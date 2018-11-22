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Московский листок

Думаки подморозили накопительную часть мифической пенсии ещё на пару лет

Опубликовано 22.11.2018 в разделе комментариев 4

классоваяненависть пенсионеры госдура пенсии пфр
Думаки подморозили накопительную часть мифической пенсии ещё на пару лет

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости. 

Согласно закону, средства, которые граждане раньше отчисляли в накопительную часть (6 процентов от заработной платы), вплоть до 2021 года пойдут на текущие выплаты пенсионерам. Документ также устанавливает обязанность Пенсионного фонда России (ПФР) учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Впервые заморозка пенсионных накоплений произошла в 2014 году. Тогда власти утверждали, что это временная мера, которая должна помочь пенсионной системе выдержать приток пенсионеров и сформировавшийся дефицит бюджета ПФР. Власти обещали вернуть все замороженные накопления с процентами, однако в дальнейшем от идеи отказались. 

Речь идет о пенсионных накоплениях не всех российских граждан, а только тех, кто ранее добровольно уведомил ПФР о формировании накопительной пенсии. В мае 2018 года министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов впервые признал, что правительство вообще не намерено размораживать пенсионные накопления. По словам чиновника, от инструмента пенсионных накоплений власти планируют отказаться.

От редакции: Очаровательно! То есть пенсия оказывается как бы подмороженной с обеих сторон - и по срокам и по условной этой, выдуманной буржуями и их теориями, "накопительной части" (а остальная не накапливается?!) Пенсия теперь становится чем-то вроде сказочной такой штуковины - как игла Кощеева, в которой таится его жизнь. Вот если ты дополз из последних сил, обветшалый после трудовых десятилетий, до дуба, и до яйца, хватило сил залезть и его разбить, и потом ещё силёнок хватило чтобы переломить пальцами иглу, только тогда получишь "бонус", эту "существнно выросшую" пенсию... Форменное издевательство! Причём не над кем-то - над нами. Кто там ещё официально работает, платя в ПФР?

Вы что - намерены финансировать это антинародное государство-вора, граждане? Чтобы ваши накопления шли на новые средства подавления митингов - у Росгвардии уже появилось лезрное оружие, чтобы глушить вас, если посмеете митинговать против этих реформ! Всё идеально складывается у антинародной власти - просто одно к одному. А эту часть недостижимой по возрасту пенсии - пусть и не размораживают вовсе, сразу пусть переводят в свои офшоры. Ну, чтобы у Димона Тосканского лоза была увесистой, чтобы у генерала Золотова миллионов не убавлялось, и чтобы вообще наш весь "список Форбс" не худел, а толстел только. Вот на это мы согласные! А на песнию - кто ж теперь работает? Пенсия ушла на небеси, благорастворение в воздусех произошло... Пора уже это признать, и начать действовать сообразно обстановке.

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Всего комментариев к статье: 4
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Вот так поступают с
Лохами написал 22.11.2018 15:06
Жаль людей, поверившим в честность путинской власти и отрывавшим от себя лишние рубли ради обещанной "морковки". Вывод: кодле путина-Медведева нельзя верить ни в чем и никогда!
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...карманы у любого чела потрошить...
Тень написал 22.11.2018 14:48
а что, кто-то питал иллюзии?
На том стояла и стоять будет...
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Долой геноцид Народа!!!
Финни написал 22.11.2018 14:33
Это война.Власть Рашки-это прорыв Инферно.В нем нет ничего Человеческого.
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А пенсионный возраст у мужчин в РФ 65 лет???
ЦАФПВЫП написал 22.11.2018 14:25
На самом деле ее отменили насовсем. Сегодня ПФР радуется принятию до конца 2018 года закона об ИПК. Это по их мнению окончательно закроет тему накопительных пенсий. Кто хочет иметь надбавку к "социальной пенсии" - заводите счет ИПК и сами туда кидайте до 65 лет денежку. Доживете - получите что-то. Только "газпромовцам и прочим" в итоге "прибавка" светит (им на счет по контракту работодатель будет кидать).
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