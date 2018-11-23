Вертолеты над Кремлем

Федеральная служба охраны РФ не комментирует опубликованные в социальных сетях фотографии и видеокадры, на которых запечатлены два военных вертолета, вылетающих с территории Кремля. На видео видно, что один из вертолетов несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей.

"Без комментариев", — сказали РИА Новости в центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

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Я это тоже видел, правда, снять не смог, сидел за рулем. Навигатор в это время, кстати, вдруг перестал определять местоположение - это в центре Москвы. Потом сам "завелся". Не знаю, с этим было связано или нет, но центр весь буквально встал, и даже на входе в метро образовались огромные очереди.

Неплохо бы объяснить людям, что произошло?

Умер начальник ГРУ

Но одна из крупнейших спецслужб страны проявляет странное высокомерие. Как можно так вот запросто сказать всей стране - мол, не ваше дело? А вот наше! И страна наша, между прочим, а не каких-то людей в странной форме от Юдашкина.

Не слишком ли много в последнее время происходит событий, которые "не наше дело"?

Я уж не говорю о том, что служба по связям с прессой и общественностью должна осуществлять эти самые связи, а не нахер посылать.