Треть россиян считают действующую власть помехой социальной справедливости

32% россиян считают, что власти страны препятствуют установлению социальной справедливости в обществе, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Обратного мнения придерживаются 29% граждан. Еще 30% считают, что справедливость в обществе не зависит от действий власти.

Согласно опросу, для укрепления социальной справедливости необходимо бороться с коррупцией – так ответили 14% респондентов. Еще 11% опрошенных назвали принцип "закон един для всех" и внимание к простым людям. Кроме этого, 9% участников исследования полагают, что нужно повысить зарплаты и пенсии.

По данным ВЦИОМ, более половины (54%) россиян считают, что за последний год уровень социальной справедливости не изменился. Еще 16% респондентов придерживаются мнения, что общество стало более социально справедливым, обратного мнения придерживаются 28% опрошенных.