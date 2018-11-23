Молодонаглейку Самединову не даром "вымораживают" ведущие Первого канала

«Можете закидать меня чем угодно, но я не хочу слушать оценку ведущего новостей @1tv, с ссылками на его личное мнение, фамильярным отношением к людям любых соц.статусов, утрирования, неуместных шуток и прочих оценочных действий - я хочу узнать, что, где, во сколько случилось. Всё, точка. Я вот не пойму, со мной что-то не так, или не меня одну так бесит такая подача новостей?»



Это написала у себя в инстаграм руководитель штаба «Молодой Гвардии» Подмосковья Линара Самединова.



Девушка Линара не какая-то там отжившая свой срок нашистка без перспектив и потому подумывающая, как бы погромче хлопнуть дверью, заработать имидж оппозиционерки и сбежать, как это принято у молодонаглейцев и нашистов, на Запад.

Она самая что ни на есть молодонаглейка - в зените своей деятельности, в собственном соку, так сказать...



Карьера Самединовой в партии (или её комсомоле? какой там статус имеет гвардия?) идёт по восходящей. Молодонаглейцы ведь неустанно осваивают бюджеты, гранты - по линии Росмолодёжи и областного, подмосковного правительства. По линии "ЕдРа", в общем... Опять же, губернатор неровно дышит к светловосолым девушкам первой молодости, достаточно взглянуть на его ближайших соратниц. Линара, правда, не блондинка, но внимания губернатора явно достойна.









Заметил, уж точно заметил! Недавно губернатор Воробьев сделал её депутатом Московской областной Думы от партии «Единая Россия».







Так что, очевидно, это был просто крик души, ну или чего там у нашистов имеется...

Не может нашистка, депутатка-единоросска выдержать просмотр Первого канала! Мы-то её хорошо понимаем, и желаем дальнейшего продвижения в постижении недостатков не только Путин-ТВ, но и всей Системы, винтиком которой она стала.

Кстати, практически все комментаторы под постом молодонаглейки поддержали её оценку работы Первого канала...

Да и на кого им равняться на Первом-то канале, если уж говорить начистоту?

Оценки ведущих вызывают сомнения младопутинистки явно неспроста. Ведь у самых узнаваемых лиц, у путриотов Первого канала - точно такие же мысли о загранице. Только, в отличие от младофавориток и молодонаглеек, у них уже накоплено достаточно средств и имеется недвижимость за рубежом. Что поделаешь - так уж повелось у путриотов, как и у дочерей самого Путина.

Зарабатываем на лохах в России, аккуратно развешивая лапшу на их уши, а вкладываем - в зарубежные дома, в банки... Как это похоже на генеральное направление оттока капитала из РФ, а так же газа и нефти!

Как говорится, куда газ, куда нефть - туда и путриоты...

Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что ведущий и журналист Сергей Брилев является гражданином Великобритании, а также приобрел за 700 тыс. фунтов квартиру в Лондоне. Расследование размещено на сайте фонда.

Выяснить это удалось следующим образом. Сначала фамилию «Брилев» нашли в публичной базе британских юридических лиц. Нашлась лондонская фирма супруги ведущего — Ирины Брилевой. Затем ФБК выяснил, что Брилева подписывала некую петицию против сокращения бюджетов в лондонском округе Хаунслоу.

«Вы подписывали петицию об округе Хаунслоу? И я нет. А вот Ирину Брилеву этот вопрос интересует. И только мы подумали о том, что вообще-то такую петицию каждый может подписать, как обнаружили фото супругов Брилевых как раз в этом округе, стоит геометка — район Чизик», — рассказывает Навальный.

Удалось выяснить, что Ирина Брилева – владелица доли в управляющей компании многоквартирника.

«Симпатичный такой, район прекрасный — благополучный запад Лондона. Рядом Темза, парки, недалеко от аэропорта Хитроу», — говорит антикоррупционер.

Нашлась и выписка на квартиру. «Собственница — Ирина Александровна Брилева. Дата покупки — 22 февраля 2016 года. Наверняка приурочили к Дню защитника Отечества. Цена — 700 тысяч фунтов. Или миллион долларов. Или 66 миллионов рублей. В этой же выписке указано, что квартира куплена без займов и ипотеки. Это важный момент. Брилев даже не притворялся никогда, что занимается бизнесом. В отличие, например, от Владимира Соловьёва. Он работал только журналистом. На государственном телевидении. Жена его тоже бизнесом не занимается, работает в семейном НКО, то есть занимается общественной деятельностью. Тем не менее на их счете нашёлся миллион долларов наличными, за которые они умудряются купить квартиру в Лондоне», — отмечает Навальный.

Есть куда расти молодонаглейке Самединовой, в общем.

Чем больше говоришь со Первому каналу о любви к России, тем дальше хочется из неё уехать.

Как бы расцвела наша страна без патриотов! А то не продохнуть...