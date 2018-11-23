410 миллионов на разгон облаков

На разгон облаков во время праздничных мероприятий в 2019 году власти Москвы выделили 410,6 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок. Метеозащиту Москвы планируется осуществить в дни празднования 1 мая, Дня победы, Дня России и Дня города. По условиям конкурса разгонять облака должны до 10 самолетов АН-12 и АН-26.
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В общем, примерно по 400 миллионов тратят столичные власти на разгон облаков каждый год. Четыре дня в году хорошей погоды, по 100 миллионов на день. Полтора миллиона долларов.
Интересно, а горожане заказывали такую услугу столичной администрации? Я не первый год задаю этот вопрос, и уже не первый год не получаю ответа.
Теперь я уже спрашиваю - а почему меня об этом вообще никто не спрашивает? Ни меня, ни еще 12,5 миллионов москвичей.
Я уже писал, что на нелепые и никому не нужные "украшения" столицы тратят городские деньги в огромных количествах, а потом жалуются, мол, денег не хватает, надо тарифы поднять, цены повысить, пенсии срезать, а цены за парковки установить такие, что легче вообще сжечь свою машину, чем платить.
Это считай по полдоллара с каждого москвича, включая грудых младенцев, за то, чтобы четыре дня в году светило солнце - даже в том случае, если солнце светит по естественным причинам.
Особенно обидно мне, конечно, поскольку три из четырех этих дней я стараюсь вообще проводить за пределами Москвы. И что мне с той погоды?
Ну, слава богу, войну Англии по субботам не объявляют пока, еще б дороже обошлось...
Анатолий Баранов
а ведь написал 23.11.2018 12:01
ком написал 23.11.2018 11:50
А вот "Сергей Андреев" уверен, что жители за то, чтобы поднять тарифы.
Ну так проведите референдум, твари!
На те деньги, что тратятся на орплату таких "сергеевандреевых"
хаха написал 23.11.2018 11:46
Тема заметки разгон облаков, а не езда на личном автомобиле и не тарифы на парковку.
Даже смешно - обобрать автомобилистов, чтобы выпустить все эти деньги в облака.
хаха написал 23.11.2018 11:44
И почему нужно брать такси, если тебе удобней самому возить себя - не барин если...
Странная логика - сам себя возит "барин", а на такси - пролетарий?
И потом, не везде удобно ездить на метро. Например, в магазин за покупками.
Сергей Андреев.. написал 23.11.2018 11:12
.
А нечего ездить в центр на машине. Нужно провести опрос среди жителей. Уверен, большинство проголосует за то, чтобы тарифы поднять еще больше. Если барин Баранов не желает пользоваться метро, пусть такси берет, благо это теперь совсем недорого.