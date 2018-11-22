Ограбленный Газпромом пролетариат бастует на Песцовой под Новым Уренгоем

На Песцовом месторождении под Новым Уренгоем бастуют работники подрядной организации — СК «Север». По данным ТРК «Сигма», всего участие в акции протеста принимают около 200 вахтовиков, которые уже несколько месяцев не получают зарплату.

«Мы, работники СК „Север“, собрались, потому что нам уже четвертый месяц не платят зарплату. Говорят — езжайте домой, угрожают заблокировать банковскую карту, выселить из вахтового поселка, лишить премий, не обеспечить проезд до дома. Начальство с нами не разговаривает. Никакой ясности нет», — говорят в видеообращении вахтовики.

Многие из них уже доведены до отчаяния. «Меня зовут Андрей, я живу в городе Воркуте. Сейчас нахожусь на КС Песцовая № 1 — это под городом Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) уже три месяца. И за эти честно отработанные мною дни я не получил ни одной зарплаты. В данный момент здесь проходит забастовка. Начальство каждый раз кормит нас какими-то глупыми обещаниями, доходит вплоть до угроз, что всех, кто не работает, начнут вывозить в город и оставлять там, отрежут нас от питания. Заставляют подписывать „договор об оказании услуг“, в котором нет ни чисел, ни подписей, ни печати этой компании. В случае неподписания этой бумажки грозятся выкинуть с работы, даже заставляют подписывать заявление об увольнении, мотивируя это тем, что если кто-то будет пойман за употребление алкоголя или, например, невыхода на работу, уволят якобы задним числом», написал в соцсети «ВКонтакте» один из вахтовиков Андрей.

По его словам, у вахтовиков нет ни копейки, чтобы уехать домой. «В общем, тут творится что-то неописуемое. У всех семьи, кредиты. Кто-то нашел в себе силы позвонить родственникам, чтобы дали денег на дорогу обратно. Понятно, что они поймут, но звонить даже стыдно. Что объяснять им? Где я был три месяца? Это мрак, что тут творится. Пытаемся держаться, все на нервах, без денег никто ехать отсюда не хочет. Что делать дальше, мы не знаем. У меня при оформлении забрали в конторе трудовую книжку, и теперь я даже не знаю дальнейшую судьбу моего трудового стажа», рассказывает Андрей.

По словам вахтовика, они уже обратились в прокуратуру Нового Уренгоя.

Песцовое месторождение — вотчина ООО «Газпром добыча Уренгой». Строительная компания «Север», работники которой бастуют, — подрядчик «Газпрома» (судя по сайту СК, она выполняла подряды и на других объектах газового концерна — например, на Бованенково). По данным СПАРК, СК «Север» зарегистрирована в Москве, имеет обособленное подразделение в Воркуте. Гендиректор и владелец — Алексей Пестряков.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный отмечает:

- Вахтовый метод - сам по себе есть величайшая победа класса капиталистов над пролетариатом. В сам метод уже заложено бесправие наёмного работника, отсутствие у него не только средств производства, но и элементарной сплочённости, дающей права - он не на постоянной работе, нет! Вот откуда в договорах взялись "услуги"... Даже такая крупная, монополистическая олигархия, как Газпром - прибегает к подобным мошенническим методам. Экономит на каждом рабочем. Ведь ей не нужны ни профсоюзы по месту работы, ни какие-либо стационарные городки (какие были в СССР), детские сады, школы и больницы, чтобы рабочие не пускали там корни - то есть возле газпромовских месторождений, там, откуда газ добывается. Это же чрезвычайно опасно - иметь сплочённый рабочий класс там, откуда выкачивают сверхприбыли такие государствообразующие друзья Путина, чудо-миллиардеры, как Миллер! Им нужен не просто покорный - им нужен принципиально временный, одноразовый рабочий, которого можно выбросить, как перчатку, а самим уже руками других вахтовиков - добывать и качать газ в Германию, в Турцию, получая от такой продажи миллиарды на счета совета директоров. И это в пресловутой госкорпорации, отметим! Что же происходит в частных нефтедобывающих компаниях, каков там уровень эксплуатации рабочего класса - который на поводке буржуазии стал предельно, недопустимо бесправным? При таком отношении Газпрома к рабочему классу - мы ежедневно слышим, как гордо рапортует родине Миллер и его друзья-миллионеры, управляющие Газпромом (даром доставшимся им, в котором буквально ВСЁ - социалистическая собственность, от газа до трубопроводов, как, например, Уренгой-Помары-Ужгород, строившийся в СССР и сейчас по-прежнему служащий экспорту газа в ЕС через Украину) - рапортуют миллионеры и миллиардеры, как успешно работает "Северный поток", "Турецкий поток" как строится ударно... Показательный контраст.

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