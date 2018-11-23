Голикова уверена, что только ипотека остановит ударное вымирание Путинской России

Главным условием роста рождаемости в России является повышение доступности жилья для семей, считает вице-премьер Татьяна Голикова. «Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее»,— сказала госпожа Голикова в интервью «Российской газете».

С проблемой жилья, добавляет она, тесно связан вопрос эффективности ипотеки. Многие люди откладывают рождение второго или третьего ребенка, чтобы сначала выплатить ипотеку. «Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает»,— отметила вице-премьер.

Госпожа Голикова признала, что данные по рождаемости и смертности у нее «вызывают тревогу». В конце сентября она сообщала, что в России зафиксирована естественная убыль населения. Однако, добавляет вице-премьер, в России все равно рожают больше, чем в Европе, за что «надо спасибо сказать нашим женщинам».

Финансовая поддержка семьям с детьми — одна из мер, предложенных правительством в рамках национального проекта «Демография». Этот проект может получить самый большой среди аналогичных программ бюджет.

От редакции: Нам, конечно, не тягаться с Ридусами по уровню концентрации безумия в одном предложении: "От советской сексистской формулировки «материнство и детство» до убежденности, что люди рожают — или не рожают — исключительно по материальным причинам, веет уверенностью лишь в том, что при таком подходе рождаемость в стране расти точно не будет"... Игорь Серебряный - целый обореватель есть, небось, на ставке, чтобы высказывать подобный бред. А что является, кроме материальных факторов, стимулятором рождаемости в современном обществе? Божественные факторы, моральные?! "Верите в существование души?" Нет, уж если мы и ведём критику буржуазного правительства и его концептов поддержки рождаемости, всех этих материнских капиталов, - то ведём, безусловно, с тех самых позиций "сексизма-советизма", когда жильё предоставлялось молодым семьям принципиально бесплатно.

И вот если у Серебряных имеются опровержения советских беби-бумов, обусловленных именно этим генеральным фактором (а так же брежневским пособием - последний беби-бум потому и пришёлся на 1982-й год), то наверное, стоит их высказывать сперва, а потом уже пинать "совок" за его явные успехи на этом направлении. Всё же, что могут дать министры-капиталисты и вообще буржуазная власть молодым семьям сегодня это льготные условия ипотеки (закабаления их девелопёрами вроде московского ПИКа) - то есть отнюдь не бесплатного предоставления жилья. Этим вопрос исчерпан вполне - потому так ударно и сокращается население РФ с момента "дружного" голосования за Путина в марте.

Население России в январе-сентябре 2018 года сократилось на 83,5 тыс. человек, сообщает Росстат. По данным на 1 октября, в РФ проживало 146,8 млн человек.

Число родившихся в январе-сентябре снизилось до 1 млн 210 тыс. человек (1 млн 271,6. в тот же период 2017-го). Число умерших за отчетный период возросло до 1 млн 383,4 тыс. (1 млн 377,8 тыс. год назад).

Вот он, сухой приговор - и Голиковой и Ридусам-идеалистам, то есть критике "порочного материализма" справа.

Дмитрий Чёрный, редактор

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