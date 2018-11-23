Подавлявшие бунт в таджикской колонии полицаи убили более двадцати заключённых

Не менее 23 заключенных были убиты во время бунта в колонии строгого режима в Худжанде в ночь на 8 ноября. Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в Брюсселе, куда он прибыл на встречу глав МИД в формате "ЕС - Центральная Азия". Запись пресс-конференции размещена на сайте Еврокомиссии, на который ссылается ТАСС.

По словам главы МИД, заключенные убили двух сотрудников колонии, после чего начались беспорядки. "При попытке напасть на внутренний пост охраны, чтобы совершить побег, 21 заключенный был обезврежен", - отметил министр. Еще двое были убиты бунтовщиками, когда пытались помочь сотрудникам колонии восстановить порядок. Пятеро сотрудников колонии, госпитализированные в критическом состоянии, до сих пор находятся в больницах Худжанда.

Это первый официальный комментарий таджикских властей о событиях в Худжанде. Ранее власти страны подтверждали факт бунта, произошедшего в ночь на 8 ноября, однако до сегодняшнего дня не сообщали подробностей и информации о жертвах и пострадавших. Сообщалось, что один из заключенных, член "Исламского государства" (запрещено в РФ), разоружил охранника, отобрав у него автомат, и начал стрелять по надзирателям и охране, затем заключенные захватили один из корпусов колонии. Спецназ УВД Согдийской области подавил бунт через несколько часов. Как сообщалось, в ходе этого были убиты 25 заключенных, также погибли два охранника.

"Большинство бунтовщиков отбывали сроки за участие в террористических и экстремистских организациях за пределами Таджикистана, в том числе за совершение террористических атак", - сказал Мухриддин. Он пояснил, что часть заключенных состояли в рядах группировки "Исламское государство". Министр добавил, что в Генпрокуратуре создана специальная группа для расследования этого дела.

"Радио Озоди" напоминает, что последний раз побег из худжандской колонии строгого режима N3/3 два года назад совершил совершил житель Исфары Амонуллохон Носири, его задержали спустя два дня. Ранее, летом 2016 года, из колонии попытались сбежать несколько заключенных. Они ранили ножом начальника одного из отделов тюрьмы, тот скончался по пути в больницу. При попытке побега один из заключенных был убит, еще одного ранили и задержали, третьему удалось покинуть колонию, но ненадолго - вскоре его поймали.

Самый дерзкий в истории Таджикистана побег из колонии был совершен 23 августа 2010 года: тогда на волю вырвались 25 особо опасных преступников. В их числе были были 14 граждан Таджикистана и 11 иностранцев - граждан России, Афганистана и Узбекистана. При побеге они убили нескольких охранников СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. В течение года правоохранительные и силовые структуры провели ряд спецопераций, во время которых всех беглецов задержали либо ликвидировали.

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