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Московский листок

Голикова уверена, что только ипотека остановит ударное вымирание Путинской России

Опубликовано 23.11.2018 в разделе комментариев 2

кризис капитализм демография ипотека сырьеваяимперия
Голикова уверена, что только ипотека остановит ударное вымирание Путинской России

Главным условием роста рождаемости в России является повышение доступности жилья для семей, считает вице-премьер Татьяна Голикова. «Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее»,— сказала госпожа Голикова в интервью «Российской газете». 

С проблемой жилья, добавляет она, тесно связан вопрос эффективности ипотеки. Многие люди откладывают рождение второго или третьего ребенка, чтобы сначала выплатить ипотеку. «Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает»,— отметила вице-премьер. 

Госпожа Голикова признала, что данные по рождаемости и смертности у нее «вызывают тревогу». В конце сентября она сообщала, что в России зафиксирована естественная убыль населения. Однако, добавляет вице-премьер, в России все равно рожают больше, чем в Европе, за что «надо спасибо сказать нашим женщинам». 

Финансовая поддержка семьям с детьми — одна из мер, предложенных правительством в рамках национального проекта «Демография». Этот проект может получить самый большой среди аналогичных программ бюджет.

От редакции: Нам, конечно, не тягаться с Ридусами по уровню концентрации безумия в одном предложении: "От советской сексистской формулировки «материнство и детство» до убежденности, что люди рожают — или не рожают — исключительно по материальным причинам, веет уверенностью лишь в том, что при таком подходе рождаемость в стране расти точно не будет"... Игорь Серебряный - целый обореватель есть, небось, на ставке, чтобы высказывать подобный бред. А что является, кроме материальных факторов, стимулятором рождаемости в современном обществе? Божественные факторы, моральные?! "Верите в существование души?" Нет, уж если мы и ведём критику буржуазного правительства и его концептов поддержки рождаемости, всех этих материнских капиталов, - то ведём, безусловно, с тех самых позиций "сексизма-советизма", когда жильё предоставлялось молодым семьям принципиально бесплатно.

И вот если у Серебряных имеются опровержения советских беби-бумов, обусловленных именно этим генеральным фактором (а так же брежневским пособием - последний беби-бум потому и пришёлся на 1982-й год), то наверное, стоит их высказывать сперва, а потом уже пинать "совок" за его явные успехи на этом направлении. Всё же, что могут дать министры-капиталисты и вообще буржуазная власть молодым семьям сегодня это льготные условия ипотеки (закабаления их девелопёрами вроде московского ПИКа) - то есть отнюдь не бесплатного предоставления жилья. Этим вопрос исчерпан вполне - потому так ударно и сокращается население РФ с момента "дружного" голосования за Путина в марте. 

Население России в январе-сентябре 2018 года сократилось на 83,5 тыс. человек, сообщает Росстат. По данным на 1 октября, в РФ проживало 146,8 млн человек. 

Число родившихся в январе-сентябре снизилось до 1 млн 210 тыс. человек (1 млн 271,6. в тот же период 2017-го). Число умерших за отчетный период возросло до 1 млн 383,4 тыс. (1 млн 377,8 тыс. год назад).

Вот он, сухой приговор - и Голиковой и Ридусам-идеалистам, то есть критике "порочного материализма" справа.

Дмитрий Чёрный, редактор

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1323 написал 23.11.2018 16:10
Суд над сортирным Карликом - первый шаг возрождения Русского Народа?
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МУРЛО МУСОРСКОЕ
васчм написал 23.11.2018 15:06
Преступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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