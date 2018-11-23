Прожиточный минимум есть прямая угроза здоровью граждан РФ, то есть конституции

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко завершил собственный эксперимент, согласно которому он питался на 3,5 тысячи рублей в месяц. По словам Бондаренко, он чувствует себя хорошо и при этом у него еще осталось немного продуктов. Об этом сообщает ТАСС.

"Мой эксперимент начался 23 октября, 22 ноября был последний день эксперимента, итого я был на "диете" 31 день. Самочувствие у меня хорошее", - сказал депутат, отметив, что прожить на этот минимум без потерь для здоровья, "безусловно, нельзя".

Он добавил, что у него еще остались продукты, в частности "немного супа, который готовил впрок, и гречка". В основном весь месяц Бондаренко питался крупами, овощами и курицей. "Самое сложное для меня было отказаться от сладостей - шоколада, конфет, выпечки, но позволить их себе я просто не мог", - отметил депутат.

Ранее сообщалось, что за две недели Бондаренко похудел на 6 килограммов. Теперь он планирует контрольное взвешивание, а также посещение врача, который оценит состояние его здоровья. По его словам, ему неизвестно, как долго он будет возвращаться к прежнему, привычному питанию. "Я общался с диетологами, с врачами, говорят, что должен быть определенный период и нельзя нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах", - сказал Бондаренко, слова которого приводит РИА "Новости".

Бондаренко начал эксперимент после скандала с бывшим региональным министром Натальей Соколовой, которая была против повышения прожиточного минимума, составлявшего 3,5 тысячи рублей, и утверждала, что на него спокойно можно прожить.

Она заявляла, что в эту сумму можно уложиться, если использовать сезонные овощи и фрукты. "Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!" - сказала Соколова. Однако самой перейти на такой рацион ей не позволил "статус министра". После этого ее уволили.

Николай Бондаренко еще 12 сентября анонсировал свой эксперимент, на что Соколова заметила, что легко сможет составить для него "сбалансированное, но диетическое" меню, "исходя из магазинов со скидками", которые она обычно посещает. Министр отметила, что мяса в меню не обещает, но курицу впишет.

Спустя неделю после питания по "министерской диете" депутат жаловался на однообразное меню и похудение на 2 килограмма. Также парламентарию пришлось отказаться от занятий спортом, потому что из-за скудного питания он испытывает слабость.

Сама же экс-министр Соколова, отказавшаяся участвовать в эксперименте, как выяснилось, имела доход более 190 тысяч рублей в месяц, а также ежегодно получала материальную помощь на сумму 100 тысяч из бюджета региона.

От редакции: Отметим, что актуальным вопросом, помимо прожиточного минимума и просто поиска средств на проживание безработным, например, - становится и необеспеченность той социальной инфраструктурой, что подразумевалась и строилась Советской властью в первую очередь по всей территории СССР, а сейчас эта инфраструктура (детские сады, школы, больницы) "оптимизируется", сливается и попросту уничтожается, как в Карелии. И вот как раз на критику этих процессов, на социальное недовольство глава Карелии Парфёнчиков недавно хамски и ответил одной из матерей, двоих дчерей которых буржуйская власть лишила детского садика. Ответил коротко, но ясно: «Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают». Улавливаете мейнстрим государственной мысли? Он же был высказан и Глацких недавно. Государство вам ничего не должно! ГосударстВОР у вас воровало и будет воровать, такова уж его историческая миссия. Она же выражена и в прожиточном минимуме, и ещё много в чём...

Д.Ч.

Материалы по теме:

ГосударстВОР

Доказано: на прожиточный минимум нельзя прожить

Пенсионеры на Камчатке травятся, чтобы не жить в ужасающей нищете

Ограбленный Газпромом пролетариат бастует на Песцовой под Новым Уренгоем

Губернатор Парфенчиков душевно нахамил матери двух детей от имени всего правящего класса