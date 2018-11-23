Банки стали бороться с обменниками

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал норму, согласно которой информация о курсах иностранных валют к рублю и кросс-курсах валют может размещаться только внутри уполномоченных банков, а не на улице.

Замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский напомнил, что валютно-обменные операции могут проводиться в соответствии с законодательством только через уполномоченные банки: "Банк России предлагает усложнить жизнь таким субъектам за счет того, чтобы курсы валют размещались только внутри уполномоченного банка, чтобы незаконные точки обмена валюты не имели возможности рекламировать свои незаконные услуги и привлекать клиентов с улицы".

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Понятно, что у небольшого обменника курс всегда будет "вкуснее", чем у большого банка, которому за счет маржи надо кормить толпу "сироток".

И столь же понятно, что банки могут пролоббировать через правительство и парламент любой закон, усиливающий их монопольное положение.

Однако в прежние, более тучные времена, крупные банки вообще брезговали такой "мелочевкой" как обмен валюты. Тот же Сбер вывешивал такие курсы, что менять там деньги становилось совсем неинтересно.

Что же случилось с нашей экономикой, если банки стали лоббировать какие-то совсем уж "копеечные" интересы?

А.Б.