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Московский листок

Требование блокадницы Лешиной гнать сенаторов в шею начинает выполняться: первый пошёл

Опубликовано 22.11.2018 в разделе комментариев 3

совфед классоваяненависть курск
Требование блокадницы Лешиной гнать сенаторов в шею начинает выполняться: первый пошёл

Член Совета федерации (СФ) от исполнительной власти Курской области Виталий Богданов уходит со своего поста, сообщили “Ъ” в комитете по регламенту верхней палаты парламента. Сенатор, который представлял регион в СФ с 2006 года, сложит полномочия с 26 ноября. 

Причины такого решения в СФ подробно пояснять не стали. Знакомые господина Богданова утверждают, что в последнее время он испытывает «некоторые проблемы со здоровьем», из-за которых даже проходил лечение в одной из столичных клиник.

Впрочем, у этой отставки есть и политическая причина. Кресло в СФ освобождается ради экс-губернатора Курской области Александра Михайлова, который несколько раз делегировал господина Богданова в верхнюю палату. Господин Михайлов несколько дней назад получил мандат депутата областной думы и теперь может претендовать на освобождающееся место. Врио губернатора Роман Старовойт уже заявил, что это назначение может случиться «в ближайшее время».

Отметим, что эта отставка проходит на фоне вчерашнего гневного требования со стороны рядовой, но значимой для страны гражданки - гнать вообще всех сенаторов в шею. 

Да-да, вчера ленинградская блокадница потребовала «гнать в шею» сенатора Екатерину Лахову, заявившую, что война и лишения сделали российских стариков умнее, а их разум светлее. Женщина отметила, что слова политика - это настоящее издевательство. 

Совету Федерации России не нужны сенаторы, которые в разговоре о нищенской «потребительской корзине» ссылаются на выживших в Великой Отечественной войне. Такое мнение высказала пережившая блокаду Ленинграда Эмма Лешина о скандальных высказываниях сенатора от Брянской области Екатерины Лаховой. 

Речь идет о заявлении женщины-политика по поводу невозможности выжить на сумму в 3,5 тысячи в месяц. Лахова попыталась пристыдить недовольных, напомнив им, что люди выживали в Великую Отечественную войну и что тяготы и лишения сделали их только умнее, а их разум яснее.

«Надо гнать эту даму, если она так говорит. Гнать ее в шею! Надо улучшать жизнь, а не говорить про войну. Это очень тяжело — жить так», - рассказывает блокадница.

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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
Финни написал 22.11.2018 11:30
Эти твари просто зажрались.
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(без названия)
KVV написал 22.11.2018 11:24
Если тяготы и лишения делают людей умнее, а их разум яснее, то депутатов срочно всех надо сажать на эту диету.
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ИХ НЕ ГНАТЬ СЛЕДУЕТ А РАССТРЕЛИВАТЬ
Матвей2 написал 22.11.2018 11:20
Преступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
P/S
Просим у админов сайта прощения за вынужденный спам. Рассчитываем на взаимовыручку и благоразумие. Всех ждет одна участь, рано или поздно. Только вместе мы сила, по одиночке нас раздавят как ежиков в тумане.
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