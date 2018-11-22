Американская военщина получила "добро" Белого дома на убийство мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа разрешила размещенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу (в том числе стрелять на поражение) и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов. Об этом сообщила в среду газета The Military Times со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, а не американский лидер Дональд Трамп, подписал 20 ноября "Постановление кабинета", которое расширяет полномочия военнослужащих. В частности, им позволено "демонстрировать или применять силу (включая, при необходимости, и огонь на поражение), пресекать массовые беспорядки, осуществлять временное задержание и досмотр" мигрантов в целях защиты представителей таможенной службы, передает ТАСС. Как отмечается в документе, "убедительные доказательства и достоверные данные разведки" говорят о том, что действия мигрантов "могут стать причиной случаев применения насилия и беспорядков". Газета не поясняет, почему свою подпись поставил именно Келли, а не Трамп.

По мнению The Military Times, постановление может нарушать принятый еще в 1878 году закон, запрещающий военнослужащим выполнять функции правоохранительных органов на территории США. Однако в Минобороны изданию сообщили, что текст документа был "тщательно разработан с тем, чтобы избежать противоречий" с американским законодательством.

Отметим, Дональд Трамп ранее обещал, что не отдаст приказ военным стрелять по мирным иностранцам, даже если они и пытаются нелегально пересечь границу. "То, что они [мигранты] сделали с мексиканскими военными, - это позор. Они закидали их камнями, некоторые были очень серьезно ранены. Кидали камни прямо в лицо, - возмущался американский лидер, общаясь с журналистами на южной лужайке Белого дома. - Если они сделают подобное у нас, они будут арестованы, у них будут проблемы. Я не говорил, что в них надо стрелять, я этого не говорил. Но если они сделают это с нами, они будут арестованы на длительный срок".

Пентагон также заявлял, что развернутые на границе войска будут оказывать лишь поддержку сотрудникам таможенной службы.

Во вторник официальный представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг сказал, что развертывание военнослужащих США на границе с Мексикой в связи с прибытием туда мигрантов из Центральной Америки обойдется казне на период до 15 декабря примерно в 72 миллиона долларов.

Контингенты военнослужащих США размещены на территории штатов Калифорния (1,5 тыс. военных), Аризона (1,5 тыс.) и Техас (2,8 тыс.). Они оказывают содействие пограничной службе. Всего американские власти планировали отправить на границу с Мексикой 15 тысяч солдат. Но пока там размещены лишь 8 тысяч человек (5900 служащих армии США и 2100 бойцов Национальной гвардии).

Операция Пентагона "Верный Патриот" (Faithful Patriot) по противодействию нелегальным мигрантам осуществляется по указанию Трампа. 9 ноября он подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США "караваны мигрантов".

По данным мексиканских властей, в настоящее время порядка 5,6 тысячи мигрантов из стран Центральной Америки находятся в двух городах мексиканского штата Нижняя Калифорния Северная, у границы с США. 2 610 человек находятся в городе Тихуана и 2 995 - в Мехикали.

Напомним, ещё 1 ноября Дональд Трамп распорядился значительно усилить военное присутствие на границе с Мексикой. Контингент американских военнослужащих увеличат до 15 тысяч человек, чтобы остановить приближающийся караван мигрантов, передает Reuters.

Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что направляют 5,2 тыс. военнослужащих, часть из которых будет вооружена, на границу с Мексикой для содействия сотрудникам пограничной службы, сообщает ТАСС. Еще раньше, 25 октября, Пентагон считал необходимым направить на границу всего 800 солдат. Как теперь видно, тогда американские штабисты недооценили угрозу.

А уже 19 ноября еще один "караван мигрантов" численностью почти в 200 человек отправился из Сальвадора в США, сообщает газета La Prensa Grafica. По ее информации, мигрантам предстоит преодолеть границу с Гватемалой и Мексикой, по пути численность каравана может увеличиться в десятки раз.

Это уже четвертый караван, направляющийся в США. Общее число желающих пересечь американскую границу составляет около 7 тысяч человек. Между тем накануне на кольцевой развязке Куахтеком в Тихуане прошла акция протеста против наплыва мигрантов, численность которой составила около 150 человек. Организатором акции выступило так называемое "Гражданское движение против хаоса мигрантского каравана".

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