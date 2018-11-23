Народ не вынес правды от "Единой России"

На последней прямой линии у Путина спросили: «Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам?» «Не врать», — ответил глава государства. Так и на встречах с правящей партией года два президентский посыл, мол, главное — не врать людям, звучал все настойчивее. Восприняв его как руководство к действию, единороссы закатали рукава и один за другим стали нести правду.

Министр труда Саратовской области Н. Соколова искренне полагала, что какие-то снующие внизу рядовые россияне, которым определен продуктовый набор в 3,5 тыс. руб., вполне могут существовать, питаясь исключительно кефиром и «макарошками» — они всегда по одной цене. А что? Патриотичненько, все-таки кефир — уникальный отечественный напиток, к тому же сохраняющий здоровье. Однако ни с того ни с сего общественность возмутилась, министр пулей вылетела с кресла.

Однако дело ее не пропало даром. Следующей на амбразуру питания с поразительной откровенностью бросилась сенатор Е. Лахова. Она напомнила россиянам о тяжелой военной године. Признала, что на продуктовую корзину жить не слишком вкусно. Добавила, что близка народу и как-то раз сама попробовала питаться одной гречкой, а на завтра ее организм потребовал что-то еще помимо каши. Лахова пристыдила граждан, забывших, какие тяготы их деды и прадеды переносили в войну: голод, холод.

Если развить ее мысль до конца, то ведь, признаться, часть ленинградцев выжила даже в блокаду, употребляя в пищу столярный клей и кожаные ремни. Жаль, сенатор не пояснила, какие обстоятельства в настоящее время она полагает аналогичными военному лихолетью. Тогда люди защищали страну, социалистическую Родину от уничтожения, а теперь за что они должны голодать? За широкие «будки» депутатов и чиновников? Неужто «Единая Россия» такой же смертельный враг нашего народа, что период ее правления нужно соотносить с оккупацией территорий фашистскими захватчиками?

Однопартийцы Соколовой и Лаховой в кристальной честности неудержимы. В их среде созрела идея налога на продукты из красного мяса, якобы сокращающего продолжительность жизни дорогих россиян. Как заметили «Ведомости»: «...поскольку акциз вводится на переработанное мясо, то колбасу, которая делается из тряпок, сои, макулатуры, вкусовых добавок и прочих безвредных ингредиентов, можно будет купить по старой цене. Заодно эта цена будет сигнализировать, что продукт — здоровый!»

Сдается мне, что уже четверть века те 22% жителей России, что по официальной статистике находятся за чертой бедности, и без того потребляли вредные кровяные тельца от случая к случаю. А все равно живут чересчур долго, так что заботливой власти пришлось поднять на пять лет пенсионный возраст. Видимо, оздоровлению подвергнутся прочие слои, некогда развалившие Союз под обещания 70 сортов колбасы — нате, получите!

Правда «Единой России» сурова и неприхотлива. «Пока вы платите ипотеку, детей можете сдать в детдом», — посоветовала детский омбудсмен Татарстана Г. Удачина многодетной матери. «Студентам лучше покупать квартиры (хотя бы по 50 кв. м.), а не жить в общежитиях», — изрекла спикер Совета Федерации В. Матвиенко. Кстати, эксперты подсчитали, что студенту с его стипендией понадобится около ста лет учебы, чтобы приобрести «однушку» — при условии, что весь век он станет кушать исключительно кефир и «макарошки». «Государство ничего не должно молодежи», — потрясла публику признанием бывшая глава департамента молодежной политики Свердловской области О. Глацких. «Государственные пенсии по старости вообще нужно отменить», — рассудил председатель Госдумы В. Володин. И т. д. и т. п. И, конечно, над всем витают бессмертные медведевские «Денег нет, но вы держитесь!».

В общем, правда от «Единой России», то самое путинское «не врать», укладывается в простую формулу: «Нет денег — надо меньше есть», как завещал депутат Гаффнер. При этом сами единороссы отнюдь не собираются прекращать «пилить» бюджет и назначать себе «золотые парашюты». Розовощекая партия цветет и пахнет, а народишко разболтался, не слишком доволен, стонет и мечется. Мечется и стонет: «Хватит с нас вашей правды! Верните нам обещания! Хотя бы 2002 года».