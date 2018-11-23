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Московский листок

Банки стали бороться с обменниками

Опубликовано 23.11.2018 в разделе комментариев 1

Банки стали бороться с обменниками

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал норму, согласно которой информация о курсах иностранных валют к рублю и кросс-курсах валют может размещаться только внутри уполномоченных банков, а не на улице.

Замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский напомнил, что валютно-обменные операции могут проводиться в соответствии с законодательством только через уполномоченные банки: "Банк России предлагает усложнить жизнь таким субъектам за счет того, чтобы курсы валют размещались только внутри уполномоченного банка, чтобы незаконные точки обмена валюты не имели возможности рекламировать свои незаконные услуги и привлекать клиентов с улицы".

***

Понятно, что у небольшого обменника курс всегда будет "вкуснее", чем у большого банка, которому за счет маржи надо кормить толпу "сироток".

И столь же понятно, что банки могут пролоббировать через правительство и парламент любой закон, усиливающий их монопольное положение.

Однако в прежние, более тучные времена, крупные банки вообще брезговали такой "мелочевкой" как обмен валюты. Тот же Сбер вывешивал такие курсы, что менять там деньги становилось совсем неинтересно.

Что же случилось с нашей экономикой, если банки стали лоббировать какие-то совсем уж "копеечные" интересы?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
zahranov написал 23.11.2018 03:09
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma
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