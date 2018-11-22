Думаки подморозили накопительную часть мифической пенсии ещё на пару лет

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, средства, которые граждане раньше отчисляли в накопительную часть (6 процентов от заработной платы), вплоть до 2021 года пойдут на текущие выплаты пенсионерам. Документ также устанавливает обязанность Пенсионного фонда России (ПФР) учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Впервые заморозка пенсионных накоплений произошла в 2014 году. Тогда власти утверждали, что это временная мера, которая должна помочь пенсионной системе выдержать приток пенсионеров и сформировавшийся дефицит бюджета ПФР. Власти обещали вернуть все замороженные накопления с процентами, однако в дальнейшем от идеи отказались.

Речь идет о пенсионных накоплениях не всех российских граждан, а только тех, кто ранее добровольно уведомил ПФР о формировании накопительной пенсии. В мае 2018 года министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов впервые признал, что правительство вообще не намерено размораживать пенсионные накопления. По словам чиновника, от инструмента пенсионных накоплений власти планируют отказаться.

От редакции: Очаровательно! То есть пенсия оказывается как бы подмороженной с обеих сторон - и по срокам и по условной этой, выдуманной буржуями и их теориями, "накопительной части" (а остальная не накапливается?!) Пенсия теперь становится чем-то вроде сказочной такой штуковины - как игла Кощеева, в которой таится его жизнь. Вот если ты дополз из последних сил, обветшалый после трудовых десятилетий, до дуба, и до яйца, хватило сил залезть и его разбить, и потом ещё силёнок хватило чтобы переломить пальцами иглу, только тогда получишь "бонус", эту "существнно выросшую" пенсию... Форменное издевательство! Причём не над кем-то - над нами. Кто там ещё официально работает, платя в ПФР?

Вы что - намерены финансировать это антинародное государство-вора, граждане? Чтобы ваши накопления шли на новые средства подавления митингов - у Росгвардии уже появилось лезрное оружие, чтобы глушить вас, если посмеете митинговать против этих реформ! Всё идеально складывается у антинародной власти - просто одно к одному. А эту часть недостижимой по возрасту пенсии - пусть и не размораживают вовсе, сразу пусть переводят в свои офшоры. Ну, чтобы у Димона Тосканского лоза была увесистой, чтобы у генерала Золотова миллионов не убавлялось, и чтобы вообще наш весь "список Форбс" не худел, а толстел только. Вот на это мы согласные! А на песнию - кто ж теперь работает? Пенсия ушла на небеси, благорастворение в воздусех произошло... Пора уже это признать, и начать действовать сообразно обстановке.

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