думаю о тех, кто прошёл войну. Люди, которые пережили ужас и голод. Какая у них была потребительская корзина. Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая. Может как раз стрессы и лишения тому причина". Такой монолог далеко не каждый выдаст в народ, да и придумать невозможно, а вот сенатор пожалуйста. Возможно у них действительно была светлая голова, а у самой Лаховой, как с головой? Надо думать не о тех кто прошёл, а о тех 27 миллионов погибших. Найдите ответ, за что они погибали. Вот главный вопрос. Тогда в стране не было даже такого разговора о корзине. И самой корзины не было у народа. Она думает о ветеранах или о тех, кого коммунисты называют детьми войны? В социальном положении они совершенно разные. Ветераны особенно советский генералитет живёт практически как при коммунизме. А вот те кто работал на фронт, а потом восстанавливал разрушенную страну вымирают. Пенсии даже не хватает на лекарства и налоги задавили. А вы всё думаете. Надо не думать а принимать законы для народа, а не для себя. Что вы, сенатор Лахова, сделали для народа и страны полезного, получая сотни тысяч зарплаты? Конечно об этом вы не думаете.

Бесполезность чиновников нашего правительства поражает практически каждого человека, ну конечно кроме дебилов. Помните скрип Козака, цены до марта на топливо заморожены. Кое где заморожены, а кое где так скакнули, что вправе лошадей покупать. И он на месте якобы работает. А в чём заключается его работа если она не исполняется? Может это повлияло на его зарплату или премиальные? А тут на сцену выходит сам премьер и просит нефтяников не повышать цены. А кроме просьбы он ничего не может предпринять? В его обязанности просьбы не входят. Он с аппаратом принимает решение и они являются законом для исполнителей. Если не исполняются нужен наш самый гуманный суд или обращение к президенту. И всё это должно быть известно народу. Собственники, коммерсанты, директора и так далее не исполняют указания, постановления правительства то премьер должен немедленно уйти.

Подливает масла в огонь В.Матвиенко, что в конечном приведёт не только к митингам, но и к массовым неповиновениям. "Пенсионная реформа на самом деле выгодна гражданам, я за кардинальные решения до 63 лет. Выгода в резком росте пенсий. Государство добавит по тысяче в год, а это настолько большие деньги, что в скором времени граждане на пенсии будут жить не хуже западных пенсионеров". Значит победившая страна живёт народом хуже. А почему? При этом сама и сенат живут в сто раз лучше любого гражданина страны, конечно не чиновника. Валентина Ивановна, а что вы сделали для народа и страны полезного, чтобы люди жили как на западе? Да идиотов в стране пруд пруди. А вот порядочным людям дорога в руководство страны закрыта. В России пенсия зависит от величины заработка. На тысячу будет увеличиваться по решению президента не взирая на величину зарплаты или как? Сегодня один товарищ звонит В.Соловьёву на передачу и говорить, что отработал 30 лет пенсия 8500рублей. Значит через 10 лет он будет получать 18500 и сможет жить как на западе? Доживёт ли он до этого ещё вопрос. Руководитель российского парламента не имеет ни малейшего представления о жизни трудового народа. Что творится в стране? Валентина Ивановна пишет в газете "Аргументы и факты" о том, чтобы в судах убрали решётки для подсудимых. Вина пока не доказана. Это нарушает права человека. А если судья зачитает приговор обвинительный тогда срочно варить клетку. Конечно для председателя Совета Федерации других проблем нет. А вот пенсионера с 8500 рублями пенсии права не нарушены? И таких стариком сотни тысяч.

Даже Фёдоров - директор ВЦИОМа опустился на землю. "Социологическая неизвестность последних месяцев позволяет предположить, что картина грядущих перемен в стране для народа выглядит ещё более пугающей". Значит до перемен она была просто пугающей, первый раз от вас такая пришла информация. Значит в стране очень плохо, что даже институт не может спрогнозировать будущее. А вы поговорите с президентом поконкретнее. А вдруг поймёт, что надо 31 - го декабря выйти в новогодний эфир и сказать вместо поздравления, что я ухожу. Можно не просить прощения, народ его никогда не простит. Первый раз с Ельциным мы слышали и простили думали, что Россия вернётся в плановую экономику и бывшие союзные республики вернутся в состав России. Нас обманули и вот результат. Росстат не мог скрыть вымирание страны. По их подсчётам за текущий год страна потеряет около 90 тысяч человек, даже с учётом приезжих на постоянное место жительства, а их чуть больше 40 тысяч. Умирает больше чем рождается. А это уже одно из направлений развала страны.

Скоро новый год. По установившейся традиции президент из кремлёвского полисадника поздравит народ с новым годом и конечно пожелает здоровья и счастья. Всё это как и раньше будет выглядеть по казённому. А что ждёт граждан страны в 2019 году на самом деле? Очень многое.

-Начнёт действовать пенсионная реформа. Несколько тысяч граждан будут выкинуты с производства. Собственник лучше заплатит штраф, но не будет держать часто болеющих.

- Рост НДС до 20 %. По этому поводу отличился министр экономического развития. Он говорит, что эта мера вызовет финансовый кризис в первом квартале. Странно слышать от него такое. В конечном итоге эти 20 % оплатят потребители.

- Ограничение в рыболовстве. На человека можно выловить до 5 килограмм. В двух регионах разрешено от 10 до 30 килограммов. Везде лимит, скоро и в энергетике. Вот только сами чиновники понятия не имеют сколько они тратят природных ресурсов. Всё отдельно, какое пренебрежение к народу.

- Рост тарифов по ЖКХ на 1,7 % и на 2, 4 %. Скучать не придётся. В четырёх регионах попробуют взимать налоги на самозанятых. Потребуется армия проверяющих, которые будут съедать, то что выявят. За 10 - 15 тысяч они работать не будут.

Старшее поколение, которое ещё работает как - то доживут вымирая. Оставшимся ветеранам рядового звания ничего не светит. Доживут так как живут сейчас. О генералитете не говорю, они обеспечены по полной. У нас как в стране? Кто предал Союз тот живёт не испытывая проблем. Вопрос встаёт о молодёжи. Они только вступают во взрослую жизнь и не видят этой жизни. Пойти в институт на 4 или 6 лет только за тем, чтобы получить диплом проблему не решает. Никто и никуда молодёжь даже с дипломом не берут. Банки, нефтяные, газовые компании не для простых выпускников. Сын генерала должен быть тоже генералом а то и выше. Начинается разговор пока на небольших молодёжных тусовках о революции. Почему? Не доверяют власти, нет социальной справедливости, нет бесплатного образования, хотя это прописано в Конституции РФ. Кто её нарушает? Президент вот от этого и недоверие. Иногородним студентам негде жить. А если предоставят общежитие, то платить нечем, да и там бардак не до учёбы. В. Матвиенко говорит, что студенту лучше купить маленькую квартиру не менее 50 метров. Конечно лучше, вот только где взять такие средства? Она в своём уме или это и есть её ум. Тот кто может купить квартиру в Росси не учится. Вот такие у нас чиновники и руководители государства, вообще не представляют жизнь большинства населения страны.

Не думаю, что все жители России имеют и пользуются интернетом. Сын мне привёз старенький, но полностью освоить не хватает мозгов. Для таких как я приведу некоторые цифры по зарплате под рубрикой "Процветающая Россия в рублях".

- 10 444 - прожиточный минимум,

- 11 163 - минимальная зарплата,

- 13 323 - средняя пенсия, есть ниже,

- 20 000 - зарплата учителя,

- 25 000 - зарплата врача.

- 40 000 - зарплата профессора,

- 399 300 - зарплата депутата Госдумы,

-71 518 000 - зарплата Сечина,

-97 358 000 - зарплата Миллера. В двух последних компаниях больше миллиарда рублей уходит на премиальные топ - менеджерам. Можно продолжить, но думаю, что гражданам страны ясно почему на зарплату рабочим, пенсии старикам в стране нет денег. Я сознательно не пишу о зарплате президента, премьера. Их декларации публикуются в печатных СМИ. Можно только добавить, что к их услугам вся страна.