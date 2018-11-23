24 ноября 2015 был убит Олег Пешков. Эрдоган отделался помидорами

Ровно три год назад 24 ноября в сирийском небе по приказу турецкого паши Эрдогана был сбит наш Су-24.

Отстрелявшись по целям ИГИЛ, командир экипажа полковник Олег Пешков возвращался с боевого задания.

Но бомбардировщик уже караулил истребитель турецких ВВС F-16 и без всякого предупреждения ударил по нему ракетой – нагло, цинично и подло.

Потом кадры пикирующей на землю горящей российской «сушки» облетели все мировые СМИ. Заранее же расставили телегруппы.

Командир экипажа О.Пешков и штурман К.Мурахтин катапультировались из объятого пламенем самолета.

Олега Пешкова боевики расстреляли еще в воздухе, потом долго глумились над бездыханном телом. Капитану К.Мурахтину удалось приземлиться на парашюте и скрыться.

И вот тут бы нам всем задуматься над полководческими талантами министра обороны Шойги - неслужившего и не имеющего никакого военного образования. Даже школы прапорщиков.

Как он организовал операцию по спасению экипажа сбитого турками самолета - это нечто. Только за то, что он посылал бомбардировщики на боевое задание без воздушного прикрытиями истребителями - его надо было разжаловать в ефрейторы. Опыт же еще той войны.

Тогда он отправил на поиски сбитых пилотов два вертолета Ми-8 со спасательными группами. Бандиты подбили один из них, при этом осколком был убит 28-летний морпех-контрактник Александр Позынич. Штурмана Мурахтина удалось найти в лесу и переправить в Россию.

На другой день президент Путин присвоил Олегу Пешкову звание «Героя России» (посмертно), а К.Мурахтина и А.Позынича наградил орденами Мужества.

Симпатизирующий нашей стране итальянский журналист Джульетто Къеза сразу назвал причину воздушного бандитизма турецкого диктатора: «Турция сбила российский самолет с ведома НАТО и по указке США с целью остановить действия России в Сирии, где за месяц благодаря усилиям российских военных было уничтожено две трети армии ИГ».

В тот же день последовала знаменитая реплика неслужившего Главковерха: «Это удар в спину от пособников террористов. А мы считали Турцию дружественным государством».

Кто это «мы» считал страну НАТО с 1952 года «дружественным государством»? Она форпост США в Юго-Азиатском регионе и жёстко контролирует Босфор и Дарданеллы. Если что, запросто может закрыть нашим кораблям выход в Средиземное море.

«Одними помидорами они не отделаются», - горделиво пригрозил тогда хозяин Кремля турецкому «партнеру». После этого на российском ТВ развернулась беспрецедентная, я бы сказал, антиэрдогановская кампания разоблачений.

Нам без конца показывали видеосюжеты прицельных бомбежек игиловских автоцистерн, везущих в Турцию контрабандную нефть. Это, мол, клан Эрдогана самым жульническим образом обогащается на нефти, уворованной у дружественного сирийского народа.

За несколько месяцев телевизору удалось нарисовать турецкого падишах как отчаянного мошенника и международного преступника. И, понятно, что все антитурецкие санкции наши граждане воспринимали «с пониманием».

С грехом пополам Кремль устно выдвинул Анкаре три главных условия примирения.

а) официальные извинения Эрдогана перед нашим народом и семьей убитого полковника Пешкова;

б) компенсация семьям погибших летчиков;

д) возмещение ущерба за сбитый Су-24.

Однако Эрдоган все делал вид, что не понимает, чего от него хотят. Сначала утверждал, будто турецкий истребитель целых пять минут предупреждал наших летчиков о нарушении ими турецкого воздушного пространства. Но это было злобным враньем, потому что за 5 мину «сушка» улетает за 100 км.

Затем главтурок стал уверять мировую общественность, будто турецкие ВВС сбили «незнакомый объект». Потом вообще перешел к угрозам: мы, мол, и дальше будем сбивать российские самолеты в нашем небе.

Только спустя семь месяцев прислал в Москву какую-то бумаженцию. И хотя из Анкары утверждали, что это всего лишь сожаления по поводу инцидента, пресс-толмач Д.Песков уверял в обратном. Дескать, это как раз и есть извинения, а потому встреча президентов двух стран теперь возможна. Ну, изворотливый брехун - что с него взять?

И такая встреча состоялась за закрытыми дверями 9 августа 2016ж в Константиновском дворце Северной столицы. О чем три часа толковали – неизвестно. Но с тех пор тайные личные контакты и телефонные переговоры не прекращаются ни на месяц.

Подобревший г-н Путин отменил все санкции против Турции, вернул на прилавки турецкие товары и продукты, включая помидоры, открыл для наших отпускников турецкие курорты. Что очень ударило по крымским курортам, отбросив их на годы назад.

Телевидению и всем нам было приказано снова считать Эрдогана своим другом.

Все во имя чего? Во имя «Турецкого потока». Это две нитки газопровода по дну Черного моря, призванные, прежде всего, обеспечивать режим турецкого диктатора дешевым российским газом и гнать наш метан в Европу.

Нам с вами пользы от него пользы никакой. Наживаться будут те, кто начнет получать заказы, финансы, многомиллионные откаты и прибыли. «Газпром», «Роснефть», «Росатом». ..Как миллиардер Миллер обдирал нас, без всяких объяснений, взвинчивая тарифы на бытовой и промышленный газ, так и обдирает.

А что с компенсацией за сбитую «сушку»? Мы адресовали этот вопрос без конца шаманствующему Шойге, но ответа не получили. Отказ ее выплачивать - принципиальная позиция турецкого диктатора.

Она свидетельствует о том, что сбив российский самолет, он считает себя по-прежнему правым. Признавать Крым российским тоже не собирается.

Перед семьей сбитого по его приказу подполковника О.Пешкова тоже не повинился.

«Бабло» побеждает зло.