Требование блокадницы Лешиной гнать сенаторов в шею начинает выполняться: первый пошёл

Член Совета федерации (СФ) от исполнительной власти Курской области Виталий Богданов уходит со своего поста, сообщили “Ъ” в комитете по регламенту верхней палаты парламента. Сенатор, который представлял регион в СФ с 2006 года, сложит полномочия с 26 ноября.

Причины такого решения в СФ подробно пояснять не стали. Знакомые господина Богданова утверждают, что в последнее время он испытывает «некоторые проблемы со здоровьем», из-за которых даже проходил лечение в одной из столичных клиник.

Впрочем, у этой отставки есть и политическая причина. Кресло в СФ освобождается ради экс-губернатора Курской области Александра Михайлова, который несколько раз делегировал господина Богданова в верхнюю палату. Господин Михайлов несколько дней назад получил мандат депутата областной думы и теперь может претендовать на освобождающееся место. Врио губернатора Роман Старовойт уже заявил, что это назначение может случиться «в ближайшее время».

Отметим, что эта отставка проходит на фоне вчерашнего гневного требования со стороны рядовой, но значимой для страны гражданки - гнать вообще всех сенаторов в шею.

Да-да, вчера ленинградская блокадница потребовала «гнать в шею» сенатора Екатерину Лахову, заявившую, что война и лишения сделали российских стариков умнее, а их разум светлее. Женщина отметила, что слова политика - это настоящее издевательство.

Совету Федерации России не нужны сенаторы, которые в разговоре о нищенской «потребительской корзине» ссылаются на выживших в Великой Отечественной войне. Такое мнение высказала пережившая блокаду Ленинграда Эмма Лешина о скандальных высказываниях сенатора от Брянской области Екатерины Лаховой.

Речь идет о заявлении женщины-политика по поводу невозможности выжить на сумму в 3,5 тысячи в месяц. Лахова попыталась пристыдить недовольных, напомнив им, что люди выживали в Великую Отечественную войну и что тяготы и лишения сделали их только умнее, а их разум яснее.

«Надо гнать эту даму, если она так говорит. Гнать ее в шею! Надо улучшать жизнь, а не говорить про войну. Это очень тяжело — жить так», - рассказывает блокадница.

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