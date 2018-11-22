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Московский листок

После вранья и последних реформ Путина, президент стал врагом трудового народа

Опубликовано 22.11.2018 в разделе комментариев 3

силовигархия классоваяненависть
После вранья и последних реформ Путина, президент стал врагом трудового народа

Почти две трети россиян считают, что президент РФ Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной. По данным "Левада-Центра", на которые ссылаются "Ведомости", доля таких россиян составляет 61%, и это максимум за все время исследований. 

Еще 22% полагают, что он несет за них ответственность "в некоторой мере". Год назад о полной ответственности президента говорили 55% россиян, еще 21% считали ответственность президента частичной. В марте 2014 г. доля таких людей была 82%, однако из них о полной ответственности Путина говорили лишь 52%. 

Электоральный рейтинг президента снизился за год с 66% до 56% от числа тех, кто был бы готов проголосовать на выборах. На президентских выборах в марте 2018 года Путин набрал 76,7% голосов. Однако в июне после объявления правительством пенсионной реформы рейтинги власти резко снизились. 

Как отмечает социолог "Левада-Центра" Денис Волков, до 2012 года вопрос задавался в иной формулировке, и тогда Дмитрий Медведев, будучи президентом, отвечал за все неудачи, а Путин - за успехи страны. Нынешний рост недовольства можно объяснить общим ухудшением ситуации в стране в сочетании с пенсионной реформой - людей не удалось убедить в том, что Путин ничего не знал о ней, а фигур, сопоставимых с Путиным, в политической системе нет. 

При этом общего недовольства оказалось недостаточно для массовых протестов, однако само недовольство никуда не делось, о чем свидетельствует и значительное падение рейтинга президента, также связанное с пенсионной реформой.

Протест реализуется просто в других формах, зачастую - креативных и неуловимых такими громоздкими структурами, как ФСБ, Росгвардия, ФСО...

Напомним, российские школьники и студенты запустили 15 ноября флешмоб - они пишут "Путин вор" на досках в аудиториях. Фотографии с надписями на досках начали публиковать в комментариях к публикации "Сталингулаг" в соцсети "ВКонтакте". 

К акции присоединилась школа в городе Гусиноозерск в Бурятии, школа в Краснодаре и Университет имени Лобачевского в Нижнем Новгороде, а также Московский Геолого-Разведочный Техникум (МГРТ): поводом для нее стал случай в красноярской школе. 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Рудольф написал 22.11.2018 12:03

Ну, один китайский мудрец выказался так: Чтобы победить внешнего врага сначала нужно победить собственный народ. Может, он эти сейчас и занят?
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гауляйтера
всегда написал 22.11.2018 11:55
ненавидели.
Даже жена
и дочки,внуки.
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(без названия)
Финни написал 22.11.2018 11:45
Клоун сдулся.Остановить мгновение не получилось.Впереди светит трибунал за измену Советской Родине.
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