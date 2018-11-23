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Московский листок

В двух саратовских реабилитационных центрах удерживали и пытали более сорока человек

Опубликовано 23.11.2018 в разделе комментариев 0

пытки саратов
В двух саратовских реабилитационных центрах удерживали и пытали более сорока человек

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) обнаружили в Саратове два реабилитационных центра для алко- и наркозависимых, где насильно удерживали и пытали более 40 человек. "В реабилитационных центрах "Начало" и "Решение" обнаружены более 40 человек, в том числе несовершеннолетних, удерживаемых против их воли", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы УФСБ региона 23 ноября. 

Силовики выяснили, что пациентов не столько лечили, сколько издевались над ними, лишая пищи, лекарств и сна. А если пациенты не не выполняли требования "врачей", то были обречены на наказание, "граничащее с пытками". 

Реабилитация осуществлялась по американской программе "12 шагов", а стоимость нахождения реабилитантов в центрах составляла от 60 до 70 тысяч рублей в месяц. Средняя продолжительность курса составляла шесть месяцев.

Отметим, в начале октября уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова занялась историей бывшего пациента подобного "реабилитационного центра". Мужчина, сбежавший из заведения в Чебаркуле, рассказал, что там занимаются пытками, а не терапией. Бывший пациент продержался на "реабилитации" два с половиной месяца и испытал на себе все прелести принудительного "лечения". 

Пострадавший рассказал, что в качестве пыток персонал практиковал обливание ледяной водой из шланга, при этом пациент был раздет догола. "Время обливания - от 10 минут до 1,5 часов, в зависимости от провинности. До полного онемения тела. После этого бьют по шее руками", - поведал бывший пациент. 

Кроме того, сотрудники центра заставляли его в течение трех - четырех часов делать физические упражнения под угрозой избиения и обливания водой, а также были случаи морального унижения: людей заставляли целый день носить "корону из линолеума" на голове или рюкзак с кирпичами, иногда привязывали хвост из бутылок. Лечение там также было не бесплатным: оно стоило около 30 тысяч рублей в месяц, а цену, по словам пострадавшего, называли, исходя из материального положения родственников пациента. 

Правда, в Следственном комитете, начавшем проверку рассказа пострадавшего, выяснили, что в реабилитационном центре нет решеток на окнах, договоры заключаются напрямую с пациентами, а не их родными, и лечение совершенно добровольное, сообщал Znak.com/. Стало известно, что речь идет о центре "Восстановление плюс", его сотрудники все обвинения в пытках опровергли и назвали их плодом фантазии мужчины.

От редакции: Отметим, что подобное озверение в "госучреждениях" является лишь доведением общественных отношений, доминирующих при царствующей частной собственности, до логического предела. Пытают не только наркозависимых, буквально измываются над ними - пытают в детских садах даже, причём иногда и в частных, даже чаще в частных... А уж что в тюрьмах РФ или за её постсоветскими границами творится! Вот вам свежий пример из колонии Казахстана, где даже туберкулёзников подвергают пыткам морозом и прочим истязаниям. Отсюда и восстания зэков учащающиеся.

Д.Ч.

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