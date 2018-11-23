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Московский листок

Вертолеты над Кремлем

Опубликовано 23.11.2018 в разделе комментариев 2

сша война рф

Федеральная служба охраны РФ не комментирует опубликованные в социальных сетях фотографии и видеокадры, на которых запечатлены два военных вертолета, вылетающих с территории Кремля. На видео видно, что один из вертолетов несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей. 

"Без комментариев", — сказали РИА Новости в центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

***

Я это тоже видел, правда, снять не смог, сидел за рулем. Навигатор в это время, кстати, вдруг перестал определять местоположение - это в центре Москвы. Потом сам "завелся". Не знаю, с этим было связано или нет, но центр весь буквально встал, и даже на входе в метро образовались огромные очереди.

Неплохо бы объяснить людям, что произошло?

Умер начальник ГРУ 

Но одна из крупнейших спецслужб страны проявляет странное высокомерие. Как можно так вот запросто сказать всей стране - мол, не ваше дело? А вот наше! И страна наша, между прочим, а не каких-то людей в странной форме от Юдашкина.

Не слишком ли много в последнее время происходит событий, которые "не наше дело"?

Я уж не говорю о том, что служба по связям с прессой и общественностью должна осуществлять эти самые связи, а не нахер посылать.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
zahranov написал 23.11.2018 03:11
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma
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Есть мерзавцы, негодяи, Паразиты - рас-здяи, Ну а тот что банит нас - Настоящий идиот!
!!!ASTOTBOGJATOTAKIDA!!!&& написал 23.11.2018 02:55
"Но одна из крупнейших спецслужб страны проявляет странное высокомерие. Как можно так вот запросто сказать всей стране - мол, не ваше дело? А вот наше! И страна наша, между прочим, а не каких-то людей в странной форме от Юдашкина."
- Таки страна - действительно не наша! Таки ее прос-ради бесноватые гав-нолики и безумные вчонкина, а примкнувшие к ним тупые, вечнопьяные роботы-матаголики - таки пропили к е-бе-не-ма-тери в компании с Алкашом Мордатым - то таки да!
Как только при Брежневе таки появились у люд(человекообразин) деньги - они тут же купили себе закуску и пропили - то таки да! А теперь - таки и вроде закуска кончается - то таки да...
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