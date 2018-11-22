Буржуазная власть Франции готова защищать армией рост цен на бензин

Париж отправляет военных на остров Реюньон - заморский регион Франции в Индийском океане. Такое решение принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, сообщает "Интерфакс". По данным агентства Associated Press, уже третий день школы на острове закрыты, так как протестующие поставили дорожные заграждения, которые не дают учителям и учащимся попасть в школы.

В ночь на четверг президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что правительство принимает меры по улучшению экономической ситуации на Реюньоне. "Через диалог мы сможем выйти из этой ситуации", - сказал Макрон.

Одновременно глава государства отдал приказ о мобилизации армейских частей, подчеркнув, что насилие "неприемлемо", а урегулировать ситуацию с акциями протеста можно только путем диалога.

В Минобороны Франции пока не уточнили, когда именно военные будут направлены на Реюньон, и какова будет их численность.

Массовые акции во Франции против повышения цен на топливо начались в субботу: в них приняли участие около сотни тысяч человек.

Согласно данным МВД Франции, за несколько дней во время протестов погибли два человека, более 600 получили ранения, 95 из которых - сотрудники полиции. В общей сложности с субботы французская полиция задержала около 600 человек.

Глава французского МВД Кристоф Кастанер уже распорядился, чтобы полиция начала разгонять участников акций протеста, которые блокируют автомагистрали, в особенности рядом с топливными складами.

За год цены на бензин во Франции выросли на 10-15%, а самое популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%. Литр горючего часто стоит дороже 1,6 - 1,7 евро. Президент Эмманюэль Макрон объяснял, что цены на топливо зависят от мировых цен на нефть, однако движение "желтых жилетов" уверено, что правительство может помочь автовладельцам, снизив налоги на горючее.

Ранее власти страны объявили, что с 1 января 2019 года цена на бензин возрастет на 3 евроцента, а на дизельное топливо - на 6,5 евроцента. Одной из составляющих роста является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов. Официально правительство повышает налоги на топливо ради развития экологически чистой энергетики. Однако оппозиция и многие французы считают, что истинная цель властей - залатать дыры в бюджете, возникшие вследствие налоговых послаблений для бизнеса и инвесторов.

- Иедальная иллюстрация, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - к любой главе в марксистском учебнике, к главе "Империализм и армия", вот так, на наших глазах, буржуазия, желающая продавать бензин по поределённой цене пользуется государственной армией (которая, по идее, обязана защищать трудовой народ, а не тех, кто его грабит - обязана защищать страну, а неё сверхбогатое меньшинство в ней) для подавления тех, кому бензин она продаёт. Не желаете покупать по новой цене наш бензин, товарищи водители, "жёлтые жилеты"? "Тогда мы летим к вам!" Остров Реюньон на наших глазах становится островом Ребеллион (Rebellion - остров восставших) - внимательно следим за происходящим и готовим письмо солидарности в ЦК ОКП. Если вы, граждане РФ, полагаете, что здесь будет как-то иначе, и правительство РФ во главе с напарником Путина, тосканским виноградарем - не пойдёт на такие меры, вы ошибаетесь. Росгвардия не даром спешно оснащается лазерно-подавляющими митинги установками. Буржуазия, нефтегазовая олигархия (силовигархия) весь государственный аппарат, включая призывную армию, ставит на защиту своих классовых интересов. И нужно сейчас, а не когда появятся войска и баррикады - проводить в наших организациях необходимые орг-решения и перемены. Зима действительно будет жаркой, тут тов. Удальцов не ошибается, особенно в январе!

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