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Московский листок

Треть россиян считают действующую власть помехой социальной справедливости

Опубликовано 23.11.2018 в разделе комментариев 2

Треть россиян считают действующую власть помехой социальной справедливости

32% россиян считают, что власти страны препятствуют установлению социальной справедливости в обществе, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Обратного мнения придерживаются 29% граждан. Еще 30% считают, что справедливость в обществе не зависит от действий власти.

Согласно опросу, для укрепления социальной справедливости необходимо бороться с коррупцией – так ответили 14% респондентов. Еще 11% опрошенных назвали принцип "закон един для всех" и внимание к простым людям. Кроме этого, 9% участников исследования полагают, что нужно повысить зарплаты и пенсии.

По данным ВЦИОМ, более половины (54%) россиян считают, что за последний год уровень социальной справедливости не изменился. Еще 16% респондентов придерживаются мнения, что общество стало более социально справедливым, обратного мнения придерживаются 28% опрошенных.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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А вы бы провели опрос у себя на сайте.
-Что это? написал 23.11.2018 13:34
ВЦОМАМ, конечно, мало кто доверяет.
Провластная зомбоструктура, как и остальные ФОМы и бЛевады...
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(без названия)
доктор+ написал 23.11.2018 13:29
Ну, то есть, ДВЕ ТРЕТИ герасимов никаких претензий к так называемой "власти" не имеют - эти ДВЕ ТРЕТИ герасимов либо счастливы, либо во всех бедах винят исключительно себя. Собственно, за такие правильные "опросы" воры и содержат так называемый ВЦИОМ - подразделение путлеровского агитпропа.
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