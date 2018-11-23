Многие телезрители в новом году могут быть отлучены от телевидения

В стране эксплуатируются миллионы устаревших телевизоров, которые не воспринимают современную «цифровую картинку»

Начиная с февраля следующего года, правительством намечено постепенно, в течение четырех месяцев, прекратить в российском эфире так называемое аналоговое телевещание и заменить его более совершенным цифровым. Внедрение «цифры», в частности, позволит телезрителям в небольших населенных пунктах принимать на свои антенны без оплаты до двадцати общефедеральных телеканалов вместо нынешних четырех-пяти, причем гораздо лучшего качества. Обязательность такой замены не распространяется на платные кабельные телевизионные сети, в которых еще сохранятся обе формы телевещания.

Переход на эфирное цифровое телевидение осуществляется в соответствии с утвержденной правительством Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы». К настоящему времени в России создана крупнейшая в мире цифровая эфирная телесеть. Она состоит из более чем пяти тысяч передающих станций, содержащих свыше десяти тысяч передатчиков, которые обеспечивают цифровой «картинкой» свыше 98% жителей страны. Эта громадная работа выполнена в основном работниками ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), оператором эфирной теле- и радиопередающей сети страны, при минимальных затратах бюджетных средств. К сожалению, об этом крупном успехе широкой публике почти ничего неизвестно.

Система телевещания включает не только передающую часть, но и телевизионную приемную, но про организацию обновления у населения телевизионных приемников в упомянутой программе ничего не сказано. Между тем миллионы российских телезрителей владеют устаревшими телевизорами, которые не могут принимать сигналы цифрового телевещания. Поэтому при наличии уже работающих по всей стране свыше 10 тысяч цифровых телевизионных передатчиков правительство вынуждено было перенести переход на «цифру» в эфире на первое полугодие следующего года. Все это время будут работать и новые цифровые передатчики, и прежние аналоговые, дублируя передачу одних и тех же каналов. Понятно, что вынужденная параллельная эксплуатация аналоговых передатчиков потребует дополнительных бюджетных затрат. Но после их отключения, если не предпринять необходимых мер, могут лишиться возможности смотреть телепередачи миллионы владельцев старых аналоговых телевизоров. Чтобы этого не произошло, нужно к подобным телевизорам подключить приставку, которая принимает цифровое телевещание.

Как сообщило агентство «Интерфакс», председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко весьма обеспокоена, и небезосновательно, что после перехода на цифровое ТВ «проправительственный электорат может сильно поредеть», так как власти не смогут до значительной его части доносить свою информацию. «Незамедлительно нужно обращаться в правительство, чтобы был принят комплекс мер. Кроме того, надо посмотреть, как законодательно дать право субъектам РФ поддерживать незащищенные слои населения, потому что спутниковая приставка дорого стоит, пенсионеры себе не смогут позволить этого» - заявила Матвиенко. По поводу спутниковой приставки Валентину Ивановну ввели в заблуждение, так как имеется более простое и дешевое решение – это упомянутые цифровые приставки. Тем не менее, она невольно подтвердила, что правительство заблаговременно не озаботилось организацией обновления парка телевизоров у населения, причем немалая его часть не ведает, что вскоре может лишиться одного из немногих еще оставшихся у нее средств информации и развлечений.

Надо полагать, именно после публичной обеспокоенности Валентины Матвиенко правительство 15 ноября решило, правда, всего лишь рекомендовать руководителям субъектов Российской Федерации «активизировать разъяснительную работу среди населения о переходе на цифровое эфирное вещание, оказать помощь социально незащищённым группам населения в приобретения необходимого оборудования, организовать привлечение волонтёров для содействия гражданам при подключении оборудования для приёма цифрового эфирного телевидения и принять меры по восстановлению телевизионных антенн коллективного приёма в многоквартирных жилых домах».

По весьма приблизительным и противоречивым оценкам, опубликованным в СМИ, число старых, с громоздкими кинескопами, аналоговых телевизоров в стране составляет от 16 млн. до 25 млн. Производство таких телевизоров прекратили лет десять назад. Упомянутое их количество примерно соответствует числу российских граждан, живущих на грани или ниже черты бедности, и многие из них с нищенским месячным доходом в 7-10 тысяч рублей лишены возможности купить новую технику.

Как известно, помимо эфирного бесплатного существует также платное ТВ – спутниковое, интернет и кабельное. По данным агентства «ТМТ Консалтинг», число абонентов платных сетей ТВ в России в третьем квартале 2018 года составило 43,7 млн., из них около 20 млн. пользуются кабельным телевидением, это примерно 30 млн. телевизоров, в среднем по 1,5 телевизора на домовое хозяйство (квартиру). По оценкам, количество аналоговых телевизоров в кабельных сетях составляет 15-20% или порядка 5 миллионов. Абоненты спутниковых систем пользуются цифровыми телевизорами, а сведения о телевизорах в интернет-сетях отсутствуют. Операторы кабельных телевизионных сетей, которые развернуты в основном в крупных населенных пунктах, заявляют, что продолжат совместную трансляцию аналоговых и цифровых каналов. Таким образом получается, что с переходом в эфире на «цифру» оценочно от 11 млн. до 20 млн. человек, владеющих аналоговыми телевизорами, и пользующихся сейчас эфирным телевещанием, то есть примерно 10-15% населения России, могут лишиться возможности смотреть телевидение.

Как отмечалось, чтобы этого не произошло необходимо многим из них помочь деньгами в приобретении упомянутых цифровых приставок и их подключении. Но все это должна предварять разъяснительная работа о грядущих изменениях в телевещании. В таких разъяснениях, казалось бы, заинтересованы, в первую очередь, федеральные телевизионные компании. Ведь их доход во многом зависит от рекламы, а заказы и цены на ее размещение обусловлены количеством телезрителей, которые смотрят тот или иной канал. Поэтому федеральные телекомпании в своих же собственных коммерческих интересах могли бы рассказать телезрителям, кому и какие требуется закупить цифровые приставки. А в переходный период, когда телевещание будет осуществляться в обоих форматах, должны наглядно показать на экранах телезрителей, как подключить к телевизору приставку и настроить его на новые частоты.

Чтобы убедить людей в необходимости обновления своих старых телевизоров под «цифру», нужно с ними провести соответствующий ликбез, пояснив, в частности, что, упрощенно говоря, разница между аналоговым и цифровым телевидением такая же, как между старой аналоговой телефонной связью, и современной мобильной цифровой. В традиционных аналоговых домашних телефонах непрерывная (аналоговая) речь говорящего преобразуется посредством угольного микрофона в телефонной трубке в пропорциональный электрический ток, он передается по проводам в телефонную трубку собеседника, в наушнике которой этот ток, пропускаемый через электромагнит с мембраной, вновь становится звуком. В цифровой телефонии аналоговый звук говорящего, опять же упрощенно поясняя, кодируется электронным аналого-цифровым преобразователем и представляется в виде пропорциональной последовательности электрических цифровых сигналов. Эти сигналы передаются по радиоканалам, и в трубке слушающего декодируются цифро-аналоговым преобразователем, образуя исходный звук. При этом, как известно, можно также передавать и принимать в цифровой форме письменные сообщения. Естественно, что техника цифровой телефонии существенно отличается от более простой аналоговой, что наглядно видно на примере мобильных телефонов, которыми пользуется большинство граждан страны.

В телевидении, аналоговом и цифровом, все происходит гораздо сложней: для передачи изображения используются сложные оптоэлектронные устройства в виде передающих камер, а осуществляющие дистанционное воспроизведение «картинки» цифровые телевизоры последних поколений построены на интегральных микросхемах и оборудованы плоскими жидкокристаллическими экранами. Естественно, что аналоговое и цифровое телевидение имеет разные форматы представления и требует для своей реализации разной аппаратуры. Цифровое телевидение намного качественней аналогового и создает много дополнительных возможностей для пользователей, в том числе обращение к архиву телевещательной компании, например, для просмотра в любое время фильмов. Все это телекомпании могли бы продемонстрировать телезрителям, «не выходя из дома», то есть из своих студий и аппаратных.

В качестве основного формата цифрового ТВ в России принят стандарт DVB-T2 с передачей сигналов в дециметровом диапазоне волн (англ. Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial). Это европейский стандарт эфирного цифрового телевидения второго поколения. Работает ли телевизор в этом стандарте, указано в инструкции к нему. Если телевизор его не поддерживает, потребуется приставка для приема цифрового телевидения в таком стандарте. На всех устройствах, которые принимают цифровое ТВ в этом стандарте, нанесен логотип DVB-T2. Чем выше цена приставки, тем больше в ней дополнительных функций. На рынке предлагается более 370 различных приставок для приема цифрового эфирного телевидения. Замечу, цена самых дешевых мобильных телефонов с абонентной платой превышает стоимость простейших цифровых приставок, которая составляет порядка 1000 рублей.

Для телевизора, работающего в стандарте DVB-T2, приставка не нужна. При приеме эфирного телевещания к нему нужно только подключить дециметровую антенну и с помощью меню настроек запустить автоматический поиск цифровых каналов. Следует помнить, что комнатные антенны пригодны для приема передач лишь вблизи передающей станции. Абонентам кабельного и других видов ТВ-вещания что-либо перенастраивать в телевизоре или приобретать к нему приставку не нужно.

При приеме эфирного ТВ телезрители столкнутся с новым для них понятием – мультиплекс. Мультиплекс (от англ. multiplex — смесь, смешанное) - это объединенное в одном пакете определенное количество цифровых телевизионных каналов. Их перед передачей в эфир или кабель смешивают (мультиплексируют), а в цифровом телевизоре разделяют (демультиплексируют) с выделением отдельных телеканалов. Мультиплекс в упомянутом стандарте включает 10 телеканалов и телезрителям в России сейчас доступно два таких пакета. Каждый мультиплекс в зоне его приема передается одним передатчиком. Его сигналы на более дальние расстояния и другие территории транслируются через спутники, оптоволоконные кабели и радиорелейные линии связи, а также их сочетания, и переизлучаются передатчиками ретрансляторов в других населенных пунктах, которых, как отмечалось, построено свыше 10 тысяч.

По этим же каналам связи передаются сигналы множества телевещательных компаний для сетей кабельного ТВ. В них для цифрового телевещания используется европейский стандарт цифрового телевидения DVB-C (от англ. Digital Video Broadcasting – Cable, цифровое видеовещание кабельное). Поэтому цифровые телевизоры, подключаемые к кабельному ТВ, должны поддерживать и этот стандарт. В реестре Россвязи числятся 2133 оператора, имеющих лицензию на кабельное вещание. Сколько из них использует стандарт DVB-C, неизвестно. По мнению профильного министерства, аудитория сетей кабельного ТВ нуждается в исследованиях.

Замечу, что в платных сетях ТВ властям давно следовало бы навести порядок с предоставлением абонентам пакетов телевизионных каналов. Доходы операторов этих сетей, в них запрещено размещать рекламу, складываются из абонентной платы телезрителей и оплаты телевещательных компаний за размещение их каналов в пакетах. Очевидно, что операторы заинтересованы в привлечении максимально возможного числа не только абонентов, но и вещательных компаний, причем делается это, невзирая на тематику и качество их передач. Поэтому в пакеты включено немало каналов, не представляющих интереса для тех или иных телезрителей. Иначе говоря, абонентам навязываются ненужные им услуги, что противоречит законодательству.

Между тем Гражданский кодекс в ст. 421 предоставляет гражданам свободу при заключении коммерческих соглашений, причем продавец не вправе без согласия потребителя навязывать ему дополнительные услуги. Потребитель вправе отказаться от их оплаты, а если они оплачены, вправе потребовать возврата уплаченной суммы. Эти его права подкрепляются ст. 16 Закона о защите прав потребителей, которой запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других, как за плату, так и без нее. Очевидно, согласно упомянутому законодательству операторы платных сетей ТВ должны предоставлять своим абонентам возможность самим набирать пакеты интересующих их телевизионных каналов. Однако чтобы оператор мог получать коммерческую выгоду, пакет все же нужно оговорить обязательным минимумом количества в нем каналов. При этом 20 эфирных каналов упомянутых мультиплексов должны быть бесплатными только при каком-то определенном числе каналов в набранном пакете, коммерчески выгодном для опреатора.

Телевещательные компании, чьи каналы входят в состав мультиплексов, не платят за их размещение в кабельных сетях. Это является раздражителем для обеих сторон, каждая из которых считает, что должна получать деньги от партнера. Из опыта зарубежных стран, завершивших отключение аналогового телевещания, известно, что во многих случаях аудитория бесплатного эфирного цифрового телевидения через некоторое время начинает превышать аудиторию платных кабельных сетей. Очевидно, такая перспектива потери абонентов должна будет вынудить операторов кабельного и интернет-ТВ искать компромисса интересов с телезрителями. Что касается населения тех районов, которые не охвачены цифровым эфирным телевещанием, то Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ведёт переговоры с операторами спутниковых ТВ о льготном по ценам подключении к спутникам на этих территориях.

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Значительную часть того, что изложено выше, я узнал, когда готовил эту публикацию. Очевидно, что многие телезрители будут еще оставаться в таком же неведении о предстоящих переменах. Ведь этот небольшой материал пришлось собирать буквально по крохам, обращаясь к тем, кто имеет непосредственное отношение к телевещанию и его реформе. Не это ли еще одно свидетельство того, что столь серьезное дело, как адаптация техники телезрителей к приему цифрового телевидения, в правительстве пустили на самотек? Если приобретение мобильных телефонов было личным делом каждого, то возможную для властей потерю информационных контактов с частью населения страны можно объяснить только некомпетентностью или политической близорукостью.