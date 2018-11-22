Жёны уфимских полицаев-насильников спасают мужей всеми неправдами

У двоих из трех бывших полицейских, арестованных в Уфе по подозрению в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя в отделе полиции, есть алиби, заявил адвокат Аслям Халиков, представляющий интересы фигурантов резонансного дела.

Речь идет о 51-летнем Эдуарде Матвееве и 50-летнем Салавате Галиеве. Халиков утверждает, что Галиев вышел из отдела полиции, где якобы было совершено преступление, в районе 22 часов 29 октября, а Матвеев - в 22:10, тогда как пострадавшая заявила, что ее насиловали с 22:40 до половины первого ночи 30 октября, передает РИА "Новости".

"Нами собрана доказательная база, свидетельствующая о том, что двух полицейских в это время не было в отделе полиции, есть свидетели, их показания, телефонные звонки с водителями полицейских, есть записи с видеокамер, - приводит агентство слова защитника. - По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе".

Защита представит эти сведения следствию и подаст ходатайство об освобождении двоих подозреваемых из-под стражи, добавил адвокат.

Жена третьего подозреваемого также заявила о его алиби

Ранее жена третьего арестованного фигуранта дела - 34-летного Павла Яромчука - заявила об алиби своего мужа на момент совершения предполагаемого изнасилования. По ее словам, супруг вечером 29 октября и в ночь на 30-е был дома, "в постели".

Кировский районный суд Уфы 2 ноября арестовал Матвеева, Галиевеа и Яромчука на два месяца - до 31 декабря. В тот же день следователи провели обыски в квартирах и рабочих кабинетах фигурантов дела, которых оперативно уволили из органов внутренних дел. Их защита обжаловала решение об аресте, но Верховный суд Башкирии оставил его в силе.

23-летняя девушка-дознаватель заявила, что в ночь на 30 октября она подверглась групповому изнасилованию в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД РФ по Уфимскому району столицы Башкирии, где устроили пьянку трое ее коллег: начальник ОМВД России по Уфимскому району подполковник Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району майор Павел Яромчук.

Как сообщал телеграм-канал Mash, в процессе застолья стражи порядка "вспомнили о хорошенькой сотруднице, и самый смелый пригласил ее в кабинет под предлогом рабочих моментов", где ее жестоко насиловали до самого утра, избили и причинили "ранения и разрывы тканей".

После надругательства пострадавшая обратилась с заявлением в Следственный комитет. Предполагаемых насильников задержали, в их кабинетах провели обыски, а региональный СК возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 131 ("Изнасилование") и п. "а" ч. 2 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ.

Официальный представитель Министерства внутренней дел РФ Ирина Волк сообщала, что МВД направило в Башкирию группу сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения обстоятельств произошедшего. По ее словам, также будет дана правовая оценка действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на районном и региональном уровнях, а виновных должностных лиц привлекут к ответственности.

Также сообщалось, что отец пострадавшей девушки - заместитель начальника управления Росгвардии по Башкирии полковник Ирек Сагитов.

От редакции: Сюжет становится всё интереснее! Жёны, заступающиеся за ментов, то есть, простите, за полицаев - это нечто, безусловно, героическое! Или прозаическое? Потерять кормильца в годину нынешних невзгод - не всякая жена захочет, особенно в такой глуши... Ну и что - если неверный, если по-пьяни всем ведомством попользовал там кралю какую-то подсадную? Их же тоже понять можно: сурова работка, не до ласок (местный прононс обычно вставляет это полупроизносимое "О" в такие слова - киосок, тоталитаризам...) А тут - разговелись, и всю ночь, как во многих песнях потенциального противника поётся - all night long... Чих-пых, всею очередью.

Пацанов понять можно не только с бытовой, домашней позиции, подчинённой. Девушка привелкательной наружности с какими-то там гадами чих-пЫхает по профессиональной надобности, дознаётся, так сказать, до всего, нужного следствию, а им, а героям России капиталистической - что, им нельзя, им от красот не отломится? В общем, всепоглощающий гуманизм и самая человеческая, полицайская человечность обуяла бурятов! Скоро, надо полагать, и изнасилованная сторона признает, что содеянное группой потенциальных Героев Путинской России - происходило не просто по-пьяни, но и по согласию, которое потом позабылось. Интересно, что тогда скажут жёны-декабристки?

Сей комический сюжет, конечно, не укладывается в рамки краткострочного юмора того же Шнура - тут талант Всеволода Емелина уже требуется! Ну, и Александр Харчиков - как был прав, ох, как был прав, написав своё бессмертное:

"Мент поганый пришёл домой,

А его встречает жена:

Полицай ты мой дорогой!.." - предвидел же переименование медведевское, поэт всегда больше чем поэт, особенно если русский бард и в Путинской РФ!

Д.Ч.

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