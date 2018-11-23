410 миллионов на разгон облаков

На разгон облаков во время праздничных мероприятий в 2019 году власти Москвы выделили 410,6 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок. Метеозащиту Москвы планируется осуществить в дни празднования 1 мая, Дня победы, Дня России и Дня города. По условиям конкурса разгонять облака должны до 10 самолетов АН-12 и АН-26.

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В общем, примерно по 400 миллионов тратят столичные власти на разгон облаков каждый год. Четыре дня в году хорошей погоды, по 100 миллионов на день. Полтора миллиона долларов.

Интересно, а горожане заказывали такую услугу столичной администрации? Я не первый год задаю этот вопрос, и уже не первый год не получаю ответа.

Теперь я уже спрашиваю - а почему меня об этом вообще никто не спрашивает? Ни меня, ни еще 12,5 миллионов москвичей.

Я уже писал, что на нелепые и никому не нужные "украшения" столицы тратят городские деньги в огромных количествах, а потом жалуются, мол, денег не хватает, надо тарифы поднять, цены повысить, пенсии срезать, а цены за парковки установить такие, что легче вообще сжечь свою машину, чем платить.

Это считай по полдоллара с каждого москвича, включая грудых младенцев, за то, чтобы четыре дня в году светило солнце - даже в том случае, если солнце светит по естественным причинам.

Особенно обидно мне, конечно, поскольку три из четырех этих дней я стараюсь вообще проводить за пределами Москвы. И что мне с той погоды?

Ну, слава богу, войну Англии по субботам не объявляют пока, еще б дороже обошлось...

Анатолий Баранов