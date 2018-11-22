"Жёлтые жилеты" не жалеют защитников несправедливого, грабительского капстроя

Число сотрудников правоохранительных органов, пострадавших на французском острове Реюньон в Индийском океане в ходе акций протеста против роста цен на бензин и увеличения налогов, возросло до 30 человек, пишет Le Figaro. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво по итогам заседания Совета министров, которое провел президент страны Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце.

"По последним данным, 30 стражей правопорядка пострадали, из них 16 человек - полицейские, 14 - жандармы", - сказал Гриво. Он подчеркнул, что "есть законное недовольство, которое необходимо услышать, но также есть и неприемлемое поведение, которое перерастает в насилие".

Среди пострадавших оказался командир отряда полиции, которому оторвало руку в результате случайного взрыва гранаты в автомобиле. В тот момент манифестанты забрасывали полицейский транспорт камнями.

"Мы не можем спокойно принять тот факт, что в ходе акций погибли два человека, многие демонстранты и стражи порядка были ранены. Также мы не можем принять расистские высказывания", - сказал Гриво.

Ранее министр заморских территорий Франции Анник Жирарден выразила обеспокоенность в связи с новым всплеском насилия, который был зафиксирован на Реюньоне минувшей ночью, передает ТАСС. По ее словам, блокирование движения на дорогах в течение дня перерастает в настоящее насилие ночью, которое не имеет никакого отношения к движению "желтых жилетов". Местные власти были вынуждены ввести комендантский час на значительной части острова. Однако, несмотря на принятые меры, многочисленные инциденты были зафиксированы во вторник вечером во многих районах.

На фоне роста насилия председатель Регионального совета Реюньона Дидье Робер объявил о том, что местный налог на топливо, который традиционно ниже, чем на материковой части Франции, не увеличится в течение ближайших трех лет. Ранее в декабре этого года регион по просьбе государства постановил увеличить этот налог, доведя его уровня, установленного на остальной территории Франции.

Движение, получившее название "желтые жилеты", так как его участники носят обязательные для водителей во Франции светоотражающие жилеты, возникло в соцсетях в ответ на повышение цен на топливо. По словам самих участников, оно не имеет отношения к профсоюзам и является по-настоящему народным. Разгневанные автомобилисты перешли к активным действиям в субботу, 17 ноября.

За несколько дней манифестаций пострадали более 500 человек, 17 из них получили тяжелые травмы, рассказал глава МВД Франции Кристоф Кастанер. В ряде мест полиция вынуждена была широко применять слезоточивый газ, чтобы разогнать манифестантов. По данным МВД, имели место многочисленные драки между манифестантами и водителями тех машин, которым те преграждали дорогу. В ряде случаев в ход пошло холодное оружие.

Несмотря на все более активное противодействие полиции, манифестанты заявляют о своем намерении продолжить в ближайшие дни блокировать дороги во Франции.

За год цены на бензин в стране выросли на 10-15%, а самое популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%. Литр горючего часто стоит дороже 1,6 - 1,7 евро. Президент Эмманюэль Макрон объяснял, что цены на топливо зависят от мировых цен на нефть, однако движение "желтых жилетов" уверено, что правительство может помочь автовладельцам, снизив налоги на горючее.

Ранее власти Франции объявили, что с 1 января 2019 года цена на бензин возрастет на 3 евроцента, а на дизельное топливо - на 6,5 евроцента. Одной из составляющих роста является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов. Официально правительство повышает налоги на топливо ради развития экологически чистой энергетики. Однако оппозиция и многие французы считают, что истинная цель властей - залатать дыры в бюджете, возникшие вследствие налоговых послаблений для бизнеса и инвесторов.

В РФ итуация хуже, однако и терпение дольше

Что Кремль в курсе ухудшающейся для потребителей ситуации на рынке бензина, заявил недавно пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вопрос необходимо адресовать правительству. Он отметил, что этой темой сейчас активно занимаются в кабинете министров — "предпринимаются очень активные, энергичные меры".

Выходит, Песков, как и его работодатель про пенсионный возраст (трижды!) - просто нагло врал? За это умение теперь и платят миллионы в качестве зарплаты в Кремле?

Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля. Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая. Однако, по данным Росстата, в сентябре цены на бензин увеличились на десять процентов по сравнению с августом.

То есть - внимание! Тут, в богоспасаемой РФ, бензоцены лишь за месяц выросли так, как во Франции за год, - и никто не вякнул и слова против этого, ни на дорогах, ни на митингах...

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